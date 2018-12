อุทธรณ์ยืนจำคุก 6 ปี คนปลอมเพจ 'เดลินิวส์' แพร่ข่าวเท็จ ปรับ 3 แสน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 6 ปี ปรับ 3 แสนบาท จำเลยปลอมเพจ 'เดลินิวส์ออนไลน์' เผยแพร่ข่าวเท็จใส่ร้ายคนดัง ทำให้เจ้าของเว็บตัวจริงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยโทษจำคุกรอลงอาญาไว้ 3 ปี

ภาพจาก kapook.com

14 ธ.ค.2561 จากรณีเมื่อ 8 ธ.ค.2560 คดีปลอมเฟซบุ๊กแฟนเพจ เดลินิวส์ออนไลน์ ที่มา วิรูฬลักษณ์ หรือเย่น มหาสรศักดิ์ อายุ 30 ปี เป็นจำเลย ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 รวม 4 กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี ปรับกระทง ละ 1 แสนบาท รวมจำคุก 8 ปี ปรับ 4 แสนบาท ทางพิจารณาจำเลยให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบ้าง ลดโทษ ให้ 1 ใน 4 คงจำคุก 6 ปี ปรับ 3 แสนบาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยรับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้มีกำหนด 3 ปี ส่วนข้อหาอื่นให้ยก ซึ่งต่อมาจำเลยยื่นอุทธรณ์ อ้างว่าไม่ได้กระทำผิด และขอให้ศาลลงโทษสถานเบาด้วยนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยเป็นผู้กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า ผู้ดูแล (แอดมิน) เพจ The Dark Knights II เป็นผู้ดูแลข้อความตามฟ้อง ซึ่งไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงกับเฟซบุ๊กของจำเลย และข้อความไม่มีลักษณะใส่ความผู้เสียหายทั้งสองต่อบุคคลที่ 3 เห็นว่า ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวเพจเดลินิวส์ออนไลน์ พนักงานสอบสวน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เบิกความเป็นพยานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคดีว่ามีการบิดเบือนหัวข้อข่าวในเพจเดลินิวส์ออนไลน์ อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์ ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กที่ตั้งค่าสาธารณะให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงและเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2558 เรื่อยมา รวมถึงการบิดเบือนข้อความโดยปรับเปลี่ยนหัวข้อข่าวที่ปรากฏในเพจเดลินิวส์ออนไลน์ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น แล้วเพจ The Dark Knights II นำข้อความที่บิดเบือนไม่ตรงกับความจริงนั้นไปเผยแพร่ ทั้งนี้เพจ The Dark Knights II และเฟซบุ๊กบุคคลชื่อ Viloonluck Rungtrantip (อ่านภาษาไทยว่า วิรูฬลักษณ์ รุ่งธารทิพย์) เคยโพสต์โจมตีเพจเดลินิวส์จริง เกี่ยวกับการเสนอข่าวอุบัติเหตุของน้องการ์ตูน และภายหลังบรรณาธิการของเดลินิวส์ออนไลน์ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ปอท.แล้วมีการประสานขอข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตพบว่า หมายเลขไอพีแอดเดรสของผู้เข้าใช้เพจปลอมพบว่า เป็นมารดาจำเลย

จากนั้น พ.ต.ต.สุธิรพงศ์ ชัยศิริ สว.กก.3 บก.ปอท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดสงขลา และจากการเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าว ได้ตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง และไอแพด 1 เครื่อง พบว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยมีการรีเซ็ตเครื่องหลังเวลา 06.30 น. ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าตรวจค้น จึงแจ้งให้จำเลยกู้คืนข้อมูลกลับมาซึ่งทำได้บางส่วน ก่อนทำการยึดไว้และนำกลับไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม จากการตรวจพิสูจน์พบว่ามีการใช้เครื่องโทรศัพท์เข้าเพจ The Dark Knights II และพบข้อความสนทนาระหว่างจำเลยกับบุคคลอื่นในเฟซบุ๊ก Viloonluck Rungtrantip และทราบภายหลังว่า รุ่งธารทิพย์ เป็นชื่อสกุลของบิดาจำเลย หลายข้อความ หลังจากนั้นพนักสอบสวนก็ได้แจ้งหมายเรียกจำเลยเพื่อสอบปากคำ

จากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบแสดงให้เห็นพฤติการณ์และลักษณะของการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด และการสืบสวนหาพยานหลักฐานในคดีนี้ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง พ.ต.ท.นันทวุฒิ รอดมณี, พ.ต.ต.สุธิรพงศ์ ชัยศิริ และ พ.ต.ต.ปฏิพล พิมานเมฆินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ปอท.และนักวิชาคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (เฟซบุ๊ก) นำสืบถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยกับเพจ The Dark Knights II และจำเลยก็เบิกความยอมรับว่า เฟซบุ๊ก Viloonluck Rungtrantip เป็นเฟซบุ๊กของจำเลย พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักให้รับฟัง ส่วนจำเลยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาหักล้างพยานโจทก์ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กของจำเลยในการโจมตีเพจเดลินิวส์ออนไลน์ การที่ศาลชั้นต้นรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ว่ามีน้ำหนักในการรับฟังนั้นชอบแล้ว เมื่อลักษณะของการบิดเบือนหัวข้อข่าวให้ผิดไปจากเดิมในลักษณะที่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำของผู้เสียหายทั้งสอง โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ จำเลยจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย ส่วนที่จำเลยขอให้ลงโทษสถานเบาและลดโทษให้อีกนั้น เห็นว่าโทษจำคุกและโทษปรับที่ศาลชั้นต้นกำหนดมานั้นเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว