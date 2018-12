แข้งบาห์เรนลี้ภัยถูกกักตัวในไทยตามหมาย ตร. สากล นักสิทธิฯ ค้านส่งกลับ

นักเตะชาวบาห์เรนจากสโมสรในออสเตรเลียถูกจับกุมตัวเพราะมีหมายแดงจากตำรวจสากลติดตัว เนื่องจากมีคดีทำลายทรัพย์สินที่ประเทศต้นทาง แต่เรื่องราวซับซ้อนขึ้นเพราะเขาคือผู้ลี้ภัยที่ถูกรับรองโดยรัฐบาลแดนจิงโจ้แล้ว หลังหนีตะวันออกกลางเมื่อถูกจับกุมตัว ทรมานและดำเนินคดีที่เขาอ้างว่าไม่ได้ก่อ องค์กรสิทธิมนุษยชนห่วงละเมิดหลักไม่ผลักดันคนกลับไปเผชิญอันตราย

ฮาคีม อัล อาไรบี (ที่มาภาพ:gofundme.com)

3 ธ.ค. 2561 จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทำการควบคุมตัวฮาคีม อัล อาไรบี ชายชาวบาห์เรนอายุ 25 ปี นักฟุตบอลสโมสรปาสโก เวล เอฟซี แห่งลีกประเทศออสเตรเลีย โดยการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อเขาเดินทางจากนครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา สำนักข่าวไทยรายงานว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า การควบคุมตัวเกิดขึ้นหลังพบว่าฮาคีมมีหมายจับข้อหาทำลายทรัพย์สินในประเทศบาห์เรน

อย่างไรก็ดี ข้อหาการทำลายทรัพย์สินที่ได้ยังไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราว เนื่องจากองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายองค์กรได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันบาห์เรนเพื่อสิทธิและประชาธิปไตย (BIRD) ออกแถลงการณ์ว่า ฮาคีมเป็นผู้ลี้ภัยที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียแล้ว หลังเขาถูกทางการบาห์เรนจับกุมตัวและทรมานในปี 2555 เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวเคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่อต้านรัฐบาล หลังจากนั้นเขาก็ออกมาพูดเรื่องการถูกทรมานอย่างเปิดเผย

“เขาผูกผ้าปิดตาผม...เขาจับตัวผมเอาไว้แน่นมากๆ และหนึ่งคนในนั้นเริ่มจะตีที่ขาผมแบบแรงมากแล้วพูดว่า ‘แกจะไม่ได้เล่นฟุตบอลอีก พวกเราจะทำลายอนาคตแก’” แถลงการณ์อ้างคำพูดของฮาคีม นักฟุตบอลอาชีพคนนี้ยังเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ชีค ซัลมาน อัล คาลิฟา โดยเฉพาะในช่วงที่ซัลมานลงสมัครตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (ฟีฟ่า)

ในเดือน ม.ค. ปี 2557 ทางการบาห์เรนสั่งจำคุกฮาคีมเป็นเวลา 10 ปีในความผิดฐานสร้างความเสียหายแก่สถานีตำรวจ ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนกรานปฏิเสธ โดยอ้างว่าเหตุเกิดขึ้นขณะที่เขาแข่งฟุตบอลซึ่งถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ฮาคีมได้ลี้ภัยออกมาอยู่ที่ออสเตรเลียเมื่อเดือน พ.ค. 2557 และได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากออสเตรเลียในปี 2560 และได้วีซ่าที่สามารถอยู่ออสเตรเลียได้แบบไม่หมดอายุ ทั้งยังสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ ยกเว้นแต่ไปยังประเทศบาห์เรนที่เขาหนีมา จนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฮาคีมแจ้งกับสำนักข่าวเดอะการ์เดียน ออสเตรเลียว่าเขาถูกจับกุมเนื่องจาก “หมายแดง (Red Notice)” ภายใต้องค์การตำรวจสากล (INTERPOL)

การถูกจับตัวโดยหมายจับของตำรวจนานาชาติถูกตั้งคำถามโดยองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรท์วอทช์ เนื่องจากหมายแดงของ INTERPOL ไม่สามารถใช้กับผู้ที่ได้รับการยืนยันสถานะเป็นผู้ลี้ภัย โดยฟิล โรเบิร์ตสัน รักษาการผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์กล่าวเมื่อ 1 ธ.ค. ว่า “ไม่มีเงื่อนไขใดที่เขาจะถูกส่งกลับไปยังบาห์เรน”

วันนี้ (3 ธ.ค.) แหล่งข่าวจากองค์กรด้านการปกป้องสิทธิผู้ลี้ภัยระบุว่า ปัจจุบันฮาคีมยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู และถูกศาลสั่งฝากขังเป็นเวลา 12 วัน โดยในวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา ทวิตเตอร์ของสถานทูตบาห์เรนประจำประเทศไทยทวีตว่า “สถานทูต (บาห์เรน) ระบุว่าผู้ต้องสงสัยเป็นที่ต้องการตัวที่สถานทูตรับรู้ เขา (สถานทูต) เพิ่มเติมด้วยว่ากำลังติดตามเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในเรื่องนี้”

The Embassy states that ​​the suspect is wanted for security cases which the Embassy is aware of. It adds that it is following up with the relevant security authorities in this regard.

— Bahrain Embassy - Thailand (@BahrainEmbTH) December 1, 2018