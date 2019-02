สองขั้นตอนง่ายๆ ปลอดภัยจาก 'บั๊ก' ดักฟังแม้ไม่รับสายในแอป 'เฟสไทม์'

เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเรื่องข้อผิดพลาดหรือ "บั๊ก" ของโปรแกรมเฟสไทม์ โปรแกรมแอพพลิเคชันพูดคุยผ่านวิดิโอคอลของค่ายแอปเปิล ซึ่งทำให้ดักฟังได้โดยอีกฝ่ายไม่รู้ตัว สื่อนิวยอร์กไทม์นำเสนอวิธีแก้บั๊กตัวนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในแง่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

1 ก.พ. 2562 เยาวชนอายุ 14 ปี คนหนึ่งค้นพบข้อผิดพลาดหรือ "บั๊ก" ในโปรแกรมแอพพลิเคชันสนทนาออนไลน์เฟสไทม์หลังจากที่เขาใช้แอพฯ นี้โทรหาเพื่อนๆ ในกลุ่มเฟสไทม์เพื่อวางแผนการเล่นวิดีโอเกม เขาค้นพบว่าโปรแกรมนี้มีช่องโหว่ทำให้คนที่เป็นฝ่ายติดต่อไปสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทางภาพหรือเสียงจากปลายทางได้โดยที่ผู้อยู่ปลายทางไม่ต้องกดรับ นั่นหมายความว่ามันอาจกลายเป็นเครื่องมือดักฟังที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวได้

พ่อแม่ของเยาวชนรายดังกล่าวซึ่งอาศัยอยู่ในแอริโซนาได้แจ้งร้องเรียนบั๊กนี้ไปยังบริษัทแอปเปิลตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. แต่ในตอนนั้นทางแอปเปิลไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเลยแม้ว่าพวกเขาจะพยายามแจ้งเรื่องนี้ไปในหลายช่องทาง จนกระทั่งช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางแอปเปิลถึงได้แก้ปัญหาด้วยการปิดช่องทางการสื่อสารกลุ่มของเฟสไทม์ชั่วคราว

อย่างไรก็ตามสื่อนิวยอร์กไทม์ระบุว่าเรื่องนี้ป็นการแก้ปัญหาได้แบบชั่วคราว สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับโทรศัพท์ของตัวเองนั้น นิวยอร์กไทม์ให้คำแนะนำเพื่อที่จะช่วยปิดระบบของเฟสไทม์ได้ดังนี้

ขั้นตอนแรก ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มือถือของคุณมีบั๊กตัวนี้อยู่หรือไม่ นิวยอร์กไทม์ระบุว่าบั๊กตัวนี้เกิดขึ้นกับกรอัพเดทครั้งหลังสุดของระบบปฏิบัติการ iOS เริ่มจากรุ่น 12.1 ที่ออกมาเมื่อเดือน ต.ค. ซึ่งเริ่มมีการพูดคุยแบบกลุ่มในเฟสไทม์

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรุ่นได้ด้วยการไปที่ "Settings" (การตั้งค่า) เลื่อนลงมาแล้วกด "General" (ทั่วไป) จากนั้นก็กด "About" (เกี่ยวกับ) ในรายชื่อนี้จะมีระบุถึง "Version" (รุ่น) ของระบบปฏิบัติการอยู่ด้วย ซึ่งการอัพเดทครั้งหลังสุดจะอยู่ที่รุ่น 12.1.3 ถ้าหากผู้ใช้งานมีรุ่นอยู่ที่รุ่ย 12.1 ขึ้นไปอาจจะมีความเสี่ยง แต่รุ่น 12.0 ลงมาจะไม่มีความเสี่ยงบั๊กตัวนี้

สำหรับผู้ใช้งานระบบแมคอินทอชหรือ MacOS มีการอัพเดทระบบการพูดคุยแบบกลุ่มของเฟสไทม์ในรุ่นที่ 10.14.1 และรุ่นล่าสุดอยู่ที่ 10.14.1 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ด้วยการกดคลิกไอคอนของแอปเปิลที่มุมบนซ้ายมือแล้วคลิกคำว่า 'About This Mac" (เกี่ยวกับ Mac นี้)

ขั้นตอนที่สอง ปิดใช้เฟสไทม์ สำหรับ iOS สามารถปิดได้โดยเข้าไปที่ "Settings" (การตั้งค่า) เลื่อนลงมาจนเจอ "FaceTime" แล้วกดเลือกตัวนี้ จากนั้นก็เลื่อนปุ่มสวิตช์สีเขียวบนสุดให้เป็นสีเทาเพื่อปิดการใช้งาน การปิดใช้งานนี้จะทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับการโทร. จากโปรแกรมเฟสไทม์ใดๆ แต่จะยังสามารถใช้รับสายและโทร. ออกโดยทั่วไปได้

สำหรับผู้ใช้ Macs สามารถเปิดแอพพลิเคชัน เลือกที่ "FaceTime" แล้วกดที่มุมบนซ้ายของแอพฯ เลือก "Preferences" แล้วเลือก "Sign Out"

ขั้นตอนสุดท้ายคือรอให้แอปเปิลอัพเดทเพื่อแก้ไขบั๊กที่ทำให้ผู้คนดักฟังคนอื่นได้ตัวนี้ และสามารถเปิดโปรแกรมกลับมาอีกครั้งด้วยวิธีการแบบเดิม

