อลิซาเบธ วอร์เรน เสนอตัวลงชิงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2020

อลิซาเบธ วอร์เรน วุฒิสมาชิกหญิงจากรัฐแมสซาชูเซ็ตส์ พรรคเดโมแดรต ซึ่งเคยวิพากษ์วิจารณ์ทุนธนาคารช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และเสนอเพิ่มอำนาจรัฐบาลเพื่อควบคุมบริษัท ประกาศพร้อมลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2020 หรือ พ.ศ. 2563 โดยเธอจะต้องผ่านการหยั่งเสียงภายในพรรคเดโมแครต อย่างไรก็ตามยังมีข้อกังขาว่าวอร์เรนจะรวบรวมเสียงสนับสนุนได้มากพอหรือไม่

แฟ้มภาพวุฒิสมาชิก อลิซาเบธ วอร์เรน ในปี 2554 (ที่มา: Katherine Taylor for The US Department of Labor/Wikipedia)

ในวันส่งท้ายปีเก่าอลิซาเบธ วอร์เรน สมาชิกวุฒิสภาประจำรัฐแมสซาชูเซ็ตส์ ประกาศลงศึกเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2563 โดยกล่าวในวิดิโอเปิดตัวว่า “ดิฉันจะลงสู้ศึกจนสุดทาง” โดยชิงเก้าอี้กับโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่จะครบสมัยแรกในปีหน้า นับเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งคนสำคัญที่ออกมาประกาศท้าชิงตำแหน่งต่อสาธารณชน

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY

— Elizabeth Warren (@ewarren) December 31, 2018