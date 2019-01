กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง แถลงยุติการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 26 ม.ค. หลังมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แต่ไม่หยุดเคลื่อนไหวจับตาการเลือก ยืนยันจะไม่ยอมให้การเลือกตั้งกลายเป็นเพียงพิธีกรรมสืบทอดอำนาจเผด็จการ

23 ม.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เฟสบุ๊คแฟนเพจ กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group - DRG ได้เผยแพร่แถลงการณ์กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เรื่อง ท่าทีและทิศทางการเคลื่อนไหวต่อการประกาศการเลือกตั้ง โดยระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศ “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562” ลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562 ไปแล้วนั้น ทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งขอประกาศต่อประชาชนและสื่อมวลชนให้ทราบว่า ตามที่ได้มีการแถลงไว้ในการชุมนุมเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2562 ว่าหากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ก็จะยุติการนัดหมายการชุมนุม และในวันนี้รัฐบาลก็มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาดังแล้วตามที่ประชาชนได้เรียกร้องมาโดยตลอด ทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ขอยุติการนัดหมายการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 26 ม.ค. 2562 เพราะถือว่าข้อเรียกร้องของประชาชนได้บรรลุไปสู่เป้าหมายแล้ว ในการให้มีการเลือกตั้งอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาชนที่เฝ้ารอมากว่า 5 ปี นับตั้งแต่การทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557

แม้ทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะประกาศยุติการนัดหมายชุมนุมในวันที่ 26 ม.ค.ไปแล้วก็ตาม แต่ทางกลุ่มอยากเลือกตั้งยังไม่ยุติการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย จะยังมีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการจับตาเฝ้าดูความไม่ชอบมาพากล ในความพยายามที่จะทำให้การเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นไม่โปร่งใส เสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกของการฟื้นฟูสังคมประชาธิปไตยในสังคมไทย และจะไม่ยอมให้การเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมในการสืบทอดอำนาจให้กับรัฐบาลทหารอย่างแน่นอน

ผู้สื่อข่าวประชาไทรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า การรวมตัวขอกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในปี 2562 เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 3 ม.ค. ซึ่งวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เข้าชี้แจงข้อมูลการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อ กกต. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกำหนดวันเลือกตั้ง และวันต่อมาวิษณุกล่าวผ่านสื่อว่า การเลือกตั้งควรเกิดขึ้นในวันที่ 24 มี.ค. หรือ 31 มี.ค. เพื่อไม่ให้กิจกรรมการเมืองทับซ้อนกับพระราชพิธี ไม่นานนักหลังจากการให้คำสัมภาษณ์ดังกล่าว เกิดกระแสโซเชี่ยลมีเดีย มีการตั้งแฮชแท็ก #เลื่อนแม่มึงสิ ติดอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์และยังติด 1 ใน 10 เทรนด์โลกทวิตเตอร์

Timeline การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งทั่วประเทศ

6 ม.ค. 2562

ลั่นกลองชุมนุมวันแรก เลื่อนแม่มึงสิ

เมื่อเวลา 15.30 น. ที่สกายวอร์ค และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง นำโดย สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว อานนท์ นำภา แกนนำกลุ่มพลเมืองโต้กลับ เอกชัย หงส์กังวาน ณัฎฐา มหัทธนา หรือ โบว์ นักกิจกรรมทางการเมือง พะเยาว์ อัคฮาด แม่พยาบาลเกด ร่วมกันชูป้ายและพัด ข้อความว่า “ไม่เลื่อน" "ไม่เลื่อนเลือกตั้ง" และ “เลื่อนแม่มึงสิ” เพื่อแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ฟังเสียงประชาชน ขอให้วันเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. พร้อมตะโกนไม่เลื่อนเลือกตั้ง ตลอดการชุมนุม ทั้งนี้ในการแสดงกิจกรรมพบปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และรังสิมันต์ โรม ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมด้วย (PPTV)

7 ม.ค. 2562

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อดข้าวประท้วง เลื่อนเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 ม.ค. ที่สน.พญาไท เอกราช อุดมอำนวย ซึ่งระบุว่าประกอบอาชีพทำธุรกิจ ได้เดินทางมาที่สน.พญาไท เพื่อขออนุญาตประท้วงอดข้าวอดน้ำบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเรียกร้องกกต. อย่าเลื่อนวันเลือกตั้ง แต่ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตเนื่องจากการขออนุญาตไม่ครบ 24 ชั่วโมง (ข่าวสดออนไลน์)

ยื่น กกต. จัดเลือกตั้ง 24 ก.พ.

กลุ่มประชาชนอยากเลือกตั้ง ยื่นหนังสือร้องกกต.กำหนด 24 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้ง หวังได้รัฐบาลประชาธิปไตยจัดงาน พระราชพิธีฯ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ม.ค. กลุ่มประชาชนอยากเลือกตั้ง ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้ง ผ่านสมเกียรติ คงดี ผอ.สำนักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยทางกลุ่มขอสนับสนุนให้ กกต.กำหนดให้วันที่ 24 ก.พ. เป็นวันเลือกตั้ง เพราะการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปส่งผลเสียต่อการคืนอำนาจประชาธิปไตยให้กับประชาชน ทำลายความน่าเชื่อถือของนานาประเทศและภาคธุรกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งถ้าจัดการเลือกตั้งเสร็จในวันที่ 24 ก.พ. ก็จะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะเป็นการนำเกียรติยศและศักดิ์ศรีคืนสู่ประเทศชาติ (โพสต์ทูเดย์)

8 ม.ค. 2562

ชุมนุมแยกแยกราชประสงค์

กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง นำโดย สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว ณัฎฐา มหัทธนา อานนท์ นำภา แกนนำกลุ่มพลเมืองโต้กลับ เอกชัย หงส์กังวาน นักกิจกรรมทางการเมือง ร่วมกันชูป้ายไม่เลื่อนเลือกตั้ง โดยมีประชาชนร่วมกว่า 100 คน โดยผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวน จากแมคโดนัล สาขาราชประสงค์ ขึ้นบันไดเลื่อนมายังสกายวอร์ค พร้อมตะโกน”ไม่เลื่อนเลือกตั้ง” เคาะขวดน้ำประกอบจังหวะ ตลอดการชุมนุม และเผยแพร่แถลงการณ์กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง (บีบีซีออนไลน์)

‘ดี้ นิติพงษ์’ ก็อยากเลือกตั้ง ขอ กกต. ประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจน

นิติพงษ์ ห่อนาค ได้โพสต์เฟซบุ๊ก (Nitipong Honark) ถึงกรณีกระแสของการเลื่อนการเลือกตั้ง โดยระบุว่า“ถึงเวลานี้แล้ว…ฉันเห็นด้วยกับกลุ่มอยากเลือกตั้งนะ…คือในเมื่อเรายอมรับว่าบ้านเมืองเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข…ก็ต้องเลือกตั้ง…ถูกแล้ว แค่เถียงกันโย้เย้ไปมา ว่าเมื่อไร ยังไง ที่ฉันเห็นด้วยว่าถ้าพร้อมเมื่อไร ก็เลือกตั้งไปเถอะ..จะได้เดินหน้าต่อไป..ฉันไม่เห็นว่าการเลื่อนการเลือกตั้ง ที่ยังไงๆ ก็ต้องมีอยู่ดี…จะมีประโยชน์อะไรกับใคร… ในเมื่อทุกพรรค ไม่ว่าจะพรรคฝั่งโน้น ฝั่งนี้ ก็กระหยิ่มยิ้มย่องว่า กูจะได้ที่นั่ง พร้อมที่จะลงสนามเมื่อไรก็ได้…จะเลือกตั้งพรุ่งนี้ หรือเมื่อไหร่…ทุกพรรคก็ประกาศก้องว่าเข้มแข็ง พร้อมรบ…ฉันไม่เชื่อว่า…การมีข่าวว่าจะเลื่อนเลือกตั้ง เป็นเพราะพรรคไหนจะได้เปรียบ…

ย้อนแย้งมาก…แม่ประไพ…ด่ารัฐบาลว่าจะเลื่อนเลือกตั้ง…เพราะจะพยายามครองความได้เปรียบ..แต่ก็บอกว่า พรรคตัวเอง พร้อมมากกว่า กูได้ที่นั่งมากกว่าใครแน่นอน…มหรสพจริงๆ…ยอมรับนะ….ฉันอยากให้เลือกตั้งให้มันเสร็จ ๆ ไปจ้ะ…ไม่อยากให้เลื่อนเหมือนกัน…เหมือนคนดูหนัง ที่อยากรู้ตอนจบเร็ว ๆ จะได้ไปทำอย่างอื่นต่อ มีเรื่องเดียวที่ยอมรับได้เท่านั้น….ถ้าจะต้องเลื่อนเลือกตั้ง…กกต. ต้องสารภาพและบอกเหตุผลให้เข้าใจอย่างเดียวว่า….”ทำไม่ทันจ้ะ” “พิมพ์บัตรไม่ทันจ้ะ” “ตามใจนักการเมืองทุกฝ่ายแล้ว…มันไม่ทัน”

อันนี้….กกต. ขอความชัดเจนเลยนะ อย่าเสียหน้า…รีบประกาศเลย ว่าจะมีเลือกตั้งวันไหน…ไม่ใช่เลื่อนเลือกตั้งนะ….เพราะยังไม่ได้ประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ…ประกาศเลย…โดยด่วน ว่าจะเลือกตั้งวันไหน ยิ่งเร็วยิ่งดี…อะไรต่ออะไรมันจะได้สงบ ไม่ต้องมีอะไรงอแง…

ขอให้ทุกฝ่ายมีเมตตาต่อ กกต.ด้วยนะ….กกต.เอง ก็ต้องรีบทำตัวให้ชัดเจนด้วย…ฉันก็รู้สึกดีนะ…ถ้าเลือกตั้งเสร็จ มีรัฐบาลใหม่เสร็จ ซึ่งไม่รู้ว่าใคร…แล้วประเทศชาตินิ่ง….นิ่งที่จะพร้อมรองรับพระราชพิธีสำคัญ…

ฉันโอเคว่ะ…”

9 ม.ค. 2562

คนโคราช อยากเลือกตั้งเหมือนกัน

เวลา 17.00 น. ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีกลุ่มเครือข่ายประชาชนคนอยากเลือกตั้งกว่า 50 คน รวมตัวกันถือป้ายกระดาษเขียนข้อความคล้ายๆ กันว่า ไม่เลื่อนเลือกตั้ง เพื่อรอต้อนรับแกนนำคนสำคัญที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพฯ คือ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว กลุ่ม Start up people เครือข่ายประชาชนคนอยากเลือกตั้ง และณัฏฐา มหัทธนา โดย”จ่านิว”และ”โบว์” ได้สักการะอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี(ย่าโม) เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมร่วมกิจกรรมชูนิ้ว 3 นิ้วแสดงสัญลักษณ์ โดยในเวลาทำกิจกรรมหนึ่งชั่วโมงเป็นไปอย่างสงบ (แนวหน้าออนไลน์)

เชียงใหม่เอาด้วย คัดค้านเลื่อนเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ประตูท่าแพ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ “walk to vote” เผยแพร่ภาพ ประชาชนกว่า 100 คน สวมเสื้อสีขาว ชูปากกา มารวมตัวกันทำกิจกรรม เพื่อแสดงออกคัดค้าน “ไม่เลื่อนเลือกตั้ง” มีการนำสติกเกอร์คำว่า “VOTE” แปะไว้ที่พื้น พร้อมชูป้ายทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ ระบุว่า “ได้เวลา #ไม่เลื่อนเลือกตั้ง” โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุม ต่างใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพ และไลฟ์บรรยากาศ เผยแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดีย พร้อมรณรงค์ให้ติดแฮชแท็ก #ไม่เลื่อน #เลื่อนแม่มึงสิ สะท้อนไปยังคสช. ว่า ประชาชนต้องการเลือกตั้งวันที่ 24 ก.พ.นี้ ภายในงานยังมี นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการชื่อดัง สินสวัสดิ์ ยอดบางเตย ศิลปินชื่อดัง มาร่วมแสดงออกด้วย (ข่าวสดออนไลน์)

10 ม.ค. 2562

ตึกนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นป้ายอยากเลือกตั้ง

เวลา 11.11 น. ลานหน้าตึกคณะนิติศาสตร์ มีกลุ่มคณาจารย์ และนักศึกษารวมตัวกันเปิดป้าย ”อยากเลือกตั้ง” โดยให้เหตุผลว่าอยากเลือกตั้งตามกำหนดการเดิมที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เคยประกาศไว้ ต่อมาเวลา 13.20 น. ร.ต.ท.สุทัศน์ อินเปี้ย ร้อยเวรป้องกันและปราบปราม สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมืองเชียงใหม่ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ เพื่อสอบถามถึงกรณีการติดตั้งป้ายอยากเลือกตั้งดังกล่าว โดยยังไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นผู้ติดตั้งและมีนักศึกษาบางคนถามกลับว่า ‘การติดป้ายผิดกฎหมายข้อไหน’ ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ไม่ได้มาเอาผิดหรือจะแจ้งข้อหาอะไร เพียงแต่ในช่วงนี้ยังไม่มีการเลือกตั้ง การติดป้ายอาจก่อให้เกิดการยั่วยุให้เกิดความสับสนในสังคม ซึ่งจะได้รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ประชาชาติ)

11 ม.ค. 2562

เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี แสดงพลังไม่เลื่อนเลือกตั้ง

เวลา 15.00 น. ที่ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี ชินวัตร จันทร์กระจ่าง ประธานเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี และประชาชน ประมาณ 50 คน ได้รวมตัวกันเดินทางเข้ายื่นหนังสือแถลงการณ์กลุ่มคนรุ่นใหม่อยากเลือกตั้งนนทบุรี ต่อศักดิ์สิทธิ์ เฮงอรุณประสาน หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งและพรรคการเมือง สำนักงาน กกต.จังหวัดนทบุรี เป็นตัวแทนในการรับเรื่องโดยบรรยากาศการรวมตัวเป็นไปด้วยความสงบ ประชาชนตะโกนเรียกร้องไม่ให้เลื่อนเลือกตั้ง ให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดเดิม ซึ่งมีการถือป้าย เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี ‘ไม่เลื่อนเลือกตั้ง คืนอำนาจให้ประชาชน’ จากนั้นได้ยื่นหนังสือแถลงการณ์ให้กับตัวแทน คณะกกต.จังหวัด ก่อนจะสลายตัวเพื่อรอฟังผลการประกาศวันเลือกตั้งอีกครั้ง ถ้ามีประกาศเลื่อนเลือกตั้งทางเครือข่ายจะมีการนัดรวมตัวกันอีกครั้ง (ไทยรัฐออนไลน์)

12 ม.ค. 2562

สมุทปราการชูสามนิ้ว ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่ต่ออายุ คสช.

บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า อิมพิเรียลเวิลด์ สำโรง จ.สมุทรปราการ กลุ่มคนอยากเลือกตั้งกว่า 100 คน นำโดย สรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว นัดกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง รวมตัวทำกิจกรรมแสดงออกถึงการคัดค้านไม่ให้เลื่อนเลือกตั้ง จากเดิมรัฐบาล คสช.กำหนดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. โดยบรรยากาศ ผู้ร่วมทำกิจกรรมได้นำป้ายข้อความ ไม่เลื่อนเลือกตั้ง ขึ้นชูและแสดงสัญลักษณ์ 3 นิ้ว พร้อมตะโกนเรียกร้องเจตนารมณ์ 3 ข้อ คือ ไม่เลื่อนเลือกตั้ง ไม่ล้ม และไม่ต่ออายุ คสช. (ไทยรัฐออนไลน์)

คนอยากเลือกตั้งระยอง ชูป้ายคัดค้านเลื่อนเลือกตั้ง

บริเวณริมถนนสายบายพาส 36 หน้าห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมืองระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มชายหญิงนิรนาม จำนวน 20 คน ยืนชูป้าย “ค้านเลื่อนการเลือกตั้ง หยุดการสืบทอดอำนาจ” ผู้ร่วมชุมนุมหญิงรายหนึ่ง กล่าวว่า เหตุที่มาค้านการเลื่อนเลือกตั้ง เพราะเรารอมานานแล้ว การเลือกตั้งทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประชาธิปไตย สู่การแก้ไขปัญหาที่น่าจะดีกว่า ทุกวันนี้เศรษฐกิจแย่มาก เจอทางตันไปต่อไม่ได้ การเลือกตั้งประชาชนจะได้มีสิทธิเลือกผู้นำเข้ามาบริหารประเทศให้เดินหน้าต่อไป ถ้ายังอยู่กันแบบนี้น่าจะไม่มีทางออก เศรษฐกิจยิ่งย่ำแย่ลงไปอีก วันนี้เรามาเรียกร้องขอสิทธิของพวกเราคืน เราอยากเลือกตั้ง 24 ก.พ. 2562 ถ้าเลือกยังไม่ได้ ก็ขอยืนยันว่าต้องมีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด (ข่าวสดออนไลน์)

ปลุกคนอยากเลือกตั้งพัทยารวมตัวคัดค้านเลื่อนเลือกตั้ง

สรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว ขึ้นกล่าวปราศัยบนเวที ชาวพัทยา-ภาคตะวันออก #ไม่เลื่อนเลือกตั้ง 12 มกราคม ณ ลานอิฐกิจกรรมประชาธิปไตย ถนนเลียบชายหาด พัทยกลาง เมืองพัทยา นัดกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง รวมตัวทำกิจกรรมแสดงออกถึงการคัดค้านไม่ให้เลื่อนเลือกตั้ง จากเดิมรัฐบาล คสช.กำหนดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ.62 ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ก (ประชาธิปไตยศึกษา V2)

ชาวฝั่งธนฯ แสดงพลังกว่า 100 คน

กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง รวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปพระเจ้าตากสิน (วงเวียนใหญ่) โดยมีคนร่วมชุมนุมราว 100 คน มีตำรวจชุดควบคุมฝูงชน บก.น.8 ดูแลความเรียบร้อย ภายหลังจากโชว์ป้ายแสดงความเห็นทางการเมืองแล้วเสร็จ ได้นัดหมายชุมนุมครั้งที่ 3 ที่แยกราชประสงค์ในวันที่ 13 ม.ค. เวลา 17.00 น. ภายใต้ชื่อ "ไม่เลื่อนไม่ล้มไม่ต่อเวลา" เพื่อแสดงออกคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้งจากวันที่ 24 ก.พ. ไปยังเดือน มี.ค. ที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้ง เพราะ พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การเลือกตั้ง ในความรับผิดชอบของรัฐบาลคสช.ยังไม่ประกาศ ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่อาจกำหนดวันเลือกตั้งได้ (เดลินิวส์)

13 ม.ค. 2562

ชุมนุมจุดใหญ่แยกราชประสงค์

เมื่อเวลา 17:00 น. กลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เพิ่มจำนวนมาจากต่างจังหวัดมากขึ้น พร้อมทั้งปักหลักไว้ที่แยกราชประสงค์ เรียกร้องไม่ให้มีการเลื่อนลือกตั้ง นำโดย เอกชัย หงส์กังวาน แกนนำผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ “จ่านิว” ณัฏฐา มหัทธนา หรือโบว์ และ พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับการออกแถลงการณ์ยื่นคำขาดถึงรัฐบาล คสช. ดังนี้

ไม่เลื่อนวันเลือกตั้งให้เลยหลัง 10 มี.ค.นี้ เพราะจะเสี่ยงให้ กกต.ไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งภายในกรอบ 150 วัน อาจส่งผลทำให้การเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญ และกลายเป็นโมฆะ

จากนั้น สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว ตัวแทนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้อ่านแถลงการณ์ โดยระบุว่าหาก วันที่ 18 ม.ค.นี้ ยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษา ให้ กกต.กำหนดวันเลือกตั้งได้ จะยกระดับการชุมนุมสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันที่ 19 ม.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจได้เข้าควบคุมพื้นที่ ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมกำลังเก็บเครื่องขยายเสียง ทำให้เกิดความวุ่นวาย ปะทะกันเล็กน้อย กระทั่งมีการควบคุมตัว ณัฏฐา มหัทธนา หรือ โบว์ พร้อมด้วยแกนนำบางรายขึ้นรถไปยัง สน.ลุมพินี (ข่าวสดออนไลน์)

คนอุบลฯ รวมตัวสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง เรียกร้องกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน

เย็นวันที่ 13 ม.ค. 2562 กลุ่มคนอยากเลือกตั้งอุบลราชธานี ออกมารณรงค์ทั้งกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ที่ลานเทียนสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จี้รัฐบาลให้ความชัดเจนวันเลือกตั้ง โดยกลุ่มคนอยากเลือกตั้งประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมวลชนคนเสื้อแดงเกือบ 100 คน ได้รวมตัวชูป้ายรณรงค์เรียกร้องให้จัดการเลือกตั้ง โดยมีกรอบกำหนดเวลาที่ชัดเจนพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลรีบออกพระราช กฤษฎีกาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่นานนักกองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้ามาดูแลรักษาความสงบ (ผู้จัดการออนไลน์)

รวมตัวพระปฐมเจดีย์ ชูป้ายอ่านแถลงการหยุดยื้อเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 13 มกราคม ที่บริเวณริมถนนหลังพระ ติดกำแพงด้านทิศตะวันตกขององค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร กลุ่มคนอยากเลือกตั้งนครปฐมนำโดย อมรัตน์ โชคปมิตต์ และสมาชิกกลุ่มฯกว่า 30 คนได้รวมตัวกันถือป้าย “ไม่เลื่อนการเลือกตั้ง” VOTE WALK VOTE “หยุดยื้อเลือกตั้ง” และอ่านแถลงการณ์ กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ใจความว่า (มติชนออนไลน์)

คนคอนอยากเลือกตั้ง ชูป้าย “เลื่อนเป็นสันดาน”

เมื่อเวลา 18.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนำโดยชญานิน คงสง เป็นแกนนำ อดีตแกนนำม็อบสวนยาง “ควนหนองหงษ์” พร้อมสมาชิกรวมจำนวนประมาณ 10 คนรวมตัวพร้อมถือป้ายข้อความซึ่งเขียนบนกระสอบปุ๋ยหลายข้อความเช่น “คนคอนอยากเลือกตั้ง” “ไม่เลื่อนเลือกตั้ง” “We want Election” “เลื่อนเป็นสันดาน” “เรามี กกต.แต่ไม่มีเลือกตั้ง” เป็นต้น (ข่าวภูมิภาคทีนิวส์ออนไลน์)

สามัญชนพรรคสามัญชนฉายเดี่ยวชูป้ายหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

จากเฟสบุ๊ค (หนึ่ง รูปหล่อ) ได้โพสต์ภาพตนเอง ยืนชูป้ายอยู่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อเรียกร้อง ‘ไม่เลื่อนเลือกตั้ง’ พร้อมติดกระดาษเขียนข้อความต่างๆทั่วร่างกาย

15 ม.ค. 2562

‘กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ขึ้นป้ายหน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอ กกต. รัฐบาลอย่าเลื่อนเลือกตั้ง

กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง กว่า 100 คนได้มารวมตัวกัน เพื่ออ่านแถลงการณ์ การแสดงจุดยื่นต่อกรณีอาจเลื่อนการเลือกตั้งสส. โดยมีใจความว่านับแต่พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสส. มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2562 บัญญัติให้การเลือกตั้งสส. ต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 150 วัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีได้แสดงเจตนาต่อสาธารณชนในห้วงเวลาก่อนหน้านี้ ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 ก.พ.61 ทว่าต่อมารัฐบาลได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ว่าอาจมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้ง ส.ส.

ทางสโสมรฯ ในฐานะองค์กรเพื่อนักศึกษาได้พิจารณาแล้วว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของพลเมืองในราชณาจักรไทย ความไม่ชัดเจนของวันเลือกตั้งหรือการเลื่อนออกไปนั้น ย่อมกระทบต่อสิทธิของนักศึกษาโดยตรง ทั้งยังทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนนานาประเทศ ในการนี้เราจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง และรัฐบาลดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี พร้อมทั้งยึดมั่นถือมั่นในระบอบปชต. สุดท้ายนี้ทางสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นระบอบที่ประกันสิทธิและเสรีภาพขอประชาชน โดยคาดหวังให้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด (เดลินิวส์)

16 ม.ค. 2562

กระซิบอยากเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 18.00 น. กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง นำโดย ณัฏฐา มหัทธนา โชคชัย ไพบูลย์รัชตะ จัดกิจกรรม “กระซิบเลือกตั้ง” ชวนกันมาฟังเหตุและผลผ่านเสียงกระซิบ โดยมีประชาชนพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีขาวปักข้อความว่า #พลังมด เข้าร่วมกว่า 20 คน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมดำเนินไปอย่างเงียบสงบ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่รอบบริเวณ (มติชนออนไลน์)

ม.อ.ปัตตานี - ม.ขอนแก่น – ม.ราชภัฏสกลนคร ชูป้ายพร้อมเลือกตั้ง

ช่วงเวลา 13:30 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี ได้รวมตัวกันรณรงค์ #ไม่เลื่อนเลือกตั้ง บริเวณหน้าตึก 19 ในวิทยาเขตปัตตานี โดยชูป้ายผ้า "ประเทศไทย = ประชาธิปไตย”

ขณะเดียวกัน องค์การบริหารองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี ได้ออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืนต่อการเลื่อนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยภาพรวมของคำแถลงการณ์ คือเน้นย้ำการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์และเป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และความไม่ชัดเจนของวันที่จะมีการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 5 ที่รัฐบาลได้เลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งออกไป จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาล คืนอำนาจสู่ประชาชนผ่านการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว และมีความชัดเจนในการกำหนดวันเลือกตั้งไว้ตามแผนเดิมคือ วันที่ 24 ก.พ. 2562”

ส่วนความเคลื่อนไหวของนักศึกษาในภูมิภาคต่างๆ นั้น ในเวลาประมาณ 17.30 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม "ขอนแก่นอยากเลือกตั้ง" หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งสีฐาน รวมทั้งเปิดให้มีการเขียนป้าย “ฟรีไอเดีย” เพื่อแสดงความรู้สึกในฐานะพลเมืองไทย ที่มี 1 สิทธิ์ 1 เสียงเท่ากัน นอกจากนี้ยังจะมีการร่วมร้องเพลง Do you hear the people sing และ อ่านคำประกาศ ทั้งนี้เป็นการแจ้งจัดชุมนุมกับ สภ.เมืองขอนแก่นตาม พ.ร.บ.ควบคุมการชุมนุม ขณะที่รอบๆ พื้นที่มีตำรวจ ทหารควบคุมพื้นที่ 100 นาย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ ม.ขอนแก่น กำชับผู้ทำกิจกรรมว่าห้ามเหยียบหญ้าด้วย

โดยในเวลาประมาณ 17.52 น. กลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรมได้ประกาศยุติการจัดกิจกรรม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยขณะเดียวกันที่ จ.สกลนคร เวลา 17.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถือป้าย "เราพร้อมเลือกตั้ง" รณรงค์ให้กับนักศึกษาและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยด้วย (ประชาไท)

17 ม.ค. 2562

สี่มหาวิทยาลัยภูมิภาค ลุกขึ้นเรียกร้องเช่นเดียวกัน

นักศึกษา ม.เชียงใหม่ โหมโรงชูป้าย-ชักชวนเพื่อนนักศึกษา-ประชาชนร่วมกิจกรรม "ไม่เลื่อนเลือกตั้ง" ที่จะจัดศุกร์นี้ ด้าน ที่บริเวณสะพานสระแก้ว ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม กลุ่มนักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้รวมกันทำกิจกรรม “เขียนวาดประกาศจุดยืน ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่เลิก” มี ผศ.อัจฉรา รักยุติธรรม อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมในกิจกรรมอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม ‘ศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย’ เขียนวาดประกาศจุดยืน “ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่เลิก” มาร่วมเขียนวาดประกาศจุดยืนด้วยกันกว่า 40 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีการเชิญชวนด้วยการสื่อใบปลิวนัดวาดรูประบายสี "เขียนเพื่อเลือกตั้ง เขียนเพื่อสิทธิ" ที่สะพานทับแก้ว พร้อมโพสต์ถามพวกน้าๆ ทหาร ตำรวจ "ถามทำไม ใครเป็นแกนนำ?" "ประชาชนเขาคิดเองทำเองไม่ได้เหรอ?" ขณะที่ ม.บูรพา รวมตัวค้านเลื่อนเลือกตั้ง พร้อมจัด "เลือกตั้งจำลอง"

ด้าน ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมชูจุดยืน "ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่ต่อเวลา" จัดเลือกตั้งเพื่อให้ประเทศกลับสู่ประชาธิปไตย

17 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานกิจกรรมรณรงค์ "ไม่เลื่อนเลือกตั้ง" ของกลุ่มนักศึกษาหลายสถาบัน ทั้งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (มติชนออนไลน์)

ขณะเดียวกันชมรมประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการเลื่อนเลือกตั้ง โดยหวังว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรัฐบาลจะปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนคือการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด โดยแถลงการณ์มีใจความ จากท่าทีของความไม่ชัดเจนต่อวันเลือกตั้ง ของรัฐบาล และกกต. อีกทั้งมีทีท่าว่าการเลือกตั้งวันที่ 24 ก.พ. มีความเป็นไปได้ที่จะถูกเลื่อนออกไป ทางกลุ่มเน้นย้ำว่า ท่าทีดังกล่าวของรัฐบาลถือเป็นการกระทำที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ตามรธน. 2560 ทำให้ประเทศไทยถูกลดความเชื่อมั่นในเวทีนานาชาติ ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลยังแสดงให้เห็นว่าต้องการปิดกั้นการกลับเข้าสู่กระบวนการการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง สุดท้ายนี้ ชมรมประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงจุดยืนคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้งและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยหวังว่าองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงรัฐบาลจะปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนคือการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด (ประชาไท)

18 ม.ค. 2562

แต่งคอสเพลย์มานีมีแชร์ ร่วมเรียกร้องการเลือกตั้ง ที่อ่างแก้ว ม.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 16.30 น. กลุ่ม CMU Walk to Vote เคลื่อนไหวและแต่งคอสเพลย์ ‘มานีมีแชร์’ ร่วมแสดงจุดยืนไม่เลื่อนเลือกตั้ง ที่สันเขื่อน อ่างแก้ว ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มนักศึกษาจากหลากคณะ พร้อมคณาจารย์ มช. จำนวนกว่า 50 คน นำโดย ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล จากคณะนิติศาสตร์ ,สมคิด จิตรดำริห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ มช. , วัชรภัทร ธรรมจักร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มช. และวิทญา คลังนิล ประธานชมรมวรรณศิลป์ สโมสรนักศึกษา มช. รวมทั้ง ด.ต.พิชิต ตามูล แกนนำ นปช.แดงเชียงใหม่ ร่วมกันชูป้ายข้อความ Vote , Walk Vote , ได้เวลา #ไม่เลื่อนเลือกตั้ง เพื่อแสดงจุดยืนถึงรัฐบาลไม่เลื่อนเลือกตั้ง ระบุว่า ในฐานะพลเมืองไทยมีความเชื่อมั่นว่าสิทธิการเลือกตั้งเป็นสิทธิของพลเมืองทุกคนในการเลือกกำหนดอนาคตของตนเอง มีสิทธิปฏิเสธการอยู่ภายใต้เผด็จการ จึงขอเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด ขอให้รัฐบาล คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งประกาศพระราชกฤษฏีกาการเลือกตั้ง เพื่อกำหนดวันอย่างชัดเจน เพราะถือว่าการเลือกตั้งเป็นหลักประกันพื้นสู่สังคมที่เป็นธรรมของทุกคน นอกจากนั้นวิทญา คลังนิล ได้เป็นตัวแทนอ่านบทกวี ‘ยุคมืด’ ที่มีข้อความประชดประชันรัฐบาลทหาร ในช่วงปี 2514 (มติชนออนไลน์)

อาจารย์และนักศึกษาอักษรฯ ศิลปากร ชูป้าย ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่เลิก การเลือกตั้ง

นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม นำโดย ผศ.อัจฉรา รักยุติธรรม อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และนักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะอื่นๆ ประมาณ 40 คน ผศ.อัจฉรา รักยุติธรรม กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมของนักศึกษา ที่เราเปิดให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิด ด้วยจุดยืนที่เป็นประชาธิปไตย และแค่เพียงอยากเห็นว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็มีพื้นที่ประชาธิปไตยลักษณะแบบนี้ได้ ถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆ ในมหาวิทยาลัย ที่ไม่เคยมีเรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น และที่เรามาร่วมทำกิจกรรมกันวันนี้ ก็เป็นการเชิญชวนกันทางใบปลิว และเพจศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย ชวนให้มาทำกิจกรรมเขียนวาดประกาศจุดยืน “ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่เลิก” และรณรงค์อยากให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งก็เป็นเรื่องของการเมือง แต่ไม่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง นักศึกษาก็ถูกให้มาฝึกหัดวาดภาพ ถ่ายภาพ และเขียนข่าว และหัดสัมภาษณ์ข่าวไปด้วย (77kaoded)

พับจรวดร่อนเข้าทำเนียบเรียกร้องการเลือกตั้ง

ตกเย็นในวันเดียวกัน สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย (สนท.) นำโดยพริษฐ์ ชีวารักษ์ หรือ เพนกวิน และกลุ่มนักศึกษา ทั้งหมดได้เดินทางไปยังบริเวณประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล ยืนชูสามนิ้วและถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมกับนำเอกสารที่จะยื่น และอ่านจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรม กำหนดการเลือกตั้งที่ชัดเจน ต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ หัวหน้า คสช. พร้อมแนบรายชื่อ สนท. จำนวน 727 รายชื่อมาด้วย

โดยพริษฐ์ กล่าวว่า ตั้งแต่คสช. ยึดอำนาจทำให้ประเทศอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลประหาร ที่จำกัดและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และบริหารงานขาดประสิทธิภาพ รัฐบาลล้มเหลวในการนำพาประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และยังปรากฏว่ารัฐบาลทหารมีพฤติกรรมใช้อำนาจแทรกแซงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลทหาร สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการสืบทอดอำนาจ เราขอแสดงความห่วงใยอนาคตของพวกเรา จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลหารือกับ กกต. กำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็ว ให้รัฐบาลยุติการใช้งบประมาณแผ่นดินที่สุ่มเสี่ยงต่อการเอื้อประโยชน์แก่พรรคการเมืองบางพรรค ให้รัฐบาลลดบทบาท และอำนาจของตนเองลงโดยปรับสภาพเข้าสู่ความเป็นรัฐบาลรักษาการ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรี พร้อมทั้งขอให้รัฐมนตรี 4 คน ที่ไปร่วมพรรคการเมืองลาออก ไม่ให้เกิดการทับซ้อนของผลประโยชน์ในระหว่างการเลือกตั้ง ตลอดจนให้ยกเลิกการใช้อำนาจเด็ดขาดของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44

พร้อมนำกระดาษ A4 ที่มีข้อความว่า “เลื่อนแม่มึงสิ” พับเป็นจรวดเพื่อร่อนเข้าไปยังทำเนียบรัฐบาลประมาณ เกือบ 20 แผ่น อีกทั้งยังได้นำกระดาษที่มีข้อความว่า “เลื่อนแม่มึงสิ” มาติดข้างรั้วทำเนียบ และยืนชูสามนิ้วสัญลักษณ์ต่อต้านการรัฐประหาร แล้วตะโกนว่า “ไม่เลื่อนเลือกตั้ง” ก่อนจะแยกย้ายกันกลับ จากนั้นเจ้าหน้าก็ได้เก็บกระดาษดังกล่าวออกไป (ผู้จัดการออนไลน์)

19 ม.ค. 2562

คนอยากเลือกตั้งขีดเส้น ภายใน 24 ม.ค. ถ้ายังไม่มีพระราชกฤษฎีกา เจอกันที่ กองบัญชาการกองทัพบก

การชุมนุมในวันนี้ มีการบ่งเป็น 2 เวที โดยกลุ่มแรก "ประชาชนอยากเลือกตั้ง" เริ่มจัดในเวลา 15.00 น. ที่หน้าอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว นำโดยอนุรักษ์ เจตวนิชย์ หรือ ฟอร์ด เส้นทางสีแดง และอีกเวทีหนึ่งคือกลุ่ม คนอยากเลือกตั้ง ซึ่งนัดชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 16.00 น. โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองกว่า 200 คน ทั้งนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้ประกาศว่า หากในวันที่ 24 ม.ค. ยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง จะนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 26 ม.ค. 2562 และเคลื่อนขบวนไปยังกองบัญชาการกองทัพบก (ประชาไท)