การเมืองกระทบคนธรรมดาหนักหน่วง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ยกเลิกแผนการกำแพงกีดกันผู้อพยพ ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะชะงักงันทางงบประมาณหรือ ‘ชัทดาวน์’ หลายสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่ปลายปี 2561 กระทบคนทำงานส่วนกลางของรัฐ หนึ่งในนั้นที่กระทบหนักคือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA) ในสนามบินที่ไม่ได้รับค่าจ้าง ทำให้พวกเขาประท้วงด้วยการเปิดเพลงแรปออกอากาศในสนามบินแบบไม่เซนเซอร์คำ

ธงชาติสหรัฐฯ (ที่มา:flickr/jnn1776)

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ ในท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี ของสหรัฐฯ มีการเปิดเพลงแร๊พอย่าง "Sicko Mode" ของทราวิส สก็อตต์ (ในฉบับที่ไม่เซนเซอร์) ไปจนถึง "Life Yourself" ของ คานเย เวสต์ แทนที่เพลงสนามบินแบบเดิมๆ เพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อภาวะชะงักงันของการผ่านงบประมาณประจำปีแบบลากยาวของรัฐบาลsinvที่เรียกกันว่า ‘ชัทดาวน์’ ส่งผลกระทบต่อคนทำงานภาครัฐรวมถึงพนักงานในสนามบินด้วย สื่อต่างๆ ระบุว่าการชัทดาวน์ครั้งนี้เป็นครั้งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์

ภาวะชะงักงันดังกล่าวเกิดจากการที่รัฐสภาและประธานาธิบดีไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงยืนกรานจะให้มีงบประมาณสำหรับสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก โดยสื่อวอยซ์ออฟอเมริการายงานว่าเป็นการชัทดาว์ครั้งที่สี่ในช่วงห้าปีหลัง หลังจากรัฐสภาและรัฐบาลไม่สามารถตกลงเรื่องงบประมาณได้ก่อนเส้นตายที่กำหนด

เพลงแรปเป็นเพลงแนวที่กำเนิดมาจากการประท้วงอยู่แล้ว และในตอนนี้มันก็ถูกนำมาใช้ประท้วงโดยกลุ่มคนทำงานให้รัฐบาลสหรัฐฯ ผู้ไม่พอใจภาวะที่เป็นอยู่และความเจ้าอารมณของผู้นำที่ใช้วิธีแบบทำลายตัวเองเพื่อให้เกิดความปั่นป่วน

ผู้คนที่เดินทางโดยสารโดยสารการบินพากันแสดงความคิดเห็นต่อการประท้วงด้วยการเปิดเพลงเช่นนี้ในทำนองว่าเป็นเรื่องขบขัน นอกจากเพลงแรปแล้วยังมีผู้บอกว่าได้ยินเพลงวงป็อบร็อคอย่าง Paramore ด้วย

นอกจากเรื่องการประท้วงการทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างแล้ว การชัทดาวน์ยังทำให้ไม่มีฝ่ายกำกับดูแลซึ่งทำให้คนทำงานเหล่านี้เปิดเพลงได้อย่างอิสระเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ไปได้

โฆษกการท่าอากาศยานแห่งนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการท่าอากาศยานจอห์น เอฟ เคนเนดี กล่าวว่าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA) เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจว่าจะเปิดเพลงอะไรในบางอาคารผู้โดยสารสนามบิน ขณะที่พนักงานสายการบินจะเป็นผู้เลือกเพลงในอาการผู้โดยสารสนามบินอื่นๆ

เรียบเรียงจาก

