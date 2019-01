แนะนำ 8 หนังดีเกี่ยวกับ ‘นาซี’

ควันหลงจากกระแส รู้จัก/ไม่รู้จัก ‘นาซี’ เราขอแนะนำหนังดี 8 เรื่องที่ไม่ใช่เพียงนำพาเราไปรู้จักสงครามโลกแบบท่องจำ แต่ประกอบด้วยมุมมองที่สลับซับซ้อน บีบคั้นหัวใจ ทำตัวเลขแบนๆ ของเหยื่อให้มีใบหน้า-เลือดเนื้อ ตั้งคำถามกับนิยาม ผู้กระทำ-ผู้ถูกกระทำ ฯลฯ

ผ่านเรื่องเล่าของเหยื่อ เรื่องเล่าของผู้ช่วยเหลือเหยื่อ และเรื่องเล่าของผู้ที่ไม่อาจบอกได้ว่าเขาอยู่ตรงไหนในพรมแดนระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ เรื่องเล่าเหล่านี้คือภาพสะท้อนใบหน้าของมนุษย์ที่จมหายไปกับตัวเลขสถิติ

ความบันเทิงเหล่านี้เองที่อาจสร้างแรงบันดาลใจแท้จริงในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันโหดร้ายของโลกในช่วงเวลานั้น

The Great Dictator

สร้างในปี 2483

กำกับและแสดงนำโดย ชาร์ลี แชปลิน (Charlie Chaplin)

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นในปีที่สองของสงคราม กำกับและแสดงนำโดยชาร์ลี แชปลิน นักแสดงตลกชื่อดัง โดยแชปลินแสดงเองทั้งบทผู้นำเผด็จการและช่างตัดผมชาวยิว

The Great Dictator ใช้การเสียดสีล้อเลียนผู้นำเผด็จการในยุคนั้น เช่น ฮิตเลอร์และมุสโสลินี เพื่อนำเสนอเนื้อหาต่อต้านเผด็จการและเชิดชูความเป็นมนุษย์ ในฉากสุดท้ายของภาพยนตร์ แชปลินได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ยังเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ โดยเรียกร้องให้ทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งในนามของประชาธิปไตย

เชิญรับชมสุนทรพจน์ดังกล่าวได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=J7GY1Xg6X20

The Pianist

สร้างในปี 2545

กำกับโดยโรมัน โปแลนสกี (Roman Polanski)

เอเดรียน โบรดี (Adrien Brody) รับบทวลาดิสลาฟ ชปิลมาน

สร้างจากเรื่องจริงของวลาดิสลาฟ ชปิลมาน นักเปียโนชาวยิวซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงวอร์ซอ หลังจากกรุงวอร์ซอถูกนาซียึดครอง วลาดิสลาฟและครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ในเขต Warsaw Ghetto และต้องเอาตัวรอดในพื้นที่แออัดในขณะที่สงครามเกิดขึ้นรอบตัว

The Pianist เป็นเรื่องราวของเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเป็นเรื่องราวของการเอาชีวิตรอด มีคนเช่นชปิลมานมากมายซึ่งถูกทำร้ายด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าเขาเกิดมาเป็นชาวยิว ชปิลมานรอดชีวิตมาได้และเสียชีวิตในปี 2543 ขณะมีอายุได้ 88 ปี แต่เหยื่อของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จำนวนมหาศาลไม่อาจรอดชีวิตกลับมาเล่าเรื่องราวของตน อย่างไรก็ตาม เรื่องเล่าก็อาจเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้คนรุ่นหลังได้เห็นใบหน้าที่เป็นมนุษย์ของเหยื่อที่ถูกกลืนหายไปกับสถิติผู้เสียชีวิตในสงคราม

The Boy in the Striped Pajamas