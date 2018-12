นักกิจกรรมเยาวชนประกาศจุดยืนสะเทือนผู้นำโลกในที่ประชุมโลกร้อน COP24

ในการประชุมเรื่องโลกร้อนของสหประชาชาติ (COP24) ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประเทศโปแลนด์ มีเรื่องน่าสนใจที่เยาวชนอายุ 15 ปี เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงจุดยืน ต่อเหล่าผู้กำหนดนโยบายที่เป็นผู้ใหญ่ให้รับรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงทางการเมืองรูปแบบใหม่และเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานหมุนเวียนไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม

อันโตนิโอ กูแตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ และเกรตา ทุนเบิร์ก เยาวชนอายุ 15 ปี ชาวสวีเดน ที่มาภาพ: UNFCC COP24 (อ้างใน commondreams.org)

สื่อคอมมอนดรีมส์รายงานว่าในที่ประชุมเรื่องโลกร้อนของสหประชาชาติ (COP24) ซึ่งมีขึ้นในโปแลนด์ช่วงระหว่างวันที่ 3-14 ธ.ค. 2561 นี้ มีตัวแทนสัญชาติสวีเดนชื่อเกรตา ทุนเบิร์ก เป็นเยาวชนอายุ 15 ปี เข้าไปแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นในฐานะผู้แทนของขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องโลกร้อนของกลุ่มเยาวชนโลก ในที่ประชุมที่เต็มไปด้วยทูตผู้ใหญ่ ฝ่ายบริหาร และผู้นำประเทศต่างๆ

ทุนเบิร์กไม่ได้เข้าไปในที่ประชุมเพื่อเรียกร้องหรือขอความช่วยเหลือแต่อย่างใด เธอเข้าไปพูดถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มของอนาคตที่โลกจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้

"ในเมื่อผู้นำของพวกเขาทำตัวเหมือนเด็กๆ พวกเราจึงต้องเข้ามารับผิดชอบในเรื่องที่พวกเขาควรจะรับผิดชอบก่อนเรามาตั้งนานแล้ว" ทุนเบิร์กกล่าว

ทุนเบิร์กเคยเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเรียนที่หยุดเรียนประท้วงภายนอกรัฐสภาสวีเดนเพื่อประท้วงในประเด็นโลกร้อนมาก่อน โดยที่การประท้วงของเธอได้รับความสนใจจากสื่อและมีการนำเสนอไปทั่วโลก รวมถึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับการหยุดเรียนประท้วงเรื่องโลกร้อนในประเทศอื่นคือออสเตรเลียเมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา

COP24 เป็นการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 24 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการปฏิบัติตามความตกลงปารีสเมื่อปี 2559 ซึ่งระบุถึงการกำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการลดโลกร้อน

ทุนเบิร์กกล่าวในที่ประชุมครั้งนี้ว่าเธอไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรจากผู้นำนานาชาติที่มาร่วมประชุมถึงแม้ว่าเธอจะนั่งอยู่ข้างเลขาธิการสหประชาชาติ อันโตนิโอ กูแตร์เรส ก็ตาม เธอแค่อยากจะบอกกับผู้คนทั่วโลกให้เล็งเห็นว่า "ผู้นำทางการเมืองล้มเหลวต่อพวกเรา เพราะพวกเรากำลังต้องเผชิญกับภัยคุกคามการมีอยู่ของมนุษยชาติ และไม่มีเวลาที่จะดำเนินไปตามหนทางแห่งความไร้สตินี้อีกแล้ว"

ทุนเบิร์กอธิบายว่าในขณะที่โลกของเราใช้น้ำมันไปราว 100 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่กลับไม่มีนโยบายการเมืองใดๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ ไม่มีนโยบายทางการเมืองที่จะทำให้ทรัพยากรน้ำมันอยู่ในดินต่อไป พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือโลกได้ถ้ายังเล่นตามกฎเกณฑ์แบบนี้ และกฎเกณฑ์แบบนี้ควรจะต้องเปลี่ยนแปลง

"ดังนั้นพวกเราจึงไม่ได้มาที่นี่เพื่อขอร้องให้ผู้นำโลกเป็นห่วงเป็นใยต่ออนาคตของพวกเรา" ทุนเบิร์กประกาศในที่ประชุม "พวกเขาละเลยพวกเราในอดีตและพวกเขาก็จะละเลยพวกเราอีก พวกเรามาที่นี่เพื่อทำให้พวกเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมา ไม่ว่าพวกเขาจะชอบมันหรือไม่ ผู้คนจะลุกขึ้นท้าทาย"

เควิน แอนเดอร์สัน ศาตราจารย์ด้านพลังงานและภาวะโลกร้อนที่มหาวิทยาลัยแห่งแมนเชสเตอร์ กล่าวว่าสำหรับประเด็นเรื่องโลกร้อนแล้ว วัยรุ่นอย่างทุนเบิร์กแสดงให้เห็นความชัดเจนและความเป็นผู้นำผ่านคำพูดของเธอมากกว่าการทำงานเป็นร้อยปีแล้วพวกที่ถูกเรียกว่า "ผู้นำโลก" เสียอีก การแสร้งทำเป็นไม่รับรู้และการโกหกของกลุ่มผู้นำโลกทำให้ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 มาตั้งแต่ปี 2534 มันถึงเวลาที่จะ "ส่งไม้ต่อ" แล้ว

ทุนเบิร์กกล่าวอีกว่าวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศโลกเป็นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติเคยเผชิญ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเล็กเห็นถึงปัญหานี้และดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะยับยั้งการปล่อยมลภาวะ และพยายามรักษาสิ่งที่พวกเขายังคงรักษาไว้ได้

