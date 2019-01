แผนกลาโหมล่าสุดของเกาหลีใต้ เลิกเรียกเกาหลีเหนือเป็น 'ศัตรู'

โคเรียไทม์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวรัฐบาลเกาหลีใต้ว่าว่า แผนนโยบายกลาโหมของเกาหลีใต้ฉบับล่าสุดในปี 2562 นี้จะเลิกระบุว่าเกาหลีเหนือเป็น "ศัตรู" โดยที่กระทรวงกลาโหมเกาหลีจะขยายนิยามของคำว่า "ศัตรู" เป็น "กองกำลังทุกรูปแบบที่คุกคามเกาหลีใต้คือศัตรู"

ทหารเกาหลีใต้ระหว่างการฝึกคอบบราโกลด์ที่หาดยาว จ.ระยอง เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (ที่มา: แฟ้มภาพ/Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Villegas/pacom.mil)

แผนนโยบายกลาโหมฉบับปี 2561 ที่จะเผยแพร่ในปี 2562 ภายใต้รัฐบาลมุนแจอินถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขาจะเลิกระบุว่าเกาหลีเหนือเป็นศัตรูหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในแผนนโยบายกลาโหมปี 2559 เกาหลีใต้ยังคงระบุถึงเกาหลีเหนือในฐานะประเทศศัตรูหลักๆ ของเกาหลีใต้ โดยที่รัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าเกาหลีเหนือจะถือเป็นศัตรูของเกาหลีใต้จนกว่าจะมีการยกเลิกการยั่วยุทางการทหาร

โคเรียไทม์รายงานเมื่อ 27 ธ.ค. ระบุว่าการเลิกระบุถึงเกาหลีเหนือในฐานะศัตรูเช่นนี้น่าจะเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างสองประเทศคาบสมุทรเกาหลีในการลดความตึงเครียดทางการทหาร หลังจากที่ทั้งสองประเทศทำข้อตกลงกันไว้ในการประชุมซัมมิทครั้งล่าสุด หลังการประชุมในครั้งนั้นมีการถอนกำลังทหารที่ประจำอยู่ที่ป้อมแถบชายแดน 22 จุด

ในปฏิญญาพันมุนจอมซึ่งออกมาเมื่อเดือนเมษายน 2561 ระบุว่า ทั้งเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือตกลงร่วมกันว่าจะหยุดยั้งความเป็นปรปักษ์ต่อกันในทุกส่วนที่เป็นส่วนในการสร้างความตึงเครียดและความขัดแย้งทางการทหาร ไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดิน, อากาศ และทางทะเล"

เกาหลีใต้มีการระบุถึงเกาหลีเหนือว่าเป็น "ศัตรูหลัก" เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2538 หนึ่งปีหลังจากที่ตัวแทนจากเกาหลีเหนือขู่ว่าจะทำให้เกาหลีใต้กลายเป็น "ทะเลเพลิง" ในช่วงที่มีการประชุมร่วมกันระหว่างสองประเทศ มาถึงในปี 2547 ภายใต้รัฐบาลโนมูฮยอน ก็มีการพูดถึงเกาหลีเหนือว่าเป็น "ภัยคุกคามทางตรงด้านการทหาร" แทนคำว่าศัตรู ก่อนที่จะกลับมาพูดถึงเกาหลีเหนือโดยใช้คำว่าศัตรูอีกครั้งในยุคอีมย็องบักและมีการระบุถึงเกาหลีเหนือในฐานะศัตรูตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนถึงเมื่อไม่นานนี้

แหล่งข่าวประจำทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวอีกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้ทำการพิจารณาร่างแผนนโยบายกลาโหมนี้แล้วและกำลังรอการอนุมัติจากรัฐมนตรีกลาโหม โดยจะมีการเผยแพร่ในช่วงกลางเดือน ม.ค. 2562

