คอนน์ แฮลลินัน นักวิเคราะห์จาก FPIF วิเคราะห์การเลือกตั้งท้องถิ่นเขตชุมชนปกครองตนเองอันดาลูเซียในสเปนที่มีผู้แทนชิงชัยกัน 109 ที่นั่งในสภา แม้พรรคแนวร่วมฝ่ายขวาทั้งหมดได้ที่นั่งโดยรวมเกินครึ่งเล็กน้อย แต่พรรคฝ่ายขวาจัดก็แย่งที่นั่งมาได้ 12 ที่นั่ง ขณะที่พรรคฝ่ายซ้ายกลางเสียที่นั่งในสภาไป 14 ที่นั่งและถือว่าทำได้แย่ที่สุดในการเลือกตั้งล่าสุดนี้ แฮลลินันวิเคราะห์ว่าเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้

เช่นเดียวกับหลายประเทศในยุโรป การเลือกตั้งท้องถิ่นล่าสุดที่เขตชุมชนปกครองตนเองอันดาลูเซียในสเปนสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายขวาอำนาจนิยมและเหยียดเชื้อชาติกำลังเริ่มได้รับคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้น จนถึงขั้นทำให้พรรคสังคมนิยมแรงงานของสเปนหรือ PSOE ซึ่งเป็นพรรคซ้ายกลางที่มีอำนาจนำในเขตชุมชนตอนใต้แห่งนี้มาตลอด 36 ปี คะแนนร่วงจนสูญเสียที่นั่งไป 14 ที่นั่ง

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2561 พรรค Vox ซึ่งก่อนหน้านี้แทบจะไม่ได้คะแนนและไม่มีที่นั่งในสภาเลย กลับได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 11 และได้รับที่นั่งในสภา 12 ที่นั่ง พรรค Vox นี้เป็นพรรคที่หาเสียงด้วยจุดยืน "สเปนมาก่อน" มีแนวคิดกีดกันสิทธิสตรี ต้องการห้ามการทำแท้ง กีดกันผู้อพยพ และพยายามยกเลิกรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของสเปน พรรค Vox พยายามต่อรองตัวเองให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแนวร่วมฝ่ายขวาที่มีคะแนนของทุกพรรคฝ่ายขวารวมกันแล้ว 59 จากทั้งหมด 109 ที่นั่ง

โดยที่พรรคใหญ่ทั้งสองพรรคคือพรรค PSOE และพรรค PP (พรรคอนุรักษ์นิยม) ต่างเสียที่นั่งไปทั้งคู่ พรรคฝ่ายซ้ายท้องถิ่นอีกพรรคหนึ่งคือ อเดลันเต อันดาลูเซีย หรือ AA ได้ที่นั่งน้อยลง 3 ที่นั่ง แต่ถึงแม้พรรค PP จะได้คะแนนลดลงแต่เมื่อรวมกับพรรคแนวร่วมฝ่ายขวาอื่นๆ อีก 2 พรรคคือ ซิวดาดานอสและ Vox แล้วก็มีที่นั่งมากพอจะจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลได้ นอกจากนี้ยังถือว่าพรรค PSOE ทำได้แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งที่ผ่านๆ มา

อย่างไรก็ตามคอนน์ แฮลลินัน คอลัมนิสต์ของเว็บไซต์วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ Foreign Policy In Focus (FPIF) ระบุว่าถึงแม้ในเรื่องนี้จะชวนให้คนเอาไปเทียบกับกรณีของเยอรมนีและอิตาลีที่มีกลุ่มขวาจัดเข้าไปนั่งในสภาเพิ่มขึ้นแต่ก็มีบางเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะทำให้กรณีสเปนแตกต่างจากที่อื่นอยู่ด้วย

แฮลลินันระบุว่าสิ่งที่เหมือนกันในกรณีการผุดขึ้นของขวาจัดยุโรปเป็นเพราะที่ผ่านมาพรรคการเมืองแนวซ้ายกลางและขวากลางต่างก็สร้างความเจ็บปวดให้ผู้คนมาเป็นเวลานานจากที่พรรคซ้ายกลางต่างพากันสอดรับนโยบายของเสรีนิยมใหม่ที่ลดงบประมาณสวัสดิการประชาชน การเก็บภาษีแบบล้าหลัง และการทำให้ทรัพยากรสาธารณะกลายเป็นของเอกชน โดยอ้างว่าเป็นยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

นอกจากนี้ในการเมืองสเปนยังมีปัญหาเรื่องที่บางทีฝ่ายซ้ายกลางกับขวากลางก็ทำตัวปะปนกันคล้ายกรณีในเยอรมนี เช่นพรรคสังคมนิยมในอันดาลูเซียเป็นพันธมิตรกับพรรคฝ่ายขวาอย่างซิวดาดานอส

อย่างไรก็ตามแฮลลินันมองว่าการผุดขึ้นของพรรคขวาจัดอย่่าง Vox ในสเปนหรือ AfG ในเยอรมนีไม่ได้หมายถึงว่ามีกระแสความนิยมต่อแนวทางแบบฝ่ายขวาแต่อย่างใด แต่มาจากการล่มสลายของพวกพรรคสายกลางมากกว่า เพราะไม่ว่าพรรคขวากลางหรือซ้ายกลางก็ทำได้แย่ทั้งคู่

แฮลลินันมองว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้สมัคร ซูซานา ดิแอซ ผู้ที่ทำให้ผู้สนับสนุนพรรคสังคมนิยมของตัวเองหนีห่างจากการที่เธอเปิดทางให้เกิดการโค่นล้มผู้นำพรรคโดยสายฝ่ายขวาของพรรคเมื่อปี 2559 ส่งผลให้ เปโดร ซานเชซ เลขาธิการพรรคในยุคนั้นลงจากตำแหน่ง เขาถูกโค่นล้มเพราะพยายามรวบรวมพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายซ้ายโปเดมอส แคว้นบาสก์ และกลุ่มที่ต้องการให้คาตาลุญญาเป็นอิสระ

หลังจากที่ซานเชซลงจากตำแหน่งกลายเป็นการเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีอนุรักษ์นิยม มาริอาโน ราฮอย ตั้งรัฐบาลและผ่านร่างงบประมาณที่ตัดสวิสดิการประชาชน พรรค PSOE เองก็ต้องยอมคืนตำแหน่งให้ซานเชซ 7 เดือนหลังจากนั้น มีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าในการเลือกตั้งล่าสุดนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเพียงร้อยละ 58.6 เท่านั้น รวมถึงมีจำนวนการโหวตงดออกเสียงและส่งบัตรเปล่ามากพอสมควร

อีกประเด็นหนึ่งคือกรณีการเรียกร้องอิสระจากกสเปนของชาวคาตาลุญญา ซึ่งพรรคฝ่ายซ้ายอย่างโปเดมอสมีท่าทีไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้และเอาตัวออกห่างจากความขัดแย้ง พรรคโปเดมอสมีท่าทีต่อต้านการแยกตัวเป็นอิสระของคาตาลุญญาแต่พวกเขาก็บอกว่ามันควรจะอยู่ที่การตัดสินใจของชาวคาตาลันเอง

อย่างไรก็ตามในมุมมองของแฮลลินันแล้ว การที่โปเดมอสมีท่าทีตีตัวออกห่างจากประเด็นนี้เป็นช่องโหว่ให้พรรคฝ่ายขวาอย่างซิวดาดานอสเข้าไปแทรก โดยในขณะที่ขวากลาง PP ซึ่งนำโดยรัฐบาลราฮอยใช้กำลังตำรวจปราบปรามการทำประชามติในคาตาลุญญาเมื่อปี 2560 พรรคโปเดมอสแค่ออกแถลงการณ์ประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นเท่านั้น ขณะที่พรรค PSOE สนับสนุนจุดยืนของราฮอยถึงแม้ว่าจะแสดงความไม่สบายใจต่อการปฏิบัติการของตำรวจ แต่พรรคซิวดาดานอสก็แสดงการสนับสนุนความรุนแรงอย่างออกนอกหน้า

เอ็ดดูอาโด ลอเรนส์ สมาชิกคนสำคัญของพรรคซิวดาดานอสกล่าวอ้างว่ากลุ่มเรียกร้องอิสรภาพพยายาม "สร้างความแตกแยกในสังคม" และอ้างว่าการใช้ความรุนแรงต่อชาวคาตาลุญญาเป็น "สิ่งจำเป็น"

เรื่องที่พรรคหัวโบราณอย่าง Vox ได้รับความนิยมมากขึ้นนั้นทำให้เกิดกังวลว่าสเปนจะกลับเข้าสู่ยุคสมัยเผด็จการฟรานซิส ฟรังโก หรือไม่ อย่างไรก็ตามแฮลลินันมองว่าผีเผด็จการแบบฟรังโกนั้นไม่ได้หายไปไหน แต่ยังคงตามหลอกหลอนสังคมสเปนเสมอมา โดยพรรค Vox เองยังพยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชากรกลุ่มที่ต่อต้าน "กฎหมายความทรงจำประวัติศาสตร์" ซึ่งเป็นกฎหมายพูดถึงความโหดร้ายของเผด็จการฟรังโกที่มีคนถูกสังหาร จับเข้าค่ายกักกัน และถูกเนรเทศหลายแสนคน

อย่างไรก็ตามถึงแม้ Vox จะเป็นพรรคที่ไม่ใหญ่มาก แต่พวกเขาก็ได้รับคะแนนเสียงจากการที่ออกสื่อมาก คะแนนเสียงจากโหวตให้ Vox มาจากย่านที่สนับสนุนพรรคขวากลาง PP เป็นทุนเดิมและเป็นกลุ่มชนชั้นที่ร่ำรวย โดยหลังจากการเลือกตั้งจบลงก็มีประชาชนจำนวนมากออกมาเดินขบวนตามท้องถนนตะโกนคำขวัญขับไล่ "เผด็จการฟาสซิสต์ออกไป"

แฮลลินันระบุว่าฝ่ายขวาในยุโรปน่ากลัวและพวกเขาก็พยายามเสนอขายสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างการหยุดยั้งนโยบายรัดเข็มขัด ค่าแรงที่แน่นอน และการหยุดอำนาจบีบคั้นจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามหลังจากที่ฝ่ายขวาเหล่านี้เข้าสู่อำนาจแล้วพวกเขาก็พร้อมจะบิดพริ้วไม่ยอมทำตามสิ่งที่โฆษณาไว้แบบเดียวกับที่พวกนาซีและฟาสซิสต์ทำไว้ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

บทความของแฮลลินันระบุอีกว่าการกำจัดฝ่ายขวาพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพวกนี้อาศัยเกาะกุม "ประชาธิปไตย" เป็นแค่เครื่องมือเข้าสู่อำนาจเท่านั้น อย่างไรก็ตามแฮลลินันก็มองว่าฝ่ายซ้ายในยุโรปก็ไม่ได้ถึงขั้นล้มเหลว ทั้งฝ่ายซ้ายและซ้ายกลางในยุโรปยังคงเป็นกำลังที่น่าเกรงขาม และนโยบายของฝ่ายซ้ายเหล่านี้เองก็ยังคงเน้นเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจอย่าง การพูดถึงปัญหาการว่างงาน ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ และปัญหาตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่อ่อนแอลง

แฮลลินันเสนอว่าเส้นทางชัยชนะของฝ่ายซ้ายควรจะหันมาเน้นแนวทางการปรับปรุงยุทธศาสตร์ตัวเองแบบที่พรรคแรงงานอังกฤษยอมรับแนวทางของเจเรมี คอร์บิน มาปรับใช้ คือการยกเลิกการทำให้ทรัพยากรสาธารณะกลายเป็นของเอกชน ปรับอัตราภาษีให้เป็นอัตราก้าวหน้า ลงทุนด้านการศึกษา สาธารณสุข การเคหะ และโครงพื้นฐาน ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ส่งเสริมสหภาพแรงงาน และแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของมนุษยชาติอย่างจริงจัง

เรียบเรียงจาก

Spanish Elections Offer Another Lesson for the Left, Conn Hallinan, Foreign Policy in Focus, 20-12-2018

https://fpif.org/spanish-elections-offer-another-lesson-for-the-left/

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Andalusian_regional_election