หลังสัปดาห์ก่อนมีคลิปไวรัล 1 นาที ทำให้เกิดการรับรู้ว่ามีนักเรียนโรงเรียนมัธยมสหรัฐแห่งหนึ่งแสดงอาการเหยียดหยามชนพื้นเมือง อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีคำชี้แจงของนักเรียนสหรัฐในคลิปว่าที่เขายืนยิ้มนั้นเพราะเขาแสดงความเคารพและอยากจะพูดกับชนพื้นเมืองคนดังกล่าว นอกจากนี้คลิปจากสื่อหลายแห่งทำให้พบว่าจุดเริ่มต้นการเผชิญหน้าเกิดจากกลุ่มคนเชื้อสายแอฟริกันในนาม "Black Hebrew Israelites" ที่ตะโกนด่าใส่ทั้งชนพื้นเมือง และด่ากลุ่มนักเรียนมัธยมที่มีจำนวนมากกว่าจนเกิดสถานการณ์เดือดดังกล่าว



นาธาน ฟิลิปส์ (ขวา) และนิค แซนด์แมนน์ (ซ้าย) (ที่มา: YouTube/The Guardian)



นาธาน ฟิลิปส์ ให้สัมภาษณ์หลังเหตุการณ์ (ที่มา: YouTube/KC Noland)

20 ม.ค. 2562 โรงเรียนโควิงตัน คาทอลิกในรัฐเคนทักกีประณามกลุ่มนักเรียนของตัวเอง หลังจากที่นักเรียนกลุ่มนี้ปรากฏในคลิปวิดีโอแสดงการเยาะเย้ย ชนพื้นเมืองอเมริกันผู้กำลังชุมนุมการเดินขบวนของกลุ่มชนพื้นเมือง

กรณีคลิปวิดีโอสั้นที่แพร่กระจายเป็นไวรัลเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ม.ค. ที่อนุสรณ์สถานลินคอล์น กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ "นาธาน ฟิลิปส์" และชนพื้นเมืองเดินขบวน มีนักเรียนจากโรงเรียนโควิงตัน คาทอลิก ซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกชายล้วนได้ล้อมอยู่รอบๆ และเข้ามาโห่ร้องและเต้น นอกจากนี้ยังปรากฏภาพนักเรียนสวมหมวก MAGA หรือ "Make America Great Again" ซึ่งเป็นคำขวัญของโดนัลด์ ทรัมป์ โดยคลิปวิดีโอสั้นเพียง 1 นาทีทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจในโลกออนไลน์ หาว่านักเรียนมัธยมกลุ่มดังกล่าวเยาะเย้ยชนพื้นเมือง

เริ่มแรกทางโรงเรียนโควิงตันเองและการเขตมิสซิงแห่งโควิงตันก็ประณามการกระทำของนักเรียนเหล่านี้ ทางโฆษกของโรงเรียนโควิงตัน คาทอลิก แถลงว่าพวกเขากำลังสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเสียใจที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังแถลงขอโทษฟิลิปส์และบอกว่าพฤติกรรมของนักเรียนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขัดกันกับคำสอนของโบสถ์ที่สอนให้ทำตัวมีเกียรติและเคารพมนุษย์คนอื่น

อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป เริ่มมีวิดีโอของเหตุการณ์ดังกล่าวเผยแพร่มากขึ้น ทำให้เห็นว่าสถานการณ์ซับซ้อนกว่าที่เป็นวิดีโอไวรัลมาก ในรายงานของ The New York Times เมื่อ 24 ม.ค. ระบุว่าในวันที่ 18 ม.ค. ดังกล่าวมีการชุมนุม "มาร์ชฟอร์ไลฟ์" (March for Life) ที่เป็นการชุมนุมของกลุ่มต่อต้านการทำแท้งครั้งใหญ่ประจำปี จัดที่วอชิงตัน ดีซี โดยหลังการชุมนุมพวกนักเรียนมัธยมโควิงตัน คาทอลิกพวกเขารวมตัวกันในจุดรอรถบัสเพื่อรับกลับ

ใกล้ๆ กันนั้นยังมี "การชุมนุมของชนพื้นเมือง" (Indigenous Peoples March) รวมตัวกันที่อนุสรณ์สถานลินคอล์น ซึ่งเพิ่งสิ้นสุดกิจกรรมชุมนุมเช่นกัน โดยในวิดีโอคลิปยังเห็น "นาธาน ฟิลิปส์" ยืนอยู่ในกลุ่มด้วย

แต่แล้วกลับมีชายเชื้อสายแอฟริกา 5 คนนิยามตัวเองว่าเป็น Black Hebrew Israelites ที่อ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากอิสราเอล โดยในคลิปพวกเขาได้พูดเหยีดหยามคนอื่นๆ ทั้งกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกา "ควายโง่ๆ เท่านั้นที่จะปกป้องพวกมึง" "พวกแกมันบูชาสัตว์ไม่ใช่บูชาพระเจ้า" และเมื่อใครผ่านไปผ่านมาก็จะถูกชายเหล่านี้ด่า จนกระทั่งนักเรียนมัธยมโควิงตัน คาทอลิกเดินมาถึงบริเวณนี้ก็ถูกกลุ่ม Black Hebrew Israelites ตะโกนด่าว่านักเรียพวกนี้เป็นพวกที่เกิดมาจากญาติร่วมสายโลหิต หรือในอนาคตเด็กพวกนี้จะเป็นมือปืนกราดยิงโรงเรียน (ชมคลิปนาทีที่ 39.10) ฯลฯ

ทั้งนี้ทำให้นักเรียนมัธยมตะโกนกลับไปยังกลุ่ม Black Hebrew Israelites ด้วย และมีเด็กมัธยมคนหนึ่งถอดเสื้อชวนเพื่อนๆ ทำท่าประจำกลุ่ม

จากนั้นมีกลุ่มชนพื้นเมืองนำโดย นาธาน ฟิลิปส์ นำกลุ่มตีกลองพิธีกรรมและร้องเพลงพื้นเมือง และเดินเข้าไปยังกลางฝูงชนนักเรียนมัธยม

ทั้งนี้ภายหลังเหตุการณ์ฟิลิปส์อธิบายว่าพวกเขาเดินเขามาหวังปลดชนวนความขัดแย้ง อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์ซึ่งชวนสับสน ที่มีนักเรียนโห่ร้องและเต้นตามกลุ่มชนพื้นเมืองนั้น ก็มีนักเรียนหลายคนทำท่า "Tomahawk chop" ซึ่งเป็นการชูมือขวาเหยียดนิ้วชิดกัน เลียนพิธีกรรมถลกหนังศีรษะมนุษย์บูชายัญของชนพื้นเมืองอเมริกา ซึ่งปัจจุบันถือเป็นท่าทางดูหมิ่นชนพื้นเมือง

อย่างไรก็ตามในคลิปก็มีสมาชิกผู้ชุมนุมชนพื้นเมืองรายหนึ่งโต้เถียงกับนักเรียนมัธยมด้วย และออกปากไล่นักเรียนพวกนี้กลับไปยุโรป

ส่วนในคลิปไวรัลที่ฟิลิปส์ยืนเผชิญหน้ากับนักเรียนสวมหมวก MAGA ที่ยืนยิ้มให้เขานั้น ต่อมาทราบชื่อว่านิค แซนด์แมนน์ (Nick Sandmann) ซึ่งในคลิปที่มีความยาว พวกเขายืนเผชิญหน้ากันหลายนาที โดยฟิลิปส์โห่ร้องและตีกลอง สวนแซนด์แมนน์ยืนยิ้มอยู่หลายนาที ก่อนเดินออกไปจากพื้นที่นั้นก่อนฟิลิปส์

เริ่มแรกนั้นแซนด์แมนน์ถูกวิจารณ์เช่นกันว่าเย้ยหยันชนพื้นเมือง อย่างไรก็ตามครอบครัวของเขาได้จ้างบริษัทพีอาร์ชื่อ RunSwitch PR และเผยแพร่แถลงการณ์เมื่อ 20 ม.ค. ยืนยันว่า นาธาน ฟิลิปส์ชาวพื้นเมืองเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหา และตัวนักเรียนรายนี้ไม่ได้เป็นผู้ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น

สำหรับฟิลิปส์เป็นนักกิจกรรมชนพื้นเมืองอเมริกันที่คนรู้จักในฐานะผู้นำการประท้วงของกลุ่มสแตนดิงร็อคที่ต่อต้านน้ำมันดาโกตาแอคเซสไปป์ไลน์ในช่วงปี 2559-2560 เขาเล่าให้สื่อฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเช็ดน้ำตา เขาบอกว่าในตอนที่กำลังตีกลองที่ชุมนุมนั้นเขากำลังนึกถึงภรรยาที่ชื่อโชชานาผู้เสียชีวิตจากมะเร็งไขกระดูกเมื่อ 4 ปีที่แล้ว และนึกถึงภัยที่กลุ่มชนพื้นเมืองทั่วโลกต้องเผชิญ

"ผมได้ยินพวกเขาบอกว่า 'สร้างกำแพง สร้างกำแพง' นี่เป็นผืนดินของกลุ่มชนพื้นเมืองพวกเราไม่ควรจะมีกำแพง ... ผมหวังว่าผมจะได้เห็นพลังของคนหนุ่มสาวไปผลักดันให้ประเทศนี้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งจริงๆ ด้วยการช่วยเหลือคนที่กำลังอดอยาก" ฟิลิปส์กล่าวหลังเหตุการณ์ (ชมคลิป)

ทั้งนี้แถลงการณ์ของแซนด์แมน ชี้แจงว่า "ตัวเขาไม่ได้รับรู้หรือได้ยินนักเรียนคนไหนพูดว่า "สร้างกำแพง" หรือข้อความเกลียดชังเหยียดเชื้อชาติใดๆ" แต่เขายอมรับว่ามีนักเรียนที่ขออนุญาตตะโกนคำขวัญโรงเรียน เพื่อโต้กลับความเกลียดชังที่มีการตะโกนออกมาใส่กลุ่มพวกเขา

ต่อมาในวันที่ 23 ม.ค. แซนด์แมนให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ทาง NBC Today บอกว่าตราบเท่าที่เขายืนอยู่ที่นั่น เขามีสิทธิเต็มที่ที่จะทำเช่นนั้น ท่าทางของเขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้เคารพในตัวนาธาน เขาเคารพในตัวนาธาน อยากจะพูดกับนาธาน ในเวลานั้นเขาสามารถที่จะเดินออกไปเพื่อเลี่ยงเรื่องพวกนี้ก็ได้ และเขาไม่สามารถพูดได้ว่าขอโทษที่เขายืนอยู่ตรงนั้นและรับฟังพวกเขา

ล่าสุดเมื่อ 25 ม.ค. ผู้นำชุมชนพื้นเมืองอเมริกันได้ยื่นหนังสือถึงโรงเรียนโควิงตัน คาทอลิก โดยยินดีที่จะจัดหลักสูตรการศึกษา "เพื่อสร้างความเข้าใจ" "แทนที่จะเผชิญหน้ากัน เราจำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบ และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน" อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเพิ่มเติม

