2 วงเมทัล มองวัฏจักรการเมืองคนละขั้ว ระหว่าง 'Dezember' ในเพลง 'เหี้ยไป...จัญไรมา' ที่ตั้งป้อมอัดนักการเมืองที่กำลังจะกลับมา กับ Metal Against Dictatorship ที่ฉายภาพวัฏจักรประวัติศาสตร์การเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พร้อมกับตั้งคำถามถึงรัฐประหารที่ผ่านๆ มานั้น เพื่อประโยชน์ของใคร

30 ม.ค.2562 ผู้สื่อขาวรายงานว่า วงดนตรีร็อกเมทัลอย่าง 'Dezember' ซึ่งเคยขึ้นเวที กปปส. เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2557 (ดู https://www.youtube.com/watch?v=K0fox3hKQs4) ผ่านมา 5 ปี ล่าสุดวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา ยูทูบ 'Dezember Channel' ของเขา เผยแพร่เพลงที่ชื่อว่า "เหี้ยไป...จัญไรมา"

สำหรับเนื้อหาเพลงเป็นการวิจารณ์นักการเมืองที่กำลังจะกลับมา ว่า "เข้ามาถึงก็ฮั้วกันแหลกแดกกระจาย"

ขณะที่วงดนตรีร็อกเมทัลใหม่ Metal Against Dictatorship หรือ MAD ก็เผยแพร่เพลงใหม่ชื่อ "วงจรอุบาทว์ (No Coup)" ผ่าน -Metal Against Dictatorship- เนื้อหาเป็นการมองถึงวัฏจักรประวัติศาสตร์การเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบรัฐสภาพเช่นกัน แต่เป็นไล่ถึงเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยที่ผ่านมา ตั้งคำถามถึงรัฐประหารที่ผ่านๆ มานั้น เพื่อประโยชน์ของใคร และวงจรอุบาทว์ที่เกิดขึ้นนี้ขัดขวางประชาธิปไตย เนื้อเพลงยังย้ำด้วยว่า "ถึงเวลาของประชาชนจับปากกาฆ่าเผด็จการ"