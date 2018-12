สนช. แก้ ป.วิ.อาญา ตัดสิทธิคนหนีคดีฟ้องศาล-แก้ฟ้องซ้ำ-กันฟ้องปิดปาก

มติ สนช. เห็นชอบ พ.ร.บ. แก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ศาลยกฟ้องการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตโดยราษฎร และผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง คำพิพากษาศาลในคดีอื่นที่ถึงที่สุดได้ สมาชิก สนช. ผู้ยื่นแก้ไขระบุ คนที่หนีคดี ไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมย่อมไม่ได้รับการคุ้มครอง ไม่เพียงทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ แต่หมายถึงทุกคน ที่ปรึกษา กก.นักนิติศาสตร์สากล มองเป็นกฎหมายต้านฟ้องปิดปาก

แฟ้มภาพ: เว็บข่าวรัฐสภา

4 ธ.ค. 2561 มติชนรายงานว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวนห้ามาตรา ตามที่คณะกรรมาธฺการวิสามัญฯ ที่มีมหรรณพ เดชวิทักษ์เป็นประธาน โดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างฯ ในวาระสองและสามด้วยคะแนน 149 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 เสียง เตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ. ต่อไป

เนื้อหาสำคัญที่อยู่ใน พ.ร.บ. ก็คือมาตรา 5 ที่ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เข้าไปต่อจากมาตรา 161 แห่ง ป.วิ.อาญา

“มาตรา 161/1 ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฎต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจำเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ให้ศาลยกฟ้อง และห้ามมิให้โจทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีก”

“การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงกรที่โจทก์จงใจฝ่าฝืนคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาอื่นซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรด้วย”

ทั้งนี้ ป.วิ.อาญา มาตรา 161 ที่มีบัญญัติไว้อยู่แล้ว มีใจความว่า ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ศาลสั่งโจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้อง และโจทก์มีอำนาจอุทธรณ์คำสั่งเช่นนั้นของศาล

ด้านคิงส์ลีย์ แอบบอต ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลทวีตต่อกรณีนี้โดยมองว่าการเพิ่มเติมเนื้อหาใน ป.วิ.อาญา นี้คือการผ่านกฎหมายต่อต้านการฟ้องปิดปาก (so-called Anti SLAPP law)

#Thailand: today the NLA passed the so-called Anti-Slapp Law (draft Section 161/1 of the Criminal Procedure Code) which provides the court with discretion to dismiss cases that are “filed in bad faith” or “distort the facts” pic.twitter.com/CCChUzR8sC

— Kingsley Abbott (@AbbottKingsley) December 4, 2018