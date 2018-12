รัฐบาลมาเลเซียคืบ จ่อชง พ.ร.บ. ยกเลิกโทษประหาร มี.ค.-เม.ย. ปี 62

มาเลเซียเตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกโทษประหารในปีหน้า รมต. ต่างประเทศชี้ ต้องผลักดันเต็มที่ ไม่ครึ่งๆ กลางๆ กลุ่มกฎหมายในซาบาห์ระบุ การประหารไม่ได้ลดปัญหาการกระทำผิดลงแต่อย่างใด ทั้งยังขัดต่อสิทธิที่จะมีชีวิตในรัฐธรรมนูญ

ดาตุ๊ก เลี่ยวหวิวเคี้ยง (ที่มา: Youtube/beritanasionalrtm rasmi)

24 ธ.ค. 2561 สำนักข่าวมาเลย์เมล์รายงานว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกโทษประหาร จะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปในช่วงประมาณวันที่ 11 มี.ค. - 11 เม.ย. 2562

เมื่อ 20 ธ.ค. 2561 มาเลย์เมล์รายงานคำพูดของดาโต๊ะ เลี่ยวหวิวเคี้ยง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้ข้อมูลว่าการเตรียมร่างกฎหมายนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยที่ต้องตรวจทานซึ่งใช้เวลาไม่มาก มีบางประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยซึ่งก็ต้องพิจารณากันไป

ข้อมูลจากเดอะสตาร์ออนไลน์รายงานว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้เป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา การผลักดันกฎหมายนี้ทำโดยรัฐบาลท่ามกลางเสียงต่อต้านจากครอบครัวเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งในขณะนั้นเลี่ยวหวิวเคี้ยงได้กล่าวว่า “ผมเข้าใจความเจ็บปวดของครอบครัวเหยื่อ แต่นี่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะล้างโทษประหารทั้งหมด” เขายังได้กล่าวที่รัฐสภาว่า การผลักดันนี้จะครึ่งๆ กลางๆ แบบยกเลิกโทษประหารในโทษอย่างหนึ่งแต่ยังคงโทษประหารไว้ในอีกกรณีหนึ่งไม่ได้ และสังคมควรเข้าใจว่าการยกเลิกโทษประหารไม่ได้แปลว่าจะไม่มีการลงโทษใดๆ เลย เพราะยังมีโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับลงโทษผู้กระทำผิด

ส่วนเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา ฟรีมาเลเซียทูเดย์ รายงานว่า กลุ่มซาบาห์ลอว์โซไซตี้ (SLS) ได้ออกมาสนับสนุนการยกเลิกโทษประหารเช่นกัน เบรนดอน โซะ ประธานกลุ่ม SLS กล่าวว่าสิทธิของการมีชีวิตนั้นมีอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ซึ่งการพรากชีวิตโดยตั้งใจถือเป็นการละเมิดสิทธิข้อนี้ “โทษประหารนั้นขัดแย้งกับความหมายของมนุษยธรรม, เมตตา และความสูงส่งของชีวิต”

โซะยกคำกล่าวของเอียนจิน อดีตผู้พิพากษาศาลสูงซึ่งสนับสนุนการยกเลิกโทษประหารที่กล่าวว่า ไม่มีระบบตุลาการใดในโลกนี้ที่จะรับรองว่าชีวิตผู้บริสุทธิ์จะไม่ถูกพรากไป ซึ่งกรณีตัวอย่างในอเมริกา มีการตัดสินโทษประหารผิดพลาดต่อผู้บริสุทธิ์ถึง 83 กรณีในช่วงปี 2550-2560

ในกรณีของมาเลเซีย โซะกล่าวว่าการใช้โทษประหารในบางกรณีไม่ได้ผลเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ในช่วงไม่ถึงสามสัปดาห์ ตัวเลขนักโทษเพิ่มขึ้น 5,225 ราย มีนักโทษประหารสองราย และเมื่อดูจากตัวเลขนักโทษทั้งหมด ร้อยละ 55 เป็นนักโทษจากคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด “ส่วนใหญ่พวกเขาต้องคดียาเสพติด ซึ่งต้องการการบำบัดมากกว่าการคุมขัง”

“แม้จะมีการใช้โทษประหาร อาชญากรรมและการขนส่งยาเสพติดก็ไม่ได้ลดลงไป ที่จริงแล้ว การกระทำความผิดในคดีที่ยังมีการระบุโทษประหารก็ไม่ได้ลดลงเสียด้วยซ้ำ” โซะกล่าว

ในแง่ของการยกเลิกโทษประหาร เลี่ยวหวิวเคี้ยงกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้ตัดสินใจยกเลิกโทษประหาร 36 คดีในแปดกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมมาตรา 302 ในประมวลฎหมายอาญา กฎหมายปืนปี 2503 กฎหมายลักพาตัวปี 2504 กฎหมายกองกำลังติดอาวุธปี 2515 กฎหมายอุตสาหกรรมน้ำดื่มน้ำใช้ปี 2549 กฎหมายยุทธศาสตร์การค้าปี 2553 และกฎหมายยาอันตรายปี 2495

