ที่มาเลเซีย มีผู้ถูกจับกุมสามรายด้วยข้อหาหมิ่นสุลต่านสูงสุดด้วยกฎหมายการปลุกปั่นซึ่งถูกมองว่าเป็นกฎหมายที่ปิดกั้นคนมาเลเซียจากการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวยังคงใช้งานตามปกติและรอพิจารณาจากรัฐสภาว่าจะแก้ไขหรือไม่ โดยที่ไม่ได้มีกำหนดการชัดเจน

ธงชาติมาเลเซีย (ที่มา: Maxpixel.net)

9 ม.ค. 2562 เว็บไซต์ข่าวมาเลย์เมล์รายงานว่ามีผู้ถูกจับกุมสามรายในความผิดจากการโพสต์ที่ส่อไปในทางดูหมิ่นสุลต่านมุฮัมหมัดที่ห้าแห่งกลันตันซึ่งเพิ่งจะสละราชสมบัติไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ผู้ถูกจับกุมเป็นชายหนึ่งคน หญิงสองคน ผู้ชายคืออีริก เหลี่ยวชีหลิ่ง อายุ 46 ปี ใช้ชื่อเฟสบุ๊คว่า Eric Liew ส่วนผู้หญิงอีกสองคนคืออัซฮัม อัคตาร์ อับดุลเลาะห์ อายุ 27 ปี ใช้ชื่อทวีตเตอร์ว่า @azhamakhtar และนูร์ อาเลีย อัสตามาน อายุ 26 ปี ใช้ชื่อทวีตเตอร์ว่า @aliaastaman

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตุน สฺรี โมฮาหมัด ฟูซิ ฮารุนกล่าวว่าผู้ต้องหาทั้งสามรายกำลังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนภายใต้มาตรา 4(1) ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยุยงปลุกปั่น และยังได้กล่าวแนะนำว่าควรรอบคอบก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลและเตือนให้ระมัดระวังการกระทำที่จะเป็นการปลุกปั่น

“ทุกคนได้รับการชี้แนะในเรื่องการโพสต์ใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสละราชสมบัติของยัง ดี เปอร์ตวน อากง (พระราชาธิบดี) ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาพลักษณ์แง่ลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศได้” เขากล่าว

จำนวนผู้ที่ถูกไต่สวนจากความผิดในการโพสต์สิ่งที่ถูกมองว่าเป็นการปลุกปั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในบางกรณีก็ถูกลงโทษโดยนายจ้างเอง เคยมีกรณีที่ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด ตัมริน อับดุล ฆาฟาร์ ผู้เป็นลูกชายของตุน อับดุล ฆาฟาร์ บาบา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนที่ยะโฮร์กว่าสามชั่วโมงจากการเขียนบล็อกของเขา ส่วนเมื่อวานนี้ บริษัทเตอนาฆา นาซิโอนาลได้ลงโทษลูกจ้างที่แสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะซึ่งส่อว่าเป็นการดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์

สุลต่านมูฮัมหมัดเป็นผู้ปกครองมาเลเซียคนแรกที่ลงจากตำแหน่งราชาธิบดีหลังครองตำแหน่งได้เพียงสองปีกว่าจากระยะเวลาทั้งหมดห้าปี

ส่วน พ.ร.บ. ยุยงปลุกปั่นปี 2491 มีบทลงโทษจำคุกสามปี และห้าปีสำหรับผู้กระทำผิดซ้ำ เป็นการคาดโทษที่คลุมเครือต่อผู้ใช้คำพูดซึ่งถูกมองว่าปลุกปั่นหรือมีแนวโน้มที่จะปลุกปั่นสร้างความบาดหมางต่อรัฐบาลหรือฝ่ายตุลาการรวมถึงตั้งคำถามต่อสิทธิ อภิสิทธิ์ และอำนาจอธิปไตยที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้รายงานข่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้มาเลเซียยกเลิกพ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า พ.ร.บ. การปลุกปั่นปี 2491 ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อขัดขวางไม่ให้ชาวมาเลเซียแสดงออกหรือถกเถียงอย่างเป็นอิสระและเปิดเผย ขัดขวางชาวมาเลเซียจากความหลากหลายทางความคิดเรื่องการเมือง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2561 มหาธีร์ โมฮัมหมัดได้ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวว่ายังไม่มีกำหนดระยะเวลาชัดเจนในเรื่องการยกเลิก พ.ร.บ การปลุกปั่นปี 2491 เขากล่าวว่าการยกเลิกกฎหมายจำเป็นต้องให้เวลาสำหรับที่รัฐสภาในการพิจารณากฎหมาย ซึ่งอันที่จริงการแก้กฎหมายบางข้อก็เป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงของแนวร่วมปากาตัน ฮาราปัน แนวร่วมของมหาธีร์ผู้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในปัจจุบัน

