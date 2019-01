คนเดินถนนขานรับสระบุรีทดสอบสถานการณ์คืนทางเท้า หนุนเมืองแห่งการเดิน

สระบุรีร่วมกับ สกว.จัดสถานการณ์ จำลอง คืนทางเท้าให้เมืองสระบุรี ครั้งที่ 1 ใช้ชื่อ สระบุรี มอ มอ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน รวมถึงคนเดินถนน ขานรับ เตรียมเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ ดต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด WALK MORE , LEARN MORE, PLAY MORE, TALK MORE, CREATE MORE, SHOP MORE, LIVE MOREและ MANY MORE ในอนาคต

23 ม.ค.2562 จากการจัดกิจกรรมสร้างสถานการณ์ จำลอง ตามโครงการวิจัยการศึกษากลไกเชิ งพื้นที่ โดยการวางแผนและออกแบบเมืองอย่ างชาญฉลาด เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุ นสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณถนนสุดบรรทัด จังหวัดสระบุรี นพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า สังคมที่เข้มแข็งเกิดจากการที่ คนในสังคมพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนและเกิดการแก้ไขปัญหา ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สระบุรีพัฒนาเมืองได้เข้าไปหารื อกับ ภาควิชาการเพราะเชื่อว่าไอเดี ยในการพัฒนาเมืองจะเกิดการยอมรั บและมีทิศทางที่ชัดเจนจะต้องใช้ งานวิจัยหรืองานวิชาการเข้ามาช่ วยตัดสินใจ โชคดีที่ได้เจอกับ สกว และอาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมผังเมืองไทย ที่ ช่วยดึงอาจารย์ และนักวิชาการมาจากหลายมหาวิ ทยาลัย เพื่อมาช่วยกันคิดเรื่องการพั ฒนาเมืองสระบุรี

“งานวันนี้เกิดขึ้นเพราะท่านนั กวิชาการทั้งหลายที่มาช่วยเราคิ ดว่าสิ่งที่รณรงค์ให้คนสระบุรี เข้ามามีส่วนร่วมต้องทำอย่างไร อันดับแรกคือการทำให้ประชาชน เข้าถึง เข้าใจ แต่เอาเบสิกที่สุดว่าวันนี้ คนเดินถนน เดินแล้วไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ต้องเดินลงไปถนน เหล่านี้คือสวัสดิภาพที่ใกล้ตั วเขาที่สุด ซึ่ง วันนี้เป็นสถานการณ์จำลอง ทางม้าลายที่เป็นเอกลักษณ์ ของชาวสละบุรี คือลายวัวซึ่งไม่เหมือนทางม้ าลายที่ไหนในโลก เรามีพื้นที่ที่เรียกว่า Technical Urbanism เสาลายวัวและตกแต่งสีสันทำให้ ประชาชนเกิดความตระหนักว่าถ้ าหากเรามีทางเดินที่ร่มรื่ นปลอดภัย ก็จะเป็นประโยชน์ ส่วนทางเท้าที่ดีก็เป็ นความคาดหวังที่เราจะพัฒนาร้ านค้าสตรีทฟู้ดให้ดีขึ้ นในอนาคต”

เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า สภาพทางกายภาพของพื้นที่ ในเขตเมืองของสระบุรี เป็นชุมชนที่หนาแน่น มีการวางผังเมืองที่ไม่เป็นปั จจุบัน ประกอบกับการเติบโตของเมืองที่ โตแบบรวดเร็ว ทำให้เกิดการแออัดวันนี้เป็นวั นหนึ่งที่เราจะเริ่ มทำโครงการนำร่องที่จะพั ฒนาทางกายภาพถนนให้สวยงาม เกิดความสะดวกสบายของผู้ใช้ถนน จะเป็นโมเดลของจังหวัด และจะเริ่มให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการบูรนาการของทุกภาคส่วน ในการกำหนดกฎเกณฑ์ให้เหมาะสม สะอาดสวยงามเป็นแหล่งที่ผู้ คนในพื้นที่และนักท่องเที่ ยวมาเยี่ยมชมมาใช้บริการกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้น

มนุชญ์ วัฒนโกเมร รองประธานคณะกรรมาธิการการบริ หารราชการแผ่นดินคนที่ 1 กล่าวว่า ในฐานะที่ตนได้รับมอบหมายให้ มาดูเรื่องปัญหาอุปสรรคในการพั ฒนาเมือง ในรูปแบบของสมาร์ทซิตี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางกฎหมายหรื อภาคส่วนของราชการเพื่อเสนอไปยั งกรรมาธิการฯและรัฐบาล ตนมองว่า ประชาชนทุกคนจะต้องตระหนักด้ วยถึงความเจริญที่กำลังลุกคืบว่ า มันจะมาพร้อมกับปัญหาเป็นอยู่ที่ ดีของพี่น้องในตัวเมือง การขนส่งที่ล่าช้าเสี ยเวลาการเดินทาง หมอกควัน ฝุ่นละออง ผู้เข้ามาหาประโยชน์โดยไม่ชอบ ที่ท่านกำลังจะได้รับ มันเป็นทั้งประโยชน์และโทษตามมา และการพัฒนาเมองจะต้องแยกให้ออก ระหว่าง การเป็นเมืองอัจฉริยะ กับรัฐบาลดิจิตอล การพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิติ มุ่งแก้ไขปัญหาของคนที่อยู่ ในเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่ องความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย การเดินทาง การประกอบธุรกิจ การพัฒนาเมืองต้องเน้นตรงนั้ นเป็นหลัก

“ผมมองว่าสระบุรี ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิ ดขององค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน การเสวนาในวันนี้เป็ นการนำความรู้มาสร้างความตื่ นตระหนักให้กับประชาชน แต่ต่อไปเขาจะเริ่มรับรู้ว่ าเรากำลังมาสุมหัวคุยกันเรื่ องพัฒนาเมืองไม่ใช่ทำครั้งเดี ยวสำเร็จ แต่จะต้องทำเป็นสิบๆ ครั้งถึงจะสำเร็จ เพราะการแก้ไขปัญหาอย่างมี ระบบจะต้องมาจากความร่วมมื อของทุกภาคส่วน” มนุชญ์ กล่าว

ด้าน ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี กล่าวว่า โครงการที่ดีคือโครงการที่ได้รั บความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในฐานะหน่วยงานกับกำดูแลพื้นที่ เขตเมืองสระบุรี ยินดีทำงานร่วมกับทุกฝ่าย

ขณะที่ ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิ จัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิ งพื้นที่ สกว. กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกพื้นที่ จังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินโครงการ วิจัย การศึกษากลไกเชิงพื้นที่ โดยการวางแผนและออกแบบเมืองอย่ างชาญฉลาด เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ว่าสระบุรีเป็นชัยภูมิใหม่ ของประเทศหลังจากที่รั ฐบาลประกาศดำเนินการก่อสร้ างรถไฟความเร็วสูงผ่านสระบุรี ไปยังโคราช ทำอีกทั้งจังหวัดสระบุรียังมี บริษัทพัฒนาเมืองสระบุรีซึ่งเกิ ดขึ้นจากคนที่มีความรักต่อจั งหวัดจริงๆ

“หากพวกเราทำสำเร็จ ก็จะเกิดอะไรดีๆ อีกมากมายขึ้นในจังหวัดสระบุรี สระบุรีจะเป็นเมืองน่าอยู่มาก สระบุรีไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอี กเยอะ เพียงแต่ที่ผ่านมาสภาพเมืองมั นไม่เอื้อให้เราคุยกันเลย แต่อย่างไรก็ตามหากเราทำไม่ สำเร็จ ผมเชื่อว่าก็จะเกิดคนที่รักเมื องสระบุรีอีกมากมายที่ลุกขึ้ นมาทำต่ออย่างแน่นอน” ผศ.ดร.ปุ่น กล่าว

สุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า สถานีขนส่งจังหวัดสระบุรี มีการจัดเก็บค่าบริการสูงที่สุ ดของประเทศ (ไม่นับรวมกรุงเทพฯ) มีผู้ใช้บริการสะสมแต่ละวันไม่ น้อยกว่า 2 พันคนต่อวัน ในขณะที่สภาพรถยังเป็นแบบเดิ มเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่เพื่อรองรั บนโยบายรถไฟความเร็วสูง กระทรวงคมนาคมจึงมอบหมายให้ ตนทำการศึกษาพื้นที่รัศมี 100 เมตรรอบๆ จุดที่จะเป็นสถานีรถไฟความเร็ วสูง เพื่อวางแผนการเดินทางให้กั บประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริ การจากจุดรอบนอกเข้ามายังตั วสถานี อย่างไรก็ตามขณะนี้ตนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ โดยใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นเข้ ามาเป็นเครื่องมือ โดยตั้งสมมติฐานว่าเป็นไปได้หรื อไม่หาก มีข้อมูลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเห็ นเส้นทาง และตำแหน่งของรถโดยสารสาธารณะทุ กคน ที่กำลังวิ่งและรถที่กำลังมาถึ งตำแหน่งที่เรารอรถ เพื่อวางแผนการเดินทาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ ใช้รถสาธารณะ โดยคาดว่าอย่างน้อยในปี 2562 นี้จะมีคำตอบบางอย่างให้กับสั งคม ซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบให้กั บจังหวัดอื่นๆ ได้อย่างแน่นอน