รมช.มหาดไทยมาเลเซียแจง จ่อลบเนื้อหา LGBT ในหนัง-ละคร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเปิดเผยว่าภาพยนตร์หรือละครที่มีเนื้อหาของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBT จะไม่ได้รับการอนุมัติให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยอ้างว่าเป็น "วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม" จากแนวทางของกรรมการบอร์ดเซนเซอร์

เมื่อ 10 ธ.ค. 2561 ทางการมาเลเซียประกาศเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วว่าพวกเขาจะปิดกั้นภาพยนตร์ใดๆ ก็ตามที่มีฉากไปในเชิงส่งเสริมวัฒนธรรมเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล และคนข้ามเพศ (LGBT) โดยจะไม่มีการอนุมัติรับรองให้ออกฉายสู่สาธารณะโดยอ้างว่าเป็น "วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม"

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย ดาตุก โมห์ด อะซิส จัมมาน เปิดเผยว่าคำสั่งห้ามภาพยนตร์ LGBT ดังกล่าวเป็นการทำตามแนวทางปฏิบัติของกรรมการบอร์ดเซนเซอร์ภาพยนตร์ (LPF) ที่เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงกิจการภายในของมาเลเซีย โดยแนวทางดังกล่าวระบุห้ามไม่ให้ฉายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ "วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม" ต่อสาธารณะ

จัมมานแถลงในช่วงถามตอบที่สภาต่อไปว่ามีปัจจัยหลายประการที่กรรมการบอร์ดเซนเซอร์จะนำมาใช้พิจารณาภาพยนตร์และละครที่จะฉายต่อสาธารณะ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่เรื่องความมั่นคงในชาติ ความสงบเรียบร้อย เรื่องทางสังคม-วัฒนธรรม, มารยาท, ศีลธรรม และศาสนา จัมมานระบุว่ากรณีของ LGBT "เป็นปัจจัยเรื่องทางสังคม-วัฒนธรรม" ดังนั้นพวกเขาจะไม่อนุมัติฉากหรือบทสนทนาใดๆ ก็ตามที่ส่งเสริมวัฒนธรรมเช่นนี้ในภาพยนตร์หรือละคร

จัมมานกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้หลังจากมีคำถามจากนักการเมืองพรรคอิสลามอนุรักษ์นิยมของมาเลเซียพีเอเอส (PAS) อาห์หมัด อัมซัด โมฮัมเหม็ด ที่ถามถึงเรื่องการที่รัฐบาลจะควบคุมเนื้อหาเกี่ยวกับ LGBT ที่โมฮัมเหม็ดอ้างว่าเป็น "วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม" ทั้งนี้เมื่อถามเกี่ยวสถานภาพของนักแสดงที่แสดงบทเหล่านี้ จัมมานบอกว่าเขาจะไม่นำฉากเหล่านี้อกถ้าหากว่ามีบทเรียนบางอย่างที่สามารถเรียนรู้จากฉากหรือการแสดงนี้ได้

เมื่อ 25 ต.ค. 2561 มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของมาเลเซีย มาบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสัมพันธ์มาเลเซียและไทย ในบริบทของอาเซียน” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเขาได้พูดถึงทัศนะของเขาต่อเรื่องความหลากหลายทางเพศในมาเลเซียว่า แม้ไม่สามารถแยกตัวเองจากโลกทั้งใบที่ปัจจุบันพูดถึงความเท่าเทียมมากขึ้น แต่ส่วนตัวของเขายึดถือกับคุณค่าแบบเอเชีย (Asian Values) คุณค่าของมาเลเซียยังคงยืนบนฐานของศาสนา วัฒนธรรมของพวกเราเอง บางครั้งชาวเอเชียก็ยอมรับคุณค่าของตะวันตกโดยไม่ตั้งคำถาม สมมติว่าถ้าคนอื่นแก้ผ้าเดินไปเดินมา เราจะต้องทำตามหรือไม่ พวกเรามีคุณค่าของพวกเราเอง ถ้าใครจะยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศก็เป็นเรื่องของพวกเขา แต่อย่าบังคับคนอื่น

มหาธีร์กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันในตะวันตกมีการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน และครอบครัวก็ไม่ได้ประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูก แต่กลับเป็นผู้ชายสองคนที่รับลูกบุญธรรมมาชุบเลี้ยงแล้วเรียกว่าครอบครัว สถาบันของการสมรสและความเป็นครอบครัวถูกมองข้ามไปในตะวันตก แล้วทำไมเราจึงต้องเดินตาม เราต้องการที่จะคงไว้ซึ่งระบบคุณค่าของเรา เราควรมีอิสระในการไม่เปลี่ยนความคิดตามที่ใครอยากให้เปลี่ยน

เรียบเรียงจาก

Censorship board to cut LGBT content from films, deputy home minister says, Malay Mail, Dec. 10, 2018