เซาท์ไชนามอร์นิงโพสต์รายงานว่าสารเคมีบางชนิดจากสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ อย่างแชมพู ยาสีฟัน และสบู่ อาจจะมีส่วนทำให้เด็กเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้เร็วขึ้น รวมถึงการใช้สารเคมีเหล่านี้ขณะที่แม่กำลังตั้งครรภ์ด้วย พวกเขาอ้างอิงเรื่องนี้จากงานวิจัยที่ใช้เวลาบันทึกผลหลายปีของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย-เบิร์กลีย์ อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวมีการศึกษาเฉพาะกับแม่และเด็กในพื้นที่หนึ่งเท่านั้น และมีกลุ่มตัวอย่างรวม 338 ราย

ที่มาของภาพประกอบ: acc.af.mil

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย-เบิร์กลีย์ที่เผยแพร่ในวารสาร Human Reproduction ระบุว่าสารบางชนิดในเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง แชมพู สบู่ หรือยาสีฟัน มีโอกาสส่งผลให้เด็กเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวนี้อาศัยข้อมูลจากพื้นที่เดียวเท่านั้นคือจากชุมชนซาลีนาสวัลเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เท่านั้น

หัวหน้าผู้ประพันธุ์งานวิจัยในครั้งนี้ คิม ฮาร์ลีย์ ผู้ช่วยศาตราจารย์วิทยาลัยสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย-เบิร์กลีย์ ระบุถึงงานวิจัยชิ้นนี้ในจดหมายข่าวของมหาวิทยาลัยว่าพวกเขาต้องการจะทราบว่าสารเคมีส่งผลต่อสุขภาวะของมนุษย์อย่างไรบ้างถ้าหากนำเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการสูดหายใจเข้าไป การกลืนโดยไม่ได้ตั้งใจ และการแทรกซึมผ่านผิวหนัง

งานวิจัยชิ้นนี้มีการเก็บข้อมูลจากศูนย์ประเมินสุขภาวะแม่และเด็กแห่งซาลินาส ซึ่งมีการสำรวจในระยะยาวจากกลุ่มตัวอย่างเด็ก 338 ราย ในซาลินาสวัลเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งโต พวกเขาพบว่าการที่เด็กเหล่านี้ถูกสารเคมีอย่าง พทาเลท, พาราเบน และฟีนอล มาตั้งแต่ยังเล็กจะเสี่ยงต่อการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าปกติได้ โดยที่สารเหล่านี้เป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ อาจจะมีการเลียนแบบการทำงานของฮอร์โมนต่างๆ ทำให้เด็กเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าเด็กผู้หญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อยๆ และเป็นไปได้ว่าเด็กผู้ชายก็เป็นเช่นนี้ด้วย เรื่องนี้ถือเป็นปัญหาเพราะนักวิทยาศาสตร์พบว่าการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้นเสียงต่อการป่วยทางจิตใจ และเสี่ยงต่อมะเร็งทรวงอก มะเร็งรังไข่ในผู้หญิง และเสี่ยงต่อมะเร็งอัณฑะในผู้ชาย

นิยามของการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าปกติคือการที่เด็กเริ่มมีหน้าอกและมีประจำเดือนตั้งแต่ก่อนอายุ 8 ปี โดยสำหรับเด็กผู้หญิงแล้วจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์โดยเฉลี่ยในช่วงอายุ 11 ปี ฮาร์ลีย์กล่าวว่าการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก่อนอายุอาจจะส่งผลเสียทางสังคมต่อเด็กและทำให้มีแนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยงๆ เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามฮาร์เลย์บอกว่ายังต้องมีการวิจัยในเรื่องเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอีก แต่ก็เน้นย้ำว่าควรจะมีการตระหนักรู้เรื่องสารเคมีในชีวิตประจำวันว่ามันอาจจะส่งผลต่อการทำงานของฮฮร์โมนในร่างกายเราได้

เรียบเรียงจาก

Study links early puberty in girls to chemicals in shampoo, toothpaste and soap – even if only used by mother in pregnancy, South China Morning Post, 22-12-2018

Association of phthalates, parabens and phenols found in personal care products with pubertal timing in girls and boys, Human Reproduction, Volume 34, Issue 1, 1 January 2019, Pages 109–117 [อ่านบทคัดย่องานวิจัย]