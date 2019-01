ผลการสำรวจชาวสหรัฐฯ ของศูนย์วิจัยพิวล่าสุดพบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ยุคเจเนอเรชัน Z หรือคนที่เกิดในช่วงปี 2539 เป็นต้นมา มักจะมีแนวคิดใกล้เคียงกับกลุ่มมิลเลนเนียลคือมีแนวคิดเชิงก้าวหน้า ใส่ใจปัญหาโลกร้อน ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและทางเชื้อชาติสีผิว และไม่ชอบโดนัลด์ ทรัมป์



ที่มาภาพประกอบ: Susan Ruggles (CC BY 2.0)

ศูนย์วิจัยพิวแห่งสหรัฐฯ เปิดเผยผลการสำรวจเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2562 ระบุว่าคนรุ่นเจเนอเรชัน Z หรือคนที่เกิดช่วงปี 2539 เป็นต้นมาและมีอายุ 13-21 ปี ในปี 2561 เป็นกลุ่มประชากรที่มีแนวคิดหัวก้าวหน้ายิ่งกว่าคนยุคก่อนหน้านี้เป็นส่วนใหญ่ โดยที่ร้อยละ 70 ไม่เห็นชอบกับรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ และในจำนวนเดียวกันก็มองว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ควรทำอะไรให้มากกว่านี้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ

การสำรวจดังกล่าวของศูนย์วิจัยพิวอาศัยกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวสหรัฐฯ 10,682 ราย ผลการสำรวจออกมาว่าชาวเจน Z มีแนวคิดการเมืองในเชิงก้าวหน้าใกล้เคียงกลุ่มมิลเลนเนียล (ผู้เกิดปี 2524-2539) และดูจะก้าวหน้ามากกว่าเล็กน้อย ขณะที่กลุ่มเบบี้บูเมอร์ (เกิดปี 2489-2497) และกลุ่มคนยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ Silent Generation (ผู้เกิดปี 2469-2478) มีแนวคิดก้าวหน้าน้อยกว่า

ในการสำรวจของพิวมีการระบุถึงประเด็นด้านต่างๆ ทั้งประเด็นโลกร้อน ประเด็นเชื้อชาติสีผิว และประเด็นเพศสภาพ พบว่า เจน Z จะมีแนวคิดสนับสนุนความหลากหลายเปิดกว้างทางเชื้อชาติสีผิวและเพศสภาพมากกว่าทั้งสิ้น เช่น แม้กระทั่งกลุ่มเจน Z ที่สนับสนุนพรรครีพับรีกันก็มีร้อยละ 43 เชื่อว่ากลุ่มคนดำไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เทียบกับผู้สนับสนุนรีพับริกันของกลุ่มอายุอื่นๆ ที่เชื่อเรื่องนี้ไม่เกินร้อยละ 30

ทั้งนี้ในเรื่องการประท้วงของโคลิน เคเปอร์นิก นักอเมริกันฟุตบอลผู้คุกเข่าระหว่างเพลงชาติเพื่อประท้วงการเลือกปฏิบัตินั้น ชาวเจน Z ร้อยละ 61 ก็เห็นด้วยกับการประท้วงนี้เช่นเดียวกับมิลเลนเนียลร้อยละ 62 ขณะที่คนรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โดยที่คนรุ่นใหม่ทั้งสองรุ่นต่างก็มองว่าการเพิ่มความหลากหลายเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคม กลุ่มเจน Z จำนวนมากยังมองว่าเรื่องโลกร้อนเป็นสิ่งที่มาจากการกระทำของมนุษย์มากว่าจะมองว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ในเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีนั้น เจน Z ก็มีแนวโน้มจะสนับสนุนความหลากหลายทางเพศมากกว่าทั้งในแง่การสนับสนุนการแต่งงานของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน การสนับสนุนให้แบบฟอร์มต่างๆ ควรระบุรองรับ "เพศอื่นๆ" ที่นอกเหนือจากชายและหญิงด้วย รวมถึงเป็นกลุ่มคนที่คุ้นเคยกับสรรพนามคำเรียกบุคคลแบบเป็นกลางทางเพศมากที่สุดคือร้อยละ 35 เทียบกับกลุ่มเจนที่รองลงมาคือมิลเลนเนียลคุ้นเคยกับเรื่องดังกล่าวร้อยละ 25 รวมถึงเป็นกลุ่มคนที่คิดว่าสังคมควรยอมรับกลุ่มคนที่ไม่ได้นิยามตัวเองบนระบบสองเพศมากขึ้น

แอนโธนี ไมเคิล ไครส์ ผู้ช่วยศาตราจารย์รับเชิญด้านนิติศาสตร์ของวิทยาลัยชิคาโก-เคนต์ กล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงว่าทำไมกลุ่มอนุรักษ์นิยมถึงไม่พอใจ ที่คนรุ่นใหม่อายุ 29 ปีอย่าง อเล็กซานเดรีย โอคาซิโอ คอร์เท็ซ ผู้แทนพรรคเดโมแครตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปในสภาคองเกรส เพราะไม่เพียงแค่เธอเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรที่บางคนกลัวเกรงเท่านั้น เธอยังเป็นตัวแทนของกระแสแนวคิดอุดมการณ์ใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วย

ถึงแม้ศูนย์วิจัยพิวจะระบุว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ยังเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดไปอย่างไรบ้าง แต่ไครส์ก็มองว่าผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นถึงกระแสในเรื่องที่คนรุ่นใหม่โดยรวมๆ แล้วจะมีแนวโน้มจะเอียงซ้ายเพิ่มมากขึ้น

เรียบเรียงจาก

'Terrible News' for GOP as Survey Shows Generation Z Shaping Up To Be Most Progressive Ever, Common Dreams, 17-01-2019

https://www.commondreams.org/news/2019/01/17/terrible-news-gop-survey-shows-generation-z-shaping-be-most-progressive-ever

Generation Z Looks a Lot Like Millennials on Key Social and Political Issues, Pew Research Center, 17-01-2019

http://www.pewsocialtrends.org/2019/01/17/generations-methodology/