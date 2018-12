โปรดิวเซอร์ 10 Years Thailand ภาพยตร์สะท้อนเรื่องราวในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าของประเทศไทย เผยหนังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ ได้เรท 13+ เตรียมฉายทั่วประเทศ 13 ธ.ค. นี้

3 ธ.ค. 2561 วันนี้เวลาประมาณ 16.00 น. เฟซบุ๊คเพจ 10 Years Thailand ได้โพสต์แจ้งข่าวว่า ภาพยนตร์ 10 Years Thailand ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ในเรท 13+ ซึ่งเป็นเรทที่ทางทีมงานขอไป โดยภาพยนตร์จะเข้าฉายในวันที่ 13 ธ.ค. 2561 ณ โรงภาพยนตร์และพื้นที่ฉายหนังทั่วประเทศ ได้แก่ ภูเก็ต, โคราช, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ชลบุรี, อุดรธานี, มหาสารคาม, กรุงเทพ, ปทุมธานี

ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยัง คัทลียา เผ่าศรีเจริญ โปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์ 10 Years Thailand หลังจากได้รู้ว่าภาพยนตร์ผ่านการเซ็นเซอร์ของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อย โดยคัทลียาให้ข้อมูลว่า ตอนแรกมีความกังวลว่าอาจจะถูกเซ็นเซอร์ เพราะหลังจากที่ไปฉายที่เทศกาลเมืองคานส์ เพื่อนที่เป็นผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ก็บอกว่าชอบหนังมาก อยากเอาเข้าฉายที่ไทย แต่มันน่ากลัวเกินไป

คัทลียาเล่าต่อว่า เราเองก็แปลกใจที่ผ่านฉลุยแบบนี้ เพราะพอบ่ายสามโมงตรงคณะกรรมการก็เดินออกมาจากห้องพิจารณาทันที พอถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าผ่าน และมีคณะกรรมการคนหนึ่งเดินมาบอกเราว่า คณะกรรมการคนหนึ่งชมบอกว่าหนังดี แต่ดูไม่รู้เรื่อง

เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากภาพยนตร์ผ่านเซ็นเซอร์ คัทลียาตอบว่า รู้สึกโล่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องมานั่งลุ้น เราต้องหยุดทุกอย่างไว้ก่อนเพื่อรอการพิจารณา ซึ่งระหว่างนี้เราทำอะไรไม่ได้เลย

“สำหรับเรา เราคิดว่าไม่ต้องดีใจก็ได้มั้ง มันควรเป็นเรื่องปกติที่เราผ่าน ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งลุ้น” คัทลียากล่าว

เธอกล่าวต่อว่า ในขณะที่หนังจะเข้าในอีก 10 วันแล้ว สำหรับการโปรโมทนั้นอาจไม่เพียงพอ น่าตั้งคำถามถึงมูลค่าของการเตรียมตัวกับมูลค่าของตัวหนังเอง หนังเรื่องนี้ใช้เวลานาน มาจากทั้งการทำ crowdfunding การสมัครขอทุน กับสิ่งที่ต้องมากังวลในตอนสุดท้ายว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเซ็นเซอร์ ซึ่งก็ไม่รู้จริงๆ ว่าเพราะอะไรถึงผ่าน จะเพราะเหตุที่เกิดกับไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 หรือเพราะกรรมการคนละชุดรึเปล่า และก็น่าถกเถียงกันต่อว่าคณะกรรมการเซ็นเซอร์ควรจะเป็นคนที่เข้าใจศาสตร์ทางภาพยนตร์ด้วย หรือควรเป็นคนที่มาจากหลากหลายสาขาแบบที่เป็นอยู่แบบนี้

อนึ่ง 10 Years Thailand คือภาพยนตร์ว่าด้วยเรื่องราวในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าของประเทศไทยในมุมมองของผู้กำกับแต่ละคนที่สะท้อนถึงปัญหาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ในสาย section Speacial Screening เป็นภาพยนตร์ขนาดยาวรวม 4 เรื่องสั้นจาก 4 ผู้กำกับ ได้แก่ 'Sunset' โดย อาทิตย์ อัสสรัตน์, 'The Planetarium' โดย จุฬญานนท์ ศิริผล, 'Catopia' โดย วิศิษฐ์ ศาสนเที่ยง และ 'The Monument' หรือ 'Song of the City' โดยอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล