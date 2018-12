สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ออกมาแสดงท่าทีต่อกรณีทางการไทยกักขังตัวฮาคิม อัล อาไรบี นักเตะบาห์เรนผู้ลี้ภัยไปออสเตรเลียหลังถูกทรมานและดำเนินคดีที่ประเทศต้นทาง โดยขอให้มีการปล่อยตัวกลับออสเตรเลียตามมาตรฐานสากลให้เร็วที่สุด ทางสโมสรออสเตรเลียรวมถึงต้นสังกัดต่างทยอยออกมาหนุนการปล่อยตัว และมีกลุ่มคนไปชุมนุมที่หน้าสถานกงสุลไทยในเมลเบิร์นด้วย

โลโก้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า (ที่มา: FIFA)

7 ธ.ค. 2561 มิงกี้ วอร์เดน ผู้อำนวยการด้านการดำเนินการระดับโลก ทวีตในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) มีแถลงการณ์ออกมาเพื่อขอให้ทางการไทยปล่อยตัวฮาคิม อัล อาไรบี นักฟุตบอลผู้ลี้ภัยชาวบาห์เรน และไม่ให้มีการส่งตัวกลับสู่บาห์เรน ที่ๆ เขาหนีการถูกจับกุม ทรมาน และมีโทษจำคุกจากข้อหาสร้างความเสียหายต่อสถานีตำรวจที่เขาให้การปฏิเสธมาตลอดว่าเขาแข่งฟุตบอลอยู่ขณะที่เกิดเหตุ

At last, @FIFAcom calls for Hakeem al-Araibi to be freed: “#FIFA has become aware of the urgent situation with regard to Mr. Al-Araibi, a football player in Australia who is currently being held in Thailand, facing possible extradition to #Bahrain...”

Read full FIFA call here: pic.twitter.com/GPHY8kJBiN — Minky Worden (@MinkysHighjinks) December 7, 2018

ภายหลังจากที่องค์กรสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรท์วอทช์ ได้ส่งข้อความของฮาคิมไปยังประธานฟีฟ่า จิอานนี อินฟานติโน่ ที่ขอให้ “ช่วยชีวิตของเขา” ในวันนี้ (7 ธ.ค.) ฟีฟ่าได้แถลงว่า ทางสหพันธ์ฯ ต้องการให้ฮาคิมได้เดินทางกลับไปยังออสเตรเลียโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคาดหวังว่ากรณีนี้จะได้รับการแก้ไขตามมาตรฐานสากล ทั้งยังขอให้องค์กรฟุตบอลของออสเตรเลียนำเรื่องของฮาคิมไปถึงรัฐบาลออสเตรเลียโดยเร็ว

หลังมีการเรียกร้องจากฟีฟ่า สโมสรฟุตบอลในออสเตรเลียรวมถึงสโมสรปาสโก เวล เอฟซี ต้นสังกัดของนักเตะชาวบาห์เรนก็ได้ออกมาสนับสนุนฮาคิม ทั้งที่ก่อนหน้านี้ต้นสังกัดไม่แสดงท่าทีใดๆ ต่อเรื่องนี้เลย ในวันเดียวกันนี้ยังมีกลุ่มคนที่สนับสนุนการปล่อยตัวฮาคิมไปชุมนุมกันที่หน้าสถานกงสุลไทยในกรุงเมลเบิร์นด้วย

กลุ่มคนชุมนุมเรียกร้องการปล่อยตัวฮาคิมที่หน้าสถานกงสุลไทยในนครเมลเบิร์น

BREAKING #SaveHakeem Thailand is set to send Hakeem back to Bahrain. The Thai Government has denied him access to a lawyer. Hakeem has sent his family and friends including the club a message in what might be his last. NPL Victoria Football... https://t.co/plTdJjuONm — Pascoe Vale FC (@pvfc_official) December 6, 2018

ทวีตจากทีมต้นสังกัดของฮาคิม ระบุว่าทางการไทยมีแผนจะส่งฮาคิมกลับไปยังบาห์เรน และยังปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงทนายความ

Hakeem needs the support from as many clubs as possible! Bring him back home. #SaveHakeem https://t.co/O64uNxVtZA — Werribee City FC (@FCWerribeeCity) December 6, 2018

สโมสรเวอริบี ซิตี้ เอฟซี ทีมฟุตบอลในออสเตรเลีย รีทวีตและเรียกหาเสียงสนับสนุนจากสโมสรอื่นๆ

ฮาคิมกล่าวกับสำนักข่าวเอสบีเอสขณะถูกควบคุมตัวในวันนี้ว่าเขากลัว “ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมแค่อยากกลับไปยังออสเตรเลีย”

“อย่าทิ้งผม ผมเป็นชาวออสเตรเลียน” คือข้อความที่ฮาคิมฝากไปยังรัฐบาลออสเตรเลีย

ฟาติมา ยาซเบค จากสถาบันอ่าวเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (GIDHR) กล่าวกับเอสบีเอสว่าการส่งตัวกลับอาจจะเริ่มเร็วสุดในวันนี้ ต่อกรณีการถูกส่งตัวกลับ นักเตะชาวบาห์เรนกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า “ถ้าผมถูกส่งกลับไปบาห์เรนก็อย่าลืมผม และถ้าผมอยู่ที่นั่นแล้วคุณได้ยินผมพูดเรื่องต่างๆ ก็อย่าเชื่อผม”

ฮาคีม อัล อาไรบี (ที่มาภาพ:gofundme.com)

“ผมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมและรู้ว่าผมจะถูกทรมานเพื่อให้สารภาพในสิ่งที่ผมไม่เคยทำ ได้โปรดสู้ต่อไปเพื่อช่วยผม”

มารีส เพน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้ากล่าวกับเอสบีเอสว่า สถานทูตออสเตรเลียในไทยรับรู้เรื่องฮาคิมแล้ว และกำลังติดตามความคืบหน้า ทั้งนี้ ฮาคิมไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลีย และใช้หนังสือขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ในการเดินทาง

ฮาคิม ผู้ลี้ภัยไปอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2557 ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากรัฐบาลปลายทางให้อาศัยในออสเตรเลียได้ไม่จำกัดเวลา หลังเขาถูกทางการบาห์เรนจับกุมตัวและทรมานในปี 2555 เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวเคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่อต้านรัฐบาล หลังจากนั้นเขาก็ออกมาพูดเรื่องการถูกทรมานอย่างเปิดเผย แต่เขาถูกจับโดยหมายแดงขององค์การตำรวจนานาชาติหรือ INTERPOL หลังเดินทางจากนครเมลเบิร์น ออสเตรเลียมายังสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา

การถูกจับตัวโดยหมายจับของตำรวจนานาชาติถูกตั้งคำถามโดยองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรท์วอทช์ เนื่องจากหมายแดงของ INTERPOL ไม่สามารถใช้กับผู้ที่ได้รับการยืนยันสถานะเป็นผู้ลี้ภัย โดยฟิล โรเบิร์ตสัน รักษาการผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์กล่าวเมื่อ 1 ธ.ค. ว่า “ไม่มีเงื่อนไขใดที่เขาจะถูกส่งกลับไปยังบาห์เรน”

เอสบีเอสรายงานว่า แม้หมายแดงจะถูกยกเลิกตามเกณฑ์ที่ไม่สามารถบังคับใช้กับผู้ลี้ภัยที่ได้รับการรับรองสถานะแล้วแบบฮาคิม แต่ขณะนี้เขายังถูกควบคุมตัวในสถานกักกัน

เมื่อ 5 ธ.ค.61 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ออสเตรเลีย เรียกร้องให้ทางการไทยยุติการควบคุมตัว ฮาคิม ผู้มีสิทธิพำนักอาศัยในออสเตรเลีย ซึ่งยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ แม้มีรายงานว่าทางตำรวจสากลได้ยกเลิกหมายแดง ซึ่งเป็นเหตุให้เขาถูกควบคุมตัวในเบื้องต้นแล้ว

“ฮาคิมยังคงไม่ปลอดภัย จนกว่าจะกลับถึงประเทศออสเตรเลีย” ไดอานา ซาเย็ต เจ้าหน้าที่รณรงค์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ออสเตรเลีย กล่าว

“ฮาคิมอาจได้รับอันตราย หากถูกเนรเทศกลับไปบาห์เรน ในฐานะผู้มีสถานะผู้ลี้ภัยและมีเอกสารการเดินทางอย่างถูกต้อง เขาไม่ควรจะถูกควบคุมตัว เรายินดีที่ได้ทราบข่าวว่า ทางตำรวจสากลได้ยกเลิกหมายแดงเพื่อจับตัวเขาแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น ทางการไทยยังคงควบคุมตัวเขาต่อไป

“สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องปล่อยตัวเขาทันที และอนุญาตให้เขาเดินทางกลับบ้านที่ออสเตรเลีย” ไดอานา ซาเย็ต กล่าว

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับรายงานว่า มีการส่งตัวฮาคิมและภรรยาไปควบคุมตัวที่ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวซอยสวนพลู ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ต่อมาในวันที่ 3 ธันวาคม มีการนำตัวฮาคิมไปขึ้นศาล และศาลได้สั่งฝากขังเป็นเวลา 12 วัน ระหว่างเดินทางกลับไปศูนย์กักตัวคนต่างด้าวซอยสวนพลู เจ้าหน้าที่ได้ยึดโทรศัพท์มือถือของเขาไว้

แปลและเรียบเรียงเพิ่มเติมจาก

FIFA joins fight to free Australian refugee footballer held in Thailand, SBS News, Dec. 7, 2018