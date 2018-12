ไทม์ไลน์ 'ประเทศกูมี' ในวัฒนธรรมป็อป

ลำดับเหตุการณ์หลังปล่อยเพลง #ประเทศกูมี และ #8barsRAD ตั้งแต่รองฯ ศรีวราห์สั่งสอบก่อนทะลุล้านวิวจนได้ข้อสรุปว่า “ฟังได้ ร้องได้ แชร์ได้ ไม่ผิด” ถึงมติ ป.ป.ช. 5 : 3 แหวนมารดานาฬิกายืมเพื่อนไม่ผิด และคลิป Parody จนถึง Reaction #ประเทศกูมี จาก Yoshi300 ถึง สัญญาลักษณ์ ดอนศรี "ประเทศมึงไม่มี You land no have" จากรีวิวโดย ANMLY YouTuber อังกฤษ ถึง คลิปตลกคณะเหยิน สกอร์เปี้ยนในงานวันเกิดเป้ ไฮร็อค

13 ตุลาคม 2561 RAP AGAINST DICTATORSHIP ปล่อย Official Audio "ประเทศกูมี TH" (ชมคลิป)

22 ตุลาคม 2561 RAP AGAINST DICTATORSHIP ปล่อย MV " ประเทศกูมี" (ชมคลิป)

23 ตุลาคม 2561 RAD ชวนร่วมกิจกรรม "ประเทศกูมี 8 BARS CHALLENGE" โดยดาวโหลดบีทแล้วอัพโหลดเพลงลงใน Facebook หรือ YouTube พร้อมใส่แฮทแท็ก #ประเทศกูมี #8barsRAD โดยมีผู้ร่วมสนุกแต่งเนื้อร้องต่อเป็นจำนวนมาก (ชมคลิป)

26 ตุลาคม 2561 พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ กล่าวว่าดูคลิป “ประเทศกูมี” แล้วเนื้อหาจะผิดหรือไม่เท่าที่ดูจากคลิปก็ 50-50 ต้องให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ตรวจสอบอีกครั้งว่าเนื้อหาเข้าข่ายขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือไม่ ส่วนคนที่อยู่ในคลิปก็จะต้องเชิญตัวมาให้ปากคำว่ามีเจตนาที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือขัดคำสั่ง คสช.ด้วยหรือเปล่า

ด้านพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับเพลงนี้ ในคลิปมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษ ผมเห็นเนื้อหาเหมือนต่อว่ารัฐบาล แต่สุดท้ายคนที่เสียหายมากที่สุดคือประเทศไทย (อ่านข่าว)

26 ตุลาคม 2561 #ประเทศกูมี ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ใน Twitter ด้านรองโฆษกกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เปิดเผยว่าตำรวจ บก.ปอท. กำลังตรวจสอบว่าผู้ปรากฎในคลิปเป็นใคร เพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างให้ร้ายประเทศไทย ทำให้ประเทศเสียหายอยู่หลายเรื่อง (อ่านข่าว)

ช่อง "ตีลังกาดูหนัง" ทำคลิป "ตีลังกา REACTION - RAP AGAINST DICTATORSHIP - ประเทศกูมี" ให้กำลังใจศิลปินที่ร้องเพลงประเทศกูมี (ชมคลิป)

28 ตุลาคม 2561 ณอน บูรณะหิรัญ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง ทำคลิป "RAP AGAINST DICTATORSHIP REACTION / ประเทศกูมี" โดยแสดงรีแอคชันหลังชม MV ประเทศกูมี พร้อมให้กำลังใจ "ที่อเมริกามี The First Amendment คือบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์ได้อย่างเสรี ฮิพฮอพถูกสร้างมาเพื่อช่วยสังคม เพื่อระบายอารมณ์ และบางสิ่งที่คนบางคนไม่กล้าพูด มันจึงเป็นศิลปะที่ถูกสร้างมาให้ใช้แบบนี้" (ชมคลิป)

29 ตุลาคม 2561 จั๊ด ธีมะ กาญจนไพริน เล่าข่าวในรายการ "ข่าวเย็นช่องวัน" (ชมคลิป) ทางช่อง One31 และในรายการ "ฟ้าทะลายโจร" (ชมคลิป) ทางช่อง Bluesky หรือฟ้าวันใหม่ โดยมีเนื้อหาและจุดยืนของจั๊ด ธีมะ ในบางช่วงแตกต่างกันจนถูกวิจารณ์อย่างหนัก

ทำให้ต่อมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ในเฟสบุ๊คเพจ JudgeJudd เขาได้โพสต์บทความ "อำลา “ฟ้าทะลายโจร”" เปิดเผยว่าได้ยุติการจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์ Bluesky (อ่านข่าว)

30 ตุลาคม 2561 พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ ได้เรียกตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ที่เกี่ยวข้องการสืบสวนสอบสวนกรณี "ประเทศกูมี" โดยบอกว่ายังไม่มีหมายเรียกใคร ไม่จำเป็นต้องเชิญใครมาในตอนนี้ อย่าให้ราคามาก "ยอมรับว่าในชั้นนี้ยังไม่มีหลักฐานเอาผิดได้ ตอนนี้ฟังได้ ร้องได้ แชร์ได้ ไม่ผิด" (อ่านข่าว)

18 พฤศจิกายน 2561 ADZ และ Terry ชาวอังกฤษในช่อง ANMLY ทำคลิป "RAP AGAINST DICTATORSHIP - ประเทศกูมี Reaction | UK Artists React To Thai Rap!!!" โดยเป็นการรีแอคชันและวิจารณ์เนื้อหาและมิวสิควิดีโอเพลง (ชมคลิป)

20 พฤศจิกายน 2561 นักแสดงตลก "คณะเหยินสกอร์เปี้ยน" ร่วมแสดงตลกในงานวันเกิดเป้ ไฮ-ร็อก นักดนตรีชื่อดัง ช่วงหนึ่งได้ร้องเพลงประเทศกูมี และแปลงเนื้อร้อง 8 bars ช่วงเริ่มต้นเพลงเป็น "แม่กินเป็บซี่ พ่ออยู่ใต้รึ" และ "พ่อมึงตาย แม่มึงสิ" รวมทั้งมีนักแสดงตลกอย่าง "น้าเยาว์ สกอร์เปี้ยน" ที่แต่งตัวคล้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. รวมทั้งมีนักแสดงตลกอีกรายสวมบทบาทคล้าย พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ชมคลิป)

5 ธันวาคม 2561 RAD ยกทีมไปเล่นโชว์กันครั้งแรก ที่งาน MAHA SUP YAH PARTY ที่ร้านแห่งหนึ่งใน จ.มหาสารคาม ก่อนที่ช่วงกลางงานจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจปัสสาวะ และตรวจบัตรประชาชน ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนอย่างละเอียด และควบคุมตัวเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าสถานบันเทิง

22 ธันวาคม 2561 RAD ร่วมกับศิลปินแนวอันเดอร์กราวด์จะแสดงดนตรีที่ร้าน STEP UP ลาดกระบัง

23 ธันวาคม 2561 หนุ่มซิ่งรถเก๋งติดสติ๊กเกอร์ 'ประเทศกูมี' ชนเสาไฟฟ้าบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดในพื้นที่ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (อ่านข่าว)

27 ธันวาคม 2561 มติ ป.ป.ช. มีมติ 5:3 ยกคำร้องปมแหวนมารดา-นาฬิกายืมเพื่อนของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เชื่อยืมเพื่อนมาจริง ส่วนแหวนเป็นมรดก