สื่อนอกวิเคราะห์ประมุขมาเลเซียสละราชสมบัติไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาล

หลังจากที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้ ในที่สุดด็มีการแถลงอย่างเป็นทางการเรื่องการสละราชสมบัติของสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 แห่งกลันตัน ประมุขของมาเลเซียพระองค์ล่าสุด ซึ่งเป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีข้อสงสัยว่าเหตุใดถึงมีการสละราชสมบัติทันด่วนเช่นนี้ และมีการวิเคราะห์ไว้ว่าเรื่องนี้จะส่งผลถึงเสถียรภาพของรัฐบางปัจจุบันของมาเลเซียหรือไม่

สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 แห่งกลันตัน (ที่มา: Change.org)

เมื่อ 6 ม.ค. 2562 แถลงการณ์ของสำนักพระราชวังมาเลเซียเปิดเผยว่า สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 แห่งกลันตัน ประกาศสละราชสมบัติจากตำแหน่งยังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งถือเป็นตำแหน่งประมุขประจำมาเลเซียนับตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป หลังจากที่พระองค์ครองราชย์เป็นยังดีเปอร์ตวนอากงองค์ที่ 15 มาได้ราว 2-3 ปี

ในแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังมาเลเซียระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 สละราชสมบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 32(3) ซึ่งระบุว่า "ยังดีเปอร์ตวนอากงจะต้องมาจากการแต่งตั้งโดยสภาประมุขของผู้ปกครองรัฐโดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 5 ปี แต่ก็สามารถประกาศสละราชสมบัติเมื่อใดก็ได้โดยการเขียนด้วยลายมือแสดงพระประสงค์ต่อสภาประมุขของผู้ปกครองรัฐ และจะถือเป็นการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประมุข"

วัน อาห์หมัด อับดุล อะซิซ เจ้าพนักงานตรวจสอบการเงินการบัญชีสำนักพระราชวังมาเลเซียแถลงว่าสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 ทรงแสดงพระประสงค์ต่อสภาประมุขของผู้ปกครองรัฐแล้ว และทรงมีพระราชดำรัสต่อประชาชนชาวมาเลเซียให้ยังคงมีความสามัคคี มีความอดทนในการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เพื่อให้มาเลเซียยังคง "มีสันติภาพและความปรองดองต่อไป"

การประกาศสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการมีขึ้นเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมาหลังจากในสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีเพียงแต่ข่าวลือ อย่างไรก็ตามในการสละราชสมบัติครั้งล่าสุดนี้สำนักพระราชวังไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ อย่างเป็นทางการ หลังจากที่พระองค์ได้ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อเดือน ธ.ค. 2559 จากการแต่งตั้งของสภาประมุขของผู้ปกครองรัฐซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของสุลต่านมาเลเซีย 9 พระองค์และผู้ฝ่ายพลเรือนคนอื่นๆ โดยที่ สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 ทรงเป็นสุลต่านแห่งรัฐกลันตันมาก่อน

ข่าวลือในเรื่องการสละราชสมบัติมีขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 ทรงพระประชวรจำต้องลาพักในช่วงเดือน พ.ย. 2561 และมีกำหนดการจะเสด็จกลับมาในวันที่ 1 ม.ค. อย่างไรก็ตามมีข่าวลือว่าพระองค์อภิเษกสมรสกับออคซานา โวเอโวดินา นางงามจากรัสเซียในช่วงที่ลาพักพระราชกรณียกิจ คือวันที่ 27 พ.ย. 2561

สื่อเซาธ์ไชนามอร์นิงโพสต์วิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้ที่การอภิเษกฯ กับโวเอโวดินาจะเป็นสาเหตุหลักที่พระองค์สละราชสมบัติซึ่งในเรื่องนี้มีสื่อต่างประเทศหลายแห่งตั้งข้อสังเกตไว้เช่นกันแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเขาไม่สามารถพูดอะไรได้ในเรื่องนี้เพราะ "ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ" ทั้งนี้รองมุขมนตรีแห่งสุลต่านกลันตันเคยประกาศก่อนหน้านี้เรียกร้องให้อัยการแห่งรัฐ "มีปฏิบัติการ" ต่อคนที่เผยแพร่ข่าวลือ

อย่างไรก็ตามอะวัง อัซมัน อะวัง ปาวี นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลับมลายากล่าวว่าการสละราชสมบัติโดยทันทีนี้จะไม่ส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบันของมาเลเซีย เรื่องนี้จะไม่ส่งผลต่อวิกฤตรัฐธรรมนูญ เพราะถือเป็นเรื่องภายในที่แก้ไขได้โดยพิธีการของราชสำนัก อีกไม่นานสุลต่านรัฐต่างๆ จะประชุมกันเพื่อคัดเลือกประมุขพระองค์ใหม่ โดยที่สุลต่านจากเฟรัคซึ่งเป็นรองประมุขจะทำหน้าที่ต่างๆ แทน ซึ่งเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการบริหารงานรายวันของรัฐบาล

จากที่ก่อนหน้านี้มหาธีร์เคยมีประวัติเรื่องความสัมพันธ์กับราชวงศ์มาเลเซียที่ไม่ดีนักในช่วงที่เขาเป็นนายกฯ ในปี 2524-2546 โดยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดสิทธิพิเศษและยกเลิกการงดเว้นโทษบางอย่างต่อตำแหน่งประมุข อย่างไรก็ตามอะวัง อัซมัน ก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างมหาธีร์กับประมุขมาเลเซียองค์ปัจจุบันเป็นไปได้ด้วยดีโดยส่วนใหญ่ ความตึงเครียดจะเกิดขึ้นกับการที่สุลต่านบางพระองค์มีบุคลิกแข็งกร้าวซึ่งจะไม่ลงรอยกับบุคลิกที่แข็งกร้าวของมหาธีร์เอง

เรียบเรียงจาก

Kelantan's Sultan Muhammad V resigns as Agong, Malaysiakini, Jan. 6, 2019

WATCH THE THRONE: WHAT DOES THE KING’S DRAMATIC ABDICATION MEAN FOR MALAYSIA?, South China Morning Post, Jan. 6, 2019