อิตาลีผ่านร่างงบประมาณปี 2562 ทันสิ้นปี ท่ามกลางข้อถกเถียงว่าพวกเขายอมตามสหภาพยุโรปมากเกินไปแต่ในอีกทางหนึ่งก็ถูกบีบเค้นจากอียูจนต้องปรับลดการขาดดุล อย่างไรก็ตามร่างงบฯ ปี 2562 อิตาลีก็มีการนำ "รายได้ขั้นพื้นฐาน" มาใช้ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเหลือคนจน ขณะเดียวกันก็มีการปรับลดเกณฑ์อายุบุคคลเกษียณ รวมถึงลดภาษีให้ "อาชีพอิสระ" ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ด้วย

ในช่วงก่อนสิ้นปีที่ผ่านมารัฐสภาอิตาลีผ่านร่างงบประมาณประจำปี 2562 ฉบับแก้ไขใหม่ ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านว่ารัฐบาลยอมตามสหภาพยุโรปมากเกินไป

รัฐบาลอิตาลีทำตามสัญญาที่เคยหาเสียงไว้ในการผ่านร่างงบประมาณปี 2562 คือการผลักดันนโยบายแบบ "รายได้ขั้นพื้นฐานถ้วนหน้า" ซึ่งในอิตาลีใช้ชื่อว่า "รายได้พลเมือง" นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเกณฑ์อายุที่นับเป็นวัยเกษียณให้ลดลงจาก 67 ปี หรือ 62 ปี สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบบำนาญมาเป็นเวลา 38 ปี แล้ว

ก่อนหน้านี้ ในเดือน ต.ค. 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปเคยแสดงความกังวลต่อการที่รัฐบาลอิตาลีจะใช้เงินงบประมาณในแบบที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อระดับหนี้สินของอิตาลี ซึ่งมีหนี้สาธารณะสูงเป็นระดับสองรองในยูโรโซนรองจากกรีซ พวกเขาเรียกร้องให้อิตาลีแก้ไขงบประมาณตามแบบที่สหภาพยุโรปต้องการไม่เช่นนั้นจะมีมาตรการทางวินัยต่อพวกเขา

ในวันที่ 30 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมาสภาอิตาลีก็ออกร่างงบประมาณในแบบที่ถูกบีบให้วางงบประมาณขาดดุลไว้ที่ร้อยละ 2.04 จากจีดีพี ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเสนอไว้ที่ร้อยละ 2.4 แต่ทางอียูบอกว่ามันละเมิดกฎปีงบประมาณของอียู แผนงบประมาณปี 2562 ของอิตาลีมีวงเงินมากกว่า 10,000 ล้านยูโรเล็กน้อย (ราว 370,000 ล้านบาท) มีคะแนนโหวตสนับสนุน 327 เสียง โหวตคัดค้าน 228 เสียง และมีการงดออกเสียง 1 เสียง

ร่างงบประมาณฉบับนี้มีการเสียงคัดค้านจากฝ่ายค้านของอิตาลีที่บอกว่ามีการโอนอ่อนผ่อนตามอียูมากเกินไป พวกเขาวิจารณ์อียูว่าเข้ามาแทรกแซงในช่วงท้ายๆ ของการพิจารณาร่างทำให้ไม่สามารถอภิปรายร่างงบประมาณได้

อย่างไรก็ตามในร่างงบประมาณดังกล่าวพวกเขาก็กำหนดให้พลเมืองมีรายได้ขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนที่สุดในอิตาลี โดยจะมีการให้เงินรายได้พื้นฐานแก่พวกเขา 780 ยูโรต่อเดือน (ราว 29,000 บาท) ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะต้องใช้งบประมาณตรงจุดนี้ถือ 7,100 ล้านยูโร (ราว 63,000 ล้านบาท)

นอกจากนี้ยังมีการปรับลดภาษีคนทำงานแบบ "อาชีพอิสระ" (self-employed) ที่มีรายได้ต่ำกว่า 65,000 ยูโร (ราว 2.4 ล้านบาท) ลงเหลือร้อยละ 15 โดยที่มีประชากรกลุ่มนี้อยู่มากกว่า 1 ล้านรายในอิตาลี ทั้งนี้อิตาลียังมีมีแผนการจะขึ้นภาษีกับธนาคาร ผู้รับประกันภัย และบริษัทการพนัน

จูเซปเป คอนเต นายกรัฐมนตรีของอิตาลีพูดชื่นชมร่างงบประมาณนี้ว่าจะเป็น "ก้าวแรกของแผนการปฏิรูปที่กว้างขวางและทะเยอทะยาน" และมองว่าจะเป็นการริเริ่มถีบทะยานการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามมีการวิจารณ์ว่าร่างงบประมาณนี้ไม่ได้มีการกระตุ้นการลงทุน

