รัฐบาลจีนลดความสำคัญในการปฏิบัติต่อตระกูลชินวัตรช่วงเยือนจีน

เซาธ์ไชนามอร์นิงโพสต์รายงานถึงเรื่องที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปเยี่ยมสักการะบรรพบุรุษที่เหมยโจว มณฑลกวางตุ้ง แต่ไม่ได้รับการต้อนรับมากเท่าปีที่ผ่านๆ มา เจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งในหมู่บ้านบอกว่าเป็นเพราะเรื่องข้อครหาของทั้งสองคนในไทย กับการปิดกั้นจากทางการจีนไม่ให้เข้าพบทั้งสองคนทำให้คนในหมู่บ้านแสดงออกถึงความสัมพันธ์กับทั้ง 2 มากไม่ได้ ขณะที่ในหมู่บ้านอีกแห่งในเหมยโจว อนุสรณ์รำลึกลีกวนยู ผู้นำสิงคโปร์ ถูกผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แต่ลูกหลานของลีกวนยู รวมทั้งลีเซียนหลง ไม่เคยไปเยือนเลย

ในหมู่บ้านถาเซี่ย เทศมณฑลเฟิงชุ่น เมืองเหมยโจว ในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีน มีศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่ผู้คนมักจะเดินทางไปเยือนเพื่อสักการะบรรพบุรุษ ที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีการแขวนรูปภาพของสองอดีตนายกรัฐมนตรีสองพี่น้อง ทักษิณ และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ด้วย จากการที่พวกเขามีพื้นเพบรรพบุรุษคือเส็ง แซ่คู่ ทวดของทักษิณซึ่งมาจากหมู่บ้านที่นี่

เซาธ์ไชนามอร์นิงโพสต์ สื่อฮ่องกง รายงานว่าทักษิณและยิ่งลักษณ์เป็นผู้อพยพจากจีนรุ่นที่ 4 ที่มีพื้นเพเชื้อสายชาวฮากกา ซึ่งมีจำนวนมากอพยพจากเหมยโจวและเฉาโจวมายังประเทศไทยในสมัยที่เรียกว่า "สยาม" หลังจากนั้นตระกูลชินวัตรก็ประสบความสำเร็จทางธุรกิจจากการค้าในไทย

ในช่วงก่อนที่พวกเขาจะถูกยึดอำนาจจากการรัฐประหาร ทักษิณสามารถตามหารากเหง้าบรรพบุรุษของตัวเองเจอในหมู่บ้านถาเซี่ยในสมัยที่เขาเป็นรัฐบาลจากความช่วยเหลือของรัฐบาลจีนในยุคนั้น ซึ่งทั้งทักษิณและยิ่งลักษณ์เคยไปเยือนหมู่บ้านแห่งนี้ร่วมกันในปี 2557 มีภาพของ 2 พี่น้องตระกูลชินวัตรแขวนอยู่บนผนังร่วมกับภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ซึ่งมีพื้นเพมาจากหมู่บ้านนี้ซึ่งเป็นกลุ่มคนแซ่คู

เจ้าของร้านค้าในหมู่บ้านที่ชื่อ เซี่ยยีหมิน เปิดเผยว่าผู้คนมักจะชอบที่จะได้บอกว่าตัวเองเป็นญาติห่างๆ ของสองพี่น้องชินวัตร แต่ทว่าในการไปเยือนครั้งล่าสุดบรรยากาศก็เปลี่ยนไป หลังจากที่มีข่าวข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันและกรณีการตัดสินลงโทษเรื่อง "คดีจำนำข้าว" ทางการจีนก็เข้าไปบอกให้คนในหมู่บ้านทำตัวเงียบๆ เข้าไว้ในเรื่องที่พวกเขามีสายเลือดเป็นญาติห่างๆ กับทั้ง 2 คนนี้ และทำให้การไปเยือนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมาพวกเขาได้รับการต้อนรับน้อยกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา

เซี่ยยีหมินเปิดเผยอีกว่าตำรวจจีนเริ่มปิดถนนก่อนหน้าการเมืองเยือนของพี่น้องชินวัตร ทำให้คนในหมู่บ้านเพิ่งจะทราบข่าวการเมืองเยือนของทั้ง 2 คนเพียงครึ่งชั่วโมงก่อนกำหนด จากที่ก่อนหน้านี้จะรู้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทางการจีนยังบอกให้ชาวบ้านอยู่ห่างๆ ทักษิณกับยิ่งลักษณ์และอนุญาตให้คนที่เป็นญาติห่างๆ ของพวกเขาเท่านั้นที่จะสามารถพบปะอย่างใกล้ชิดได้ นั่นทำให้ไม่มีการต้อบรับพวกเขาแบบปูพรมในปีนี้ จากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีจากรัฐบาลท้องถิ่นมีแม้กระทั่งป้ายขนาดใหญ่ที่เขียนว่า "ยินดีต้อนรับกลับมา" นอกจากนี้สื่อของทางการจีนยังลบภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับการเยือนหมู่บ้านของทั้งสองคนนี้ภายใน 1 วัน

ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนเคยมีแผนการจะสร้างอนุสรณ์บางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวชินวัตรไว้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ แต่ คูมิ่งเฉียน คณะกรรมาธิการหมู่บ้านซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เปิดเผยว่าแผนการนี้ไม่ได้ดำเนินการต่อด้วนสาเหตุทางการเมือง

ไม่เพียงแค่เรื่องของตระกูลชินวัตรเท่านั้น ในจีนยังมีหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งเอาไว้โฆษณาว่าคนจีนโพ้นทะเลที่มีชื่อเสียงมีบรรพบุรุษมาจากที่นี่ โดยหมู่บ้านดังกล่าวคือถังชี ตั้งอยู่ที่เมืองเหมยโจว เป็นบ้านเกิดของลีบกบุน ชาวจีนฮากกา ทวดของลีกวนยูนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ ในหมู่บ้านดังกล่าวมีการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฐานะบ้านเกิดของลีกวนยู รัฐบาลใช้เม็ดเงินหลายล้านหยวนลงไปกับการปรับหมู่บ้านที่มีคนอยู่ราว 300 คน ให้กลายเป็นแหล่งมรดกของอดีตผู้นำสิงคโปร์ที่เสียชีวิตไปเมื่อปี 2558

อย่างไรก็ตามทั้งลีกวนยูและลูกหลานของเขาในสิงคโปร์รวมถึงลีเซียนหลง นายกรัฐมนตรีปัจจุบันก็ไม่เคยเดินทางไปที่หมู่บ้านถังชีเลย

เหอเย่าหง หนึ่งในคณะทำงานของพิพิธภัณฑ์และเป็นผู้นำของหมู่บ้านก็บอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์ไม่เคยรับรองเรื่องอนุสรณ์สถานลีกวนยูนี้และเชื่อว่าครอบครัวลีคงมองว่าตัวเองเป็นผู้นำอีกประเทศหนึ่งคงไม่คิดว่าตัวเองเป็น "ชาวจีน" อย่างไรก็ตามอนุสรณ์สถานผู้นำสิงคโปร์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนไปเยือนราวหลายร้อยถึงหนึ่งพันคนต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนหรือชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน

