ผู้อ้าง "บำบัดให้คนเลิกเป็นเกย์" ในสหรัฐฯ เปิดตัวว่าเป็นเกย์

คนดังนิกายมอร์มอนผู้อ้างตัวว่าเป็น "ผู้บำบัดให้คนเลิกเป็นเกย์" ได้ออกมาเปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์และขอโทษในสิ่งที่เขาทำลงไปซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่น รวมถึงบอกว่ามันเกิดมาจากความเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันที่เป็นอคติฝังหัวแบบเหยียดตัวเองของเขา

โดยที่การอ้าง "การบำบัด" เกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นไม่ได้รับการยอมรับจากสมาคมการแพทย์และสมาคมจิตวิทยาใหญ่ๆ หลายแห่งทั่วโลก เพราะการรักเพศเดียวกันเป็นเพศวิถีไม่ใช่ความเจ็บป่วย

ที่มาของภาพประกอบ: torbakhopper/Flickr

เดวิด แมเธอสัน คนดังผู้สนับสนุน "การบำบัดเลิกให้คนเป็นเกย์" และอ้างตัวว่าเป็น "นักบำบัด" คนหนึ่งเปิดเผยตัวเองในที่สุดว่าตัวเขาก็เป็นคนรักเพศเดียวกัน หลังจากที่เขาใช้เวลานับหลายสิบปีฝังตัวอยู่กับความเกลียดกลัวอย่างไม่มีเหตุผลต่อการรักเพศเดียวกัน

เดอะการ์เดียนระบุว่า แมเธอสันเป็นคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ "บำบัดให้คนเลิกเป็นเกย์" ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจผิดๆ เพราะความเป็นเกย์นั้นนับเป็นเพศวิถีและไม่ใช่ความป่วยไข้ จึงไม่ใช่สิ่งที่จะมา "บำบัดรักษาให้หาย" ได้ ทั้งนี้องค์กรการแพทย์ใหญ่ๆ หลายองค์กรไม่ให้การยอมรับแนวคิดของแมเธอสัน ไม่ว่าจะเป็นสมาคมการแพทย์อเมริกัน สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน และองค์กรบริการสาธารณสุขอังกฤษ

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา แมเธอสันก็ประกาศตัวผ่านเฟสบุ๊คว่าตัวเองเป็นเกย์ และการที่เขาพยายามอ้างตัวว่าเป็น "ผู้บำบัด" ในเรื่องเกย์นั้นมาจากความเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกัน (homophobia) และความคิดคับแคบในตัวเขาเอง และเขาก็ยอมรับว่าเสียใจในสิ่งที่ทำในแง่ที่มันกลายเป็นการทำร้ายคนอื่น รวมถึงขอโทษที่สร้างความสับสนและความเจ็บปวดให้กับคนอื่นด้วย

แมเธอสันเป็นชาวคริสต์นิกายมอร์มอน เขาเปิดเผยถึงเพศวิถีของตัวเองหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่กลุ่มทรูธวินส์เอาท์ซึ่งเป็นกลุ่มมต่อต้านแนวคิดวาทกรรมกีดกันเกย์เปิดเผยบทสนทนาระหว่างแมเธอสันกับผู้สนับสนุน "การบำบัดให้คนเลิกเป็นเกย์" อีกคนหนึ่งคือ ริช ไวเลอร์ ที่สื่อถึงความสัมพันธ์แบบคนรักเพศเดียวกัน

ตัวแมเธอสันเองระบุในโพสต์เปิดตัวเพศวิธีของตัวเองว่าเขารู้ตัวเรื่องที่เป็นเกย์เมื่อราวปีที่แล้วและขอหย่ากับภรรยาของตัวเองที่อยู่กินกันมา 34 ปี ส่วนหนึ่งเพราะเขาไม่สามารถทนหักห้ามใจในเรื่องความรักต่อเพศเดียวกันได้อีกต่อไปแล้ว

"ผมมีความสุขและรู้สึกเติมเต็มจากการแต่งงานกับภรรยาของตัวเองมาเป็นเวลาหลายปีมาก โดยรวมแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่งดงามและการเป็นคนรักเพศตรงข้ามกลายมาเป็นแก่นหลักของตัวตนของผม"

"แต่ทว่าผมก็มีประสบการณ์ดึงดูดเข้าหาเพศชายด้วย และโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะถูกเอาไว้เบื้องหลัง แต่บางครั้งมันก็เป็นความรู้สึกที่เข้มข้นมากจนนำไปสู่ความเจ็บปวดและการอดทนต่อการแต่งงานของผม" แมเธอสันระบุผ่านเฟสบุ๊ค

แมเธอสันระบุอีกว่าความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับผู้ชายกลายเป็นความต้องการที่ไม่อาจต่อรองได้ แต่เขาก็ยอมรับว่ายังคงมีความเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันอยู่ในตัวเองมากเกินไป

เวย์น เบเซน ผู้ก่อตั้งองค์กรทรูธวินส์เอาท์กล่าวว่า เมื่อคนที่ทำตัวเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" เปิดเผยตัวเองและเดทกับเพศเดียวกันแล้ว มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็น "การบำบัด" นั้นถือเป็นสิ่งที่ทำอันตรายต่อผู้คนและไม่ได้ผลอะไร

แมเธอสันเล่าอีกว่าเขาได้รับรู้เรื่อง "การบำบัด" ที่ว่าครั้งแรกช่วงวัยหนุ่มที่โบสถ์นิกายมอร์มอนโดยมีคนอ้างว่าได้บำบัดจากการรักเพศเดียวกันของเขาที่นั่นและเขาก็รู้สึกว่ามันจะทำให้เปลี่ยนเพศวิธีของคนอื่นได้ด้วยจึงพยายามนำวิธี "การบำบัด" แบบนั้นมาใช้กับคนอื่น โดยที่วิธีของแมเธอสันนั้นมีแต่วิธีการพูดคุยโน้มน้าวกับคนที่เข้ารับ "การบำบัด" เท่านั้นไม่ได้ใช้วิธีช็อตด้วยไฟฟ้าหรือให้ยาแต่อย่างใด

เรียบเรียงจาก

Man who worked as top 'conversion therapist' comes out as gay, The Guardian, 25-01-2019

Prominent US ‘gay conversion therapist’ David Matheson divorces wife and comes out as gay, Sky News, 26-01-2019