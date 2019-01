หลัง 7 คำขอสิทธิบัตรกัญชาซึ่งมาจากบริษัทโอซูกะยังไม่ถูกยกเลิก ไบโอไทยเผย มติครม. หลัง ‘สมคิด จาตุศรีพิทักษ์’ เยือนญี่ปุ่นรวมทั้งบริษัทโอซูกะ สั่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการหลายด้านรวมทั้งการจดสิทธิบัตร

25 ม.ค. 2562 ความคืบหน้ากรณีภาคประชาชนเรียกร้องให้กรมทรัพย์สินทางปัญญายกเลิก 7 คำขอสิทธิบัตรกัญชาที่ยังเหลืออยู่ซึ่งมาจากบริษัทเดียวกันคือบริษัท GW Pharmaceuticals ร่วมกับ Otsuka Pharmaceutucals

เพจ BIOTHAI ของมูลนิธิชีววิถี ได้เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของ มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเกี่ยวข้องกับการเร่งรัดเรื่องสิทธิบัตร และการเดินทางไปพบปะกับบริษัทญี่ปุ่น 5 บริษัท รวมทั้ง Otsuka Pharmaceutucals พร้อมระบุว่า “หลักฐานชัดเจนขนาดนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หรือ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คงต้องออกมาแถลงต่อประชาชนแล้วละครับ”

โดยมติ ครม. 05/07/2559 เรื่อง ผลการเยือนประเทศญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ข้อแรกคือได้รับทราบผลที่ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นายโยชิฮิเดะ ซูกะ) และที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นายฮิโรโตะ อิซุมิ) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2559-2 มิถุนายน /ถถต ณ กรุงโตเกียว และได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยในงาน Nikkei Forum 22nd International Conference on the Future of Asia (2016) ซึ่งมีนักธุรกิจและนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า ๖๒๐ คน หรือมากกว่า 300 บริษัท เชื่อมั่นในนโยบายเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทย และได้หารือกับนักลงทุนรายใหญ่ด้านการลงทุน ถือเป็นการชักจูงและส่งเสริมการลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง

ทั้งนี้ ผลการเยือนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น จึงมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ได้แก่ การจดสิทธิบัตร อุปสรรคจากข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี นโยบายและมาตรการการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการที่เข้าข่าย Super Cluster ตามมาตรการของกระทรวงการคลัง การพัฒนาแรงงานให้ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร และการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพของไทย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ

นอกจากนี้ยังพบว่าข่าวสำหรับสื่อมวลชน หรือ PRESS RELEASE ฉบับที่ 60 /2559 (อ.28) วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "รองนายกฯ สมคิด นำทีมโรดโชว์ญี่ปุ่น เล็งดึงกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคลงทุนในไทย" ยังระบุว่า รองนายกรัฐมนตรีและคณะของบีโอไอจะพบปะหารือกับบริษัทชั้นนำอีก 5-6 ราย ในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ บริษัทผู้ผลิตอาหาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาที่ใช้วัตถุดิบขั้นสูง อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมปิโตรเคมีชนิดพิเศษ รวมทั้งกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามชาติ (International Headquarters:IHQ)

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี เปิดเผยว่า เหตุที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ดำเนินการยกคำขอสิทธิบัตรกัญชา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพียงหน่วยงานเดียว แต่เกี่ยวพันไปถึงทีมเศรษฐกิจ และรัฐบาลด้วย จากมติ ครม. ดังกล่าว ซึ่งระบุว่าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ในเรื่องการจดสิทธิบัตร รวมถึงเรื่องอื่นๆ และหลังจากการพบปะของคณะรัฐบาลและบริษัทของญี่ปุ่นไม่นาน ก็พบว่ามีการประกาศคำขอสิทธิบัตรกัญชาอีก 3 ฉบับ ซึ่งเป็นของบริษัท GW Pharmaceuticals ร่วมกับ Otsuka Pharmaceutucals ทั้งหมด ในช่วงเดือนเดียวกับที่ไปคณะรัฐบาลเดินทางประเทศญี่ปุ่นคือเดือนมิถุนายน ซึ่งผิดสังเกตเพราะคำขอเหล่านี้ยื่นมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกประกาศ แต่หลังกลับมาจากญี่ปุ่นก็ทยอยประกาศคำขอ ซึ่งตนเชื่อว่ามาจากการที่ฝั่งบริษัทเอกชนเร่งรัด ทั้งนี้โดยปกติเมื่อมีการยื่นขอสิทธิบัตร ต้องมีการตรวจสอบก่อน แต่ที่ผ่านมาในหลายสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรที่ต่างประเทศปฏิเสธ

“ตอนนี้เรากำลังทยอยทำข้อมูลเกี่ยวกับคำขอสิทธิบัตรที่ต่างประเทศปฏิเสธ แต่ในไทยยังไม่ถูกยกเลิก หลังจากนี้อาจมีการดำเนินการฟ้องร้อง ซึ่งอยู่ในช่วงการเตรียมตัวเก็บรวบรวมข้อมูล” วิฑูรย์กล่าว