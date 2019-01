จัสติน ทรูโดเผยแคนาดาตอบรับคำขอลี้ภัยของราฮาฟ อัล-คูนูน

ราฮาฟ อัล-คูนูน สตรีชาวซาอุดิอาระเบีย ลี้ภัยไปประเทศที่ 3 สำเร็จโดยออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไปแคนาดา ด้านนายกรัฐมนตรีแคนาดาย้ำความสำคัญสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรี ในขณะที่ไม่ใช่ทุกกรณีที่สตรีซาอุดิอาระเบียจะลี้ภัยจากระบบ "ชายผู้ปกครอง" สำเร็จ โดยเมื่อปีก่อนมีหญิงซาอุดิอาระเบียพยายามลี้ภัยไปออสเตรเลีย แต่ถูกกักตัวที่ฟิลิปปินส์ ถูกส่งตัวกลับและปัจจุบันยังไม่ทราบข่าวคราว

(ซ้าย) จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดาระหว่างแถลงข่าว (ขวา) ภาพโพรไฟล์บัญชีทวิตเตอร์ของราฮาฟ โมฮัมเหม็ด อัล-คูนูน

12 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 23.37 น. คืนวันวานนี้ (11 ม.ค.) ราฮาฟ โมฮัมเหม็ด อัล-คูนูน สตรีชาวซาอุดิอาระเบีย เดินทางออกจากประเทศไทย จากสนามบินสุวรรณภูมิก่อนไปต่อเครื่องที่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้เพื่อลี้ภัยไปที่นครโตรอนโต ประเทศแคนาดาแล้ว ทั้งนี้สำนักข่าวไทยระบุว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานข้ามหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ติดตามไปด้วย 1 คน

หลังออกเดินทางไปแล้ว ต่อมาราฮาฟโพสต์ในทวิตเตอร์ เมื่อเวลา 04.46 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยโพสต์รูปส่วนมือของเธอบนเครื่องบิน ถือหนังสือเดินทางและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และโพสต์ข้อความว่า #ประเทศที่ 3 #ฉันทำได้แล้ว

ในรายงานของ ThaiPBS พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่า ระบุว่าการตัดสินใจไปประเทศแคนาดาดังกล่าว "เป็นความต้องการของราฮาฟ"

— #BREAKING: PM Justin Trudeau confirms Canada has granted asylum to Saudi teen #Rahaf al-Qunun. She is currently en route to #Canada from Thailand and will arrive 11:15 AM ET.@THEBELAAZ #RahafSaved pic.twitter.com/lDRi9KMNFq

— BELAAZ (@THEBELAAZ) January 11, 2019