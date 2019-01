ชาจิลา อับดุลรอห์มัน ช่างภาพข่าวโทรทัศน์ที่ถูกผู้ประท้วงฝ่ายขวาเหยียดเพศในอินเดียทำร้ายร่างกายและถูกข่มขู่คุกคามและทำร้ายร่างกายขณะถ่ายทำเหตุการณ์การประท้วง แต่เธอก็ยังถือกล้องทำงานต่อไปอย่างหนักแน่นแม้จะบาดเจ็บและน้ำตาไหลริน

ภาพชาจิลา อับดุลรอห์มัน ถ่ายทำข่าวทั้งน้ำตา (ที่มา:ทวิตเตอร์/geeta seshu)

เมื่อ 3 ม.ค. 2562 ขณะที่ ชาจิลา อับดุลรอห์มัน ช่างภาพข่าวของช่องโทรทัศน์ Kairali กำลังถ่ายทำข่าวการประท้วงของกลุ่มชาตินิยมฮินดูสังฆ์ปริวาร ในรัฐเกรละ เธอก็ถูกคุกคามและทำร้ายจากกลุ่มผู้ประท้วงที่แสดงความไม่พอใจกรณีที่มีผู้หญิงสองคนเข้าไปในวัดซาบารีมาลาซึ่งเป็นศาสนสถานฮินดูที่ห้ามผู้หญิงเข้า

นอกจากจะถูกทำร้ายแล้ว ผู้ประท้วงฝ่ายขวายังตะคอก ด่าทอ และข่มขู่คุกคามเธอแต่เธอก็ยังคงถ่ายทำการประท้วงต่อไปทั้งน้ำตา ต่อมาภาพถ่ายของเธอที่กำลังถ่ายทำวิดีโอทั้งน้ำตาในหน้าหนังสือพิมพ์ของอินเดีย ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกระแสทางโซเชียลมีเดียในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว

"ฉันรู้สึกช็อกเมื่อมีคนเตะเข้าที่หลังฉันอย่างไม่ทันตั้งตัว มันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตการทำงานของฉันเลย" ชาจิลากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

She can be seen here, clearly disturbed but continuing to shoot. Kudos to her bravery and professionalism. BJP/RSS leaders, call off your goons! Journalists aren't going to be cowed down by them. pic.twitter.com/XGm8vgsqtq

— geeta seshu (@geetaseshu) January 3, 2019