แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล- กสม. -สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ต่างออกแถลงการณ์ให้ทางการไทยอย่าส่งตัวหญิงชาวซาอุฯ ที่ถูกกักตัวในไทยขณะรอต่อเครื่องเพื่อหนีภัยคุกคามจากครอบครัวไปยังออสเตรเลีย ระบุ ขอให้มีการตรวจสอบการควบคุมตัว ไม่ส่งคนกลับไปเผชิญความเสี่ยง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างประเทศระบุ ข้าหลวงผู้ลี้ภัย UN ได้เข้าพบตัวผู้ถูกกักขังแล้ว 'บิ๊กโจ๊ก' แถลง ถ้ากลับไปแล้วเสียชีวิตก็จะไม่ส่งกลับ

7 ม.ค. องค์กรสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ออกแถลงการณ์กรณีที่ราฮาฟ โมฮัมเหม็ด แอล-คูนูน หญิงอายุ 18 ปี ชาวซาอุดิอาระเบียที่ถูกกักตัวอยู่ในโรงแรมที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยและเสี่ยงถูกส่งตัวกลับ ใจความว่า

ในส่วนข้อมูลพื้นฐานนั้น แอมเนสตี้ฯ ระบุว่า แอล-คูนูนเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันที่ 5 ม.ค. 2562 ระหว่างการเดินทางจากคูเวตไปออสเตรเลีย ราฮาฟบอกว่า เธอหลบหนีมาจากการปฏิบัติมิชอบ การทุบตี และการขู่ฆ่าจากครอบครัวของตนเอง เมื่อมาถึงกรุงเทพฯ ราฮาฟบอกว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตซาอุฯ ได้ยึดหนังสือเดินทางของเธอเอาไว้ ส่วนหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยบอกว่า ถูกขัดขวางไม่ให้เดินทางต่อไปยังออสเตรเลีย และได้มีการติดต่อกับ “สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียเพื่อประสานงาน” ในเรื่องนี้ ปัจจุบันเธอถูกกักตัวที่โรงแรมในสนามบิน และมีการทวิตสดเพื่อรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ของตนเอง

ด้านสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม มีข้อเรียกร้องต่อกรณีของแอล-คูนูนสองข้อ ดังนี้

1. ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะศาล ได้ดำเนินการตรวจสอบการควบคุมตัวนางสาวราฮาฟ โมฮาเหม็ด แอล-คูนูน และให้ปล่อยตัวโดยทันที

2. รัฐบาลไทยต้องไม่ดำเนินการหรือสนับสนุนการส่งกลับนางสาวราฮาฟ โมฮาเหม็ด แอล-คูนูนไปเผชิญอันตรายยังประเทศต้นทาง และปล่อยให้เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียได้ตามเจตนารมณ์

ด้านอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ออกแถลงการณ์สืบเนื่องกรณีนี้เช่นกัน โดยระบุว่า

“กรณีนี้ได้รับความสนใจจากนักสิ ทธิมนุษยชน และองค์การระหว่างประเทศอย่ างมากเนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่ าหญิงสาวคนนี้ซึ่งถือว่าเป็ นเยาวชนขอลี้ภัยด้วยเหตุผลใด และการส่งตัวกลับจะทำให้เธอได้ รับอันตรายหรือไม่ รัฐบาลไทยควรต้องเคารพหลั กการไม่ผลักดันบุคคลสู่อันตราย ตามบทที่ 3 ข้อ 3 วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาต่อต้ านการทรมานและการประติบัติหรื อการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุ ษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งเน้นย้ำว่า ‘รัฐภาคีต้องไม่ขับไล่ ส่งกลับ (ผลักดันกลับออกไป) หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุ คคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่ จะถูกทรมาน’

“รัฐบาลไทยควรหารือกับสำนั กงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อคุ้มครองในเบื้องต้ นและหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้ต้องมีหลักประกันว่า นางสาวราฮาฟ โมฮัมเหม็ด เอ็ม อัลคูนัน (Rahaf Mohammed M Alqunun) จะไม่ได้รับอันตรายหากต้องส่งตั วเธอกลับประเทศต้นทาง” นางอังคณากล่าว

ล่าสุดในวันนี้ โซฟี แมคนีล ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเอบีซีได้ทวีตในทวิตเตอร์ของเธอเมื่อราว 17.00 น. ว่า เจ้าหน้าที่สหประชาชาติได้เดินทางไปถึงโรงแรมที่แอล-คูนูนถูกกักขังแล้ว และได้เข้าไปสัมภาษณ์เธอ

UN has arrived. They are interviewing Rahaf. They gave their word that she would remain in their custody & that she is now safe. This is what they promised @UNHCRThailand @Reaproy @melissarfleming

— Sophie McNeill (@Sophiemcneill) January 7, 2019