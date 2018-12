กวีประชาไท: อุดมการณ์

อุดมการณ์น้ำลายแห้งปลายลิ้น

อุดมกินโกยคล่องท้องอิ่มกว่า

อุดมเกียรติอุดมกากก็ลากคว้า

อุดมดูดเสนอราคาล่อตาใจ

อุดมโลภออกลายจึงย้ายข้าง

ข้าวก้นรางเน่าเสียพร้อมเลียได้

อุดมเกาะเผด็จการหน้าด้านไป

ขี้กองใหญ่แมลงวันย่อมพล่านตอม

อุดมการณ์อมกระสุนลงทุนเลือก

อุดมเกือกกดแน่นหลังแอ่นค่อม

อุดมกูรู้หลบประจบน้อม

อุดมเปลือกจอมปลอมพร้อมผันแปร

.......

แม้ริบหรี่มีหวังเลือกครั้งหน้า

รับเงินหมาไม่กาให้ไอ้ตอแหล

สิทธิ์เสียงจากปากกาอย่ายอมแพ้

"อุดมการณ์จงแน่วแน่แก้แค้นคืน"

***To expect bad men not to do wrong is madness :Marcus Aurelius