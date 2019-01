เปิดเอกสารหายากนาซี มีแผนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปทวีปอเมริกาถ้าชนะสงครามโลก

หอสมุดแห่งชาติแคนาดาได้รับหนังสือหายากที่มีแผนการนาซี โดยมีแผนจะขยายผลการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากยุโรปไปสู่ทวีปอเมริกาเหนือด้วยถ้าหากพวกเขาไม่แพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองเสียก่อน ในนั้นมีข้อมูลชุมชนชาวยิวในสหรัฐฯ และแคนาดา

(ซ้าย) อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำพรรคนาซีเยอรมัน (ที่มา: US National Archives and Records Administration)

หนังสือโครงร่างแผนการนาซีที่มีชื่อว่า "สถิติ สื่อ และองค์กรพวกยิวในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา" เคยเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดส่วนตัวอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำพรรคนาซีสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เอกสารดังกล่าวนี้เคยมีการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2487 มีเนื้อหาที่น่าหวาดผวาเกี่ยวกับแผนการขยายผลการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวไปสู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยถ้าหากนาซีสามารถชนะสงครามโลกครั้งที่สองได้

หอสมุดจดหมายเหตุแห่งชาติแคนาดา (LAC) เพิ่งจะได้รับหนังสือประวัติศาสตร์หายากเล่มนี้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (ก่อน 25 ม.ค. 2562) หนังสือเอกสารนาซีเล่มนี้เขียนโดย ไฮนซ์ คลอสส์ นักวิจัยและนักภาษาศาสตร์เยอรมนีในยุคสมัยนั้นผู้ที่พยายามสืบหาว่าพื้นที่แห่งใดมีประชากรชาวยิวอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดโดยศึกษาผ่านองค์กรทางวัฒนธรรมและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

คลอสส์เคยอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ช่วงปี 2479-2480 และอาศัยความสัมพันธ์ของเขากับนักวิจัยอเมริกันและผู้สนับสนุนนาซีในการเขียนหนังสือที่มีความยาว 137 หน้าเล่มนี้ขึ้นมา ในหนังสือระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนชาวยิวทั้งในเมืองใหญ่ๆ ของอเมริกาเหนือ เช่น ในนิวยอร์กหรือมอนทรีออล และในเมืองเล็กๆ ของทวีปนี้ด้วย

รีเบกกา มาร์โกลิส ประธานของสมาคมเพื่อการศึกษาค้นคว้าชาวยิวแคนาดากล่าวว่าการค้นพบเอกสารเล่มนี้ถือเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความกลัวที่ชาวยิวในแคนาดามีต่อนาซีนั้นไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเอง

LAC ได้รับหนังสือเล่มที่เหลืออยู่ไม่กี่เล่มในโลกเล่มนี้ด้วยการซื้อต่อจากนักสะสมในสหรัฐฯ ด้วยราคา 4,500 ดอลลาร์ (ราว 142,000 บาท) เมื่อเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว โดยที่นักสะสมผู้นี้ก็เคยซื้อมาจากหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวมาก่อน พวกเขาจัดแสดงหนังสือเล่มนี้ในวันรำลึกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา

ไมเคิล เคนต์ ภัณฑารักษ์ของ LAC กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเผด็จการนาซีนั้นจำกัดอยู่แค่ในยุโรป เพียงแค่มันไม่มีโอกาสแพร่กระจายจากยุโรปเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าถึงแม้ความขัดแย้งและโศกนาฏกรรมต่อมนุษยชาติจะดูอยู่ห่างไกลตัวเองแต่มันก็อาจจะกระจายไปสู่ที่อื่นๆ ได้ เช่นกรณีนาซีที่กระจายตัวออกไปนอกยุโรปในหลายแห่งมาก่อนหน้านี้แล้ว

สำหรับการเดินทางของหนังสือเอกสารนาซีเล่มนี้มีการสันนิษฐานว่าเดิมทีมันน่าจะถูกเก็บอยู่ที่ห้องสมุดส่วนตัวของฮิตเลอร์ในบ้านพักตากอากาศของเขาที่เบิร์ชเทสการ์เดน และน่าจะถูกยึดไปโดยทหารหรือเจ้าหน้าที่พลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรหลังจากที่ฝ่ายสัมพันธมิตรยึดเมืองนี้ในปี 2488

เรียบเรียงจาก

Nazi report estimated size of Saint John's Jewish community, CBC, Jan. 25, 2019

WHAT IF THE NAZIS WON? RARE BOOK SUGGESTS HITLER’S PLANS FOR NORTH AMERICAN HOLOCAUST, Newsweek, Jan. 25, 2019