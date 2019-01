นักศึกษา ม.เชียงใหม่ โหมโรงชูป้าย-ชักชวนเพื่อนนักศึกษา-ประชาชนร่วมกิจกรรม "ไม่เลื่อนเลือกตั้ง" ที่จะจัดศุกร์นี้ ด้าน "ศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย" นัดวาดรูประบายสี "เขียนเพื่อเลือกตั้ง เขียนเพื่อสิทธิ" ที่สะพานทับแก้ว พร้อมโพสต์ถามพวกน้าๆ ทหาร ตำรวจ "ถามทำไม ใครเป็นแกนนำ?" "ประชาชนเขาคิดเองทำเองไม่ได้เหรอ?" ขณะที่ ม.บูรพา รวมตัวค้านเลื่อนเลือกตั้ง พร้อมจัด "เลือกตั้งจำลอง" ด้าน ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมชูจุดยืน "ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่ต่อเวลา" จัดเลือกตั้งเพื่อให้ประเทศกลับสู่ประชาธิปไตย

17 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานกิจกรรมรณรงค์ "ไม่เลื่อนเลือกตั้ง" ของกลุ่มนักศึกษาหลายสถาบัน ทั้งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หลังจากเมื่อวานนี้ มีนักศึกษาจัดกิจกรรม "ไม่เลื่อนเลือกตั้ง" ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

ที่มา: Facebook/Walk to Vote

ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลา 16.20 น. ที่หน้าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. กลุ่มหนึ่งทำกิจกรรมชูป้าย "อยากเลือกตั้ง" "รัฐศาสตร์ มช. ไม่เลื่อนเลือกตั้ง" "Election, No Delay" ฯลฯ

โดยเป็นการสนับสนุนกิจกรรม "CMU VOTE" ที่เพจ "Walk to Vote" จะจัดกิจกรรมประกาศจุดยืน "เลือกตั้ง 24 กุมภา" ที่สันอ่างแก้ว ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 18 ม.ค. เวลา 16.30 น.

ผู้ร่วมกิจกรรมที่หน้าคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. คนหนึ่งกล่าวว่า ที่ร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ยืนยันสิทธิในการชุมนุม เรียกร้องไม่ให้มีการเลื่อนเลือกตั้ง รวมทั้งส่งสารเชิญชวนเพื่อนนักศึกษาและประชาชนมาร่วมกิจกรรม "CMU Vote ในวันศุกร์นี้

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาคณะอื่น ทั้งจากคณะนิติศาสตร์ที่เพิ่งทำกิจกรรมเปิดป้ายผ้า "อยากเลือกตั้ง" รอบสอง รวมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาจากชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมกิจกรรมด้วย โดยกลุ่มนักศึกษาทำกิจกรรมประมาณ 30 นาทีก่อนยุติการทำกิจกรรม

ในรายงานของ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุว่าก่อนเริ่มกิจกรรม มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลเข้ามาสอบถามผู้จัดกิจกรรมเรื่องรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของงาน นอกจากนี้ในช่วงจัดกิจกรรมยังมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ 4-5 นายคอยสังเกตการณ์และถ่ายภาพการจัดกิจกรรม

ศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตยจัด "Draw For Election"

ที่มา: Facebook/ศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย

ส่วนที่ จ.นครปฐม เวลา 17.00 น. กลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรม "Draw For Election" วาดรูป ระบายสี เขียนข้อความบนผืนผ้า ที่สะพานสระแก้ว ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หรือทับแก้ว จ.นครปฐม ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครปฐม ขับรถกระบะอย่างน้อย 1 คัน เข้ามาสังเกตการณ์ระหว่างจัดกิจกรรมด้วย

เมื่อเวลา 17.25 น. ช่วงเริ่มกิจกรรมในเพจได้โพสต์ภาพและข้อความว่า

"เริ่มแล้ว

Draw for election.

Draw for right.

No more lies.

เขียนเพื่อเลือกตั้ง

เขียนเพื่อสิทธิ"

โดยหลังกิจกรรมมีการชูผืนผ้าหลังจากวาดรูป ระบายสี และเขียนข้อความด้วย เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ไม่เลื่อนเลือกตั้ง

อนึ่งก่อนหน้าการจัดกิจกรรม ในเวลา 10.54 น. เพจศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย ได้โพสต์สเตตัส "#แกนนำของเรา"

#แกนนำของเรา

เบื่อลุงตำรวจ น้าทหาร พี่สันติบาล จะมาถามว่า "ใครเป็นแกนนำ?" ถามเป็นอยู่แค่นี้ (ทุกครั้งที่นัดทำกิจกรรม)

ทำไมครับ ? นักศึกษา ประชาชน เขาคิดเองทำเองไม่ได้เหรอ ? ทำไมต้องคิดว่าเราเหมือนตำรวจ ทหาร ที่ต้องคอยทำตามคำสั่งนาย ประชาชนไม่มี "นาย" เราสิต้องเป็นนาย เป็นเจ้าของบ้านเมืองนี้ร่วมกัน

ขอประกาศตรงนี้ว่า ใครอยากมาเป็นแกนนำก็มาเลยครับ ใครอยากวาด อยากเขียน อยากพูดอยากทำอะไรก็จัดไป ! (หาอุปกรณ์มาเองด้วยนะ)

เมื่อไหร่เจ้าหน้าที่รัฐจะสืบได้สักทีว่าศิลปากรเสรีฯ มันไม่มีแกนนำ ไม่มีหัวหน้า ไม่มีลูกน้อง และไม่มีใครเลย 5555555

มีแต่แอดมินเพจ

ไปดูกัน วันนี้จะมีใครมาบ้าง คนอยากวาดรูปจะมาไหม ? ..ไม่รู้ ..ที่รู้ๆ ลุงตำรวจคงมา

มาทำไม ? 5555

นัดกันทีไร ตำรวจมาก่อน มาเยอะ มาจนล้นสะพาน มามากกว่าคนอยากทำกิจกรรม มาแบบมึน ๆ มาเปลืองเบี้ยเลี้ยง ชวนทำอะไรก็ไม่ทำด้วย มาให้เกะกะพื้นที่ซะอย่างนั้น

เพื่อน ๆ ครับ มาครับมา มาช่วยเป็นแกนนำศิลปากรเสรีฯ กันหน่อย

ม.บูรพาหนุนเลือกตั้ง พร้อมจัด "เลือกตั้งจำลอง"

ที่มา: Facebook/กลุ่มโกงกาง

ส่วนที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ในเวลา 16.00 น. มีนักศึกษาและประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้ง บริเวณภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยในเว็บไซต์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานบรรยากาศจัดกิจกรรม โดยมีผู้ชูป้ายมีข้อความว่า “บูรพาไม่เลื่อน” “เราอยากเลือกตั้ง เลื่อนแม่มึงสิ” “We Want Election” ฯลฯ พร้อมกับอ่านแถลงการณ์ สลับกันยืนพูดถึงคุณค่าของการเลือกตั้ง ชูป้ายคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้ง และร่วมกันตะโกนพร้อมกันว่า “ไม่เลื่อน” ในตอนท้ายของกิจกรรม ผู้ชุมนุมยังร่วมทำกิจกรรมจำลองคูหาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนจะอ่านข้อความที่ถูกหย่อนลงในหีบบัตรจำลอง และยุติกิจกรรมในเวลา 17.20 น. (ชมวิดีโอกิจกรรม)

พ.ร.บ.ชุมนุมกลายเป็น พ.ร.บ.ขวางชุมนุม

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ข้อมูลด้วยว่า ก่อนหน้านี้ คณิน ฉินเฉิดฉายได้ไปผู้ยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมลงวันที่ 15 ม.ค. 62 ที่ สภ.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ระบุว่า เดิมทีต้องการใช้พื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยบูรพาจัดการชุมนุม ซึ่งในระหว่างการจัดกิจกรรมจะกำชับไม่ให้มีการขัดขวางการจราจรและทำผิดกฎหมาย และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้หากมีการทำผิดกฎหมายยินดีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อมา สภ.แสนสุข ออกหนังสือห้ามจัดชุมนุม ลงวันที่ 16 ม.ค. 62 ระบุอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ระบุว่า หากผู้แจ้งการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งให้แก้ไขการชุมนุม ให้ผู้รับแจ้งมีคําสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้งคําสั่ง เป็นหนังสือไปยังผู้แจ้ง

ในเวลาต่อมา ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมไปพบเจ้าพนักงานในวันที่ 17 ม.ค. เพื่อชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของสถานที่ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้จัดกิจกรรมยืนยันว่าไม่พบเอกสารห้ามจัดกิจกรรมจากทางมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม สาระสำคัญระบุว่า ตามที่ นายคณิน ฉินเฉิดฉาย ได้แจ้งการชุมนุม บริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่าทางมหาวิทยาลัยแจ้งว่ายังไม่มีผู้ใดมาขอใช้พื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นการรบกวนการใช้สถานที่ดังกล่าวของมหาวิทยาลัย จึงขอให้นายคณิน ฉินเฉิดฉาย ผู้แจ้งการชุมนุม แก้ไขสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุม เพื่อไม่ให้เป็นการขัดต่อกฎหมายการชุมนุ

ต่อมานายคณิณจะขออนุญาตเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมบริเวณฟุตบาทหน้ามหาวิทยาลัยซึ่งอยู่นอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาต ก่อนที่ผู้ชุมนุมจะย้ายการชุมนุมมายังบริเวณภายในมหาวิทยาลัย บริเวณลานกระเบน เพื่อทำกิจกรรมดังกล่าว

หนุนไม่เลื่อนเลือกตั้งที่ ม.อ.หาดใหญ่ เรียกร้องนำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยโดยเร็ว

ส่วนที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 17.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มหนึ่ง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ "#ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่ต่อเวลา" ณ ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แสดงจุดยืนคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนเลือกตั้งและเพื่อปกป้องประชาธิปไตย

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชนไม่น้อยกว่า 20 คน ผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชูป้าย และประกาศเจตนารมณ์ไม่ต้องการให้มีการเลื่อนการเลือกตั้ง และให้นำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยโดยเร็ว

อนึ่งผู้จัดกิจกรรมแจ้งย้ายสถานที่จัดกิจกรรมกระทันหันจากเดิมจะใช้ลานกิจกรรม PSU Biz Mall ซึ่งเป็นตลาดถนนคนเดินในมหาวิทยาลัย ต่อมากลุ่มนักศึกษาผู้จัดกิจกรรม ถูกผู้บริหารมหาวิทยาลัยเรียกพบ พร้อมสอบถามเนื่องจากจัดก่อนทำกิจกรรมในนามชมรมต้นสังกัด ชมรมไม่ได้แจ้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยให้จัดกิจกรรมดั่งกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักศึกษายังยืนยันที่จะจัดเหมือนเดิม จึงเปลี่ยนเป็นจัดกิจกรรมในนามนักศึกษาซึ่งถือเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่ต้องการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง