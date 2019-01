12 ม.ค. 2562 นายกเทศมนตรีฝ่ายก้าวหน้าของเดโมแครต บิล เดอ บลาสิโอ เสนอระบบประกันสุขภาพครอบคลุมสำหรับชาวนิวยอร์กซิตี้ทุกคนรวมถึงผู้อพยพที่ยังไม่มีเอกสารอนุญาต ทั้งนี้ยังตอบข้อถกเถียงที่ว่าการให้สวัสดิการประชาชนไม่ควรถูกมองว่าสิ้นเปลือง ในทางตรงกันข้ามการจัดสวัสดิการให้สามารถบริการทางการแพทย์ขั้นปฐมภูมิและเน้นเวชศาสตร์ป้องกันไปในตัวด้วยจะสามารถป้องกันไม่ให้ประชาชนป่วยหนักซึ่งถ้าหากปล่อยให้เป็นเช่นนั้นกลับจะยิ่งกระทบงบประมาณมากกว่าเดิม

นายกเทศมนตรีของนิวยอร์กซิตี บิล เดอ บลาสิโอ เสนอแผนงบประมาณ "สวัสดิการสุขภาพสำหรับทุกคน" ในวงเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงประชาชนราว 600,000 ราย รวมถึงผู้อพยพที่ยังไม่มีเอกสารอนุญาตและคนรายได้น้อยที่ไม่ได้รับสวัสดิการเมดิเคด กับคนทำงานอายุน้อยที่แผนประกันสุขภาพในปัจจุบันราคาแพงเกินไป

บลาสิโอเรียกโครงการดังกล่าวว่า "NYC Care" หรือ สวัสดิการสุขภาพแบบนิวยอร์กซิตี้ ซึ่งจะออกหลักประกันสุขภาพโดยให้ราคาตามระดับรายได้ของบุคคลนั้นๆ โดยจะเริ่มนำมาใช้กับเขตบรองซ์ก่อนเป็นแห่งแรกภายในปีนี้ก่อนที่จะขยายไปใช้กับทั่วนิวยอร์กในปี 2564

โครงการดังกล่าวนี้ใช้งบประมาณอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์ในการขยายไปใช้ทั่วนิวยอร์ก นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดหาแพทย์บริการขั้นปฐมภูมิแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในทุกระดับและจะให้ความช่วยเหลือค้นหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ้าหากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการ โดยจะนำงบประมาณจากภาคส่วนการสาธารณสุขมาใช้ ซึ่งถึงที่สุดแล้วจะช่วยลดจำนวนคนไข้ห้องฉุกเฉินที่ไม่มีประกับสุขภาพรวมถึงทำให้สุขภาวะผู้คนดีขึ้นอันจะเป็นการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มต้นทุน

ในภาคส่วนสาธารณสุขของนิวยอร์กนั้นแต่เดิมก็มีการใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขไปกับการรักษาพยายามคนไข้ทั้งที่มีประกันสุขภาพและไม่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว โดยประกันสุขภาพตัวเดิมชื่อ "เมโทรพลัส" ซึ่งจะใช้เป็นฐานในการพิจารณาขอบข่ายการประกันสุขภาพต่อไป

ในแง่ของสภาวะทางการเงินของโรงพยาบาลต่างๆ นั้นสื่อบลูมเบิร์กรายงานว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากมีการนำระบบสวัสดิการมาใช้ ในทางตรงกันข้ามโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสมัยโอบามามีเงินเกินดุลเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนหน้านี้้ที่อยู่ในภาวะขาดดุลหลายล้านดอลลาร์

เดอ บลาสิโอ พูดถึงระบบสวัสดิการใหม่ว่าพวกเขาแค่ใข้เงินจากกองเดิมเพื่อนำไปใช้จ่ายให้ดีขึ้นเท่านั้น โดยจะเป็นทางออกใหญ่ๆ ให้กับทุกฝ่าย เพราะระบบของเขาจะช่วยเน้นเวชศาสตร์ป้องกันเพื่อลดการเจ็บป่วยแบบที่ต้องนอนโรงพยาบาลและลดการใช้ฟ้องฉุกเฉินได้

เดอ บลาสิโอผู้ที่เคยเดินทางไปทั่วประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อวางรากฐานให้ตัวเองเป็นผู้นำฝ่ายก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตกล่าวว่า ในขณะที่รัฐบาลรีพับลิกันพยายามทำลายระบบประกันสุขภาพลงเขาก็กำลังทำในทางตรงกันข้าม กับคำถามที่่ว่าเงินจ่ายให้กับผู้อพยพที่ไม่มีใบอนุญาตในการรักษาพวกเขาหรือไม่ เดอ บลาสิโอ ตอบว่าถ้าหากผู้คนไม่ได้รับบริการสุขภาพจนกลายเป็นเจ็บป่วยหนักขึ้นมากลับจะยิ่งทำให้รัฐสูญเสียรายได้

เรียบเรียงจาก

NYC to Fund Health Care for All, Including the Undocumented, Mayor Says, Bloomberg, 08-01-2019

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-08/nyc-to-fund-health-care-for-all-including-the-undocumented