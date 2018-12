แร็ปเปอร์มาเลเซียหลายเชื้อชาติร่วมกันเขียนเพลงแร็ปต้านการเหยียดสีผิว

มาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติสีผิวขึ้นหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการก่อจลาจลในศาสนาสถานของฮินดูที่เมืองสุบังจายา หรือกรณีที่ผู้หญิงเชียร์เบียร์ถูกล่วงละเมิดความเป็นมนุษย์ทางวาจา เรื่องเหล่านี้ทำให้กลุ่มศิลปินเพลงในมาเลเซียที่เป็นเพื่อนกันลุกขึ้นมาทำเพลงต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติสีผิวในมาเลเซีย



กลุ่มเพื่อนศิลปินอายุ 20-30 ปี ในมาเลเซีย คือ เปรม ดาร์ชา, ศรี สิทธัตถะ และอาร์วิน ราช แต่งเพลงแร็ปเพื่อต่อต้านพลังด้านลบและความเกลียดชังทางเชื้อชาติที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย

เพลงของพวกเขามีชื่อว่า "มลายู จีน อินเดีย" ซึ่งระบุถึงกลุ่มเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย เพลงนี้ได้รับยอดเข้าชม 35,000 วิวภายในสองวันหลังจากที่นำเสนอออกมาเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2561 นอกจากเนื้อหาของเพลงแล้วกระบวนการทำงานของทั้ง 3 คนนี้ยังให้การมีส่วนร่วมกับคนหลากเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมแร็ปเปอร์ชาวอินเดียและมลายู รวมถึงให้ชาวจีนเป็นผู้ตัดต่อวิดีโอ

ดาชากล่าวว่ามีการเหยียดเรื่องเชื้อชาติในที่เป็นปัญหาลุกลามในโซเชียลมีเดีย ตัวเขาเองเป็นคนที่มีเพื่อนหลายเชื้อชาติสีผิว ทำให้เขาอยยากจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไปไกลกว่าเรื่องการยึดติดเชื้อชาติพวกนี้แล้ว

กลุ่มเพื่อนผู้ที่ใช้เวลาทำเพลงเหล่านี้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงบอกว่าพวกเขารู้สึกช็อกเมื่อเห็นวิดีโอชายคนหนึ่งข่มเหงทางวาจาต่อผู้หญิงเชียร์เบียร์ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่กลายเป็นวิดีโอได้รับความนิยมระดับไวรัลเมื่อเดือนที่แล้ว โดยผู้ชายคุกคามผู้หญิงคนนี้ด้วยเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่ผู้หญิงคนนี้นับถือและถามว่าทำไมเธอถึงส่งเสริมเบียร์อย่างเปิดเผย ซึ่งผู้ข่มเหงหญิงคนนี้ต่อมาออกมาขอโทษและยอมรับว่ากระทำการข่มเหงเธอจริง

ในอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พ.ย. คือเหตุการณ์ที่กลุ่มคนสวมหน้ากากบุกวัดศรีมหามิเรียมมันในสุบังจายาทำให้เกิดการจลาจล มีผู้คนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและทรัพย์สินเสียหายหลายล้านริงกิต

ราช หนึ่งในแร็ปเปอร์ของวิดีโอนี้บอกว่าสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียไม่ได้สะท้อนสภาพความเป็นจริงในสังคมมาเลเซีย ราชเล่าว่าตัวเขาเองเป็นคนเชื้อสายอินเดียและจากมุมมองทางเชื้อชาติของเขาแล้วเขาเห็นว่าชาวอินเดียทุกคนจะมีเพื่อนชาวมลายูและชาวจีนที่ดีอย่างน้อยหนึ่งคน

ดาร์ชาบอกว่าขณะที่เพลงนี้เขียนด้วยเนื้อเพลงส่วนใหญ่เป็นภาษาทมิฬ แต่ก็มีภาษามลายูและภาษาจีนบางส่วนผสมลงไปด้วย เขาบอกว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกพิเศษที่ได้นำสิ่งที่ต่างกันมากกว่าสองอย่างรวมเป็นหนึ่งเดียวแบบในเพลงนี้ นอกจากนี้ในเนื้อเพลงยังมี่ท่อนที่ระบุว่าไม่ว่าจะมีเชื้อชาติมลายู จีน หรืออินเดีย พวกเขาก็ล้วนแต่เป็น "มาเลเซียสีเดียวกัน"

เพลงนี้ออกมาไม่นานก่อนหน้าการเดินขบวนในวันที่ 8 ธ.ค. ที่จัดโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของมาเลเซียเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านอัมโน (UMNO) และพรรคสายอิสลามอนุรักษ์นิยมในมาเลเซีย (PAS) เตรียมเดินขบวนต่อต้านอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (UN International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

