คนงานเจเนอรัลมอเตอร์ในอเมริกาเหนือคัดค้านการเลย์ออฟ-ปิดโรงงาน

กลุ่มคนทำงานบริษัทเจเนอรัลมอเตอร์คัดค้านการปลดพนักงานโดยอ้างเรื่อง "ปรับโครงสร้าง" โดยพวกเขาจะนัดชุมนุมกันเองโดยไม่ได้มาจากการจัดตั้งของกลุ่มสหภาพแรงงานใดๆ

ที่มา: wsws.org

ทั้งนี้บริษัทเจเนอรัลมอเตอร์ (GM) ปลดคนงานราว 4,250 คน ในวันจันทร์ที่ 4 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างบริษัทช่วงก่อนการรายงานผลประกอบการปี 2561 และผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา

ในแผนการปรับโครงสร้างนี้จะทำให้มีการปรับลดตำแหน่งงานทั้งหมดลงราว 14,000-15,000 ตำแหน่ง อีกทั้งทาง GM ก็เคยประกาศไว้เมื่อปลายปี 2561 ที่่ผ่านมาว่าพวกเขามีแผนการจะปิดตัวโรงงาน 4 แห่งในสหรัฐฯ และแห่งที่ 5 ในแคนาดา

สาเหตุที่ GM มีแผนการปรับโครงสร้างนี้ พวกเขาอ้างว่าเพื่อเป็นการ "ปรับลดรายจ่าย" 6,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อนำไปลงทุนในยานยนต์ยุคใหม่เช่นรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง รวมถึงพยายามผลักดันให้มีบริการรถยนต์ร่วมโดยสาร ซึ่งเป็นการที่ GM พยายามหารายได้จากบริการแทนการขายรถ

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์สังคมนิยม World Socialist ก็ระบุว่าการปิดตัวที่จะลดคนงานรับเงินเดือนประจำลงร้อยละ 15 ของ GM อ้างว่าเป็นไปเพื่อลดรายจ่ายก็จริง แต่ทาง GM เองก็ใช้เงินไปถึง 10,600 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปี 2558 เพื่อซึ้อคืนหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นไปเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผลงานของเหล่าขุนคลังของบริษัทเอง

การปลดคนงานในครั้งนี้ยังสร้างความไม่พอใจและการต่อต้านจากกลุ่มคนงานยานยนต์ทั้งในสหรัฐฯ และแคนาดา ผู้ที่ยังไม่ฟื้นตัวจากการปรับลดตำแหน่งงานที่เป็นผลมาจากการที่สหภาพแรงงานยานยนต์ร่วมมือกับรัฐบาลโอบาม่าในปี 2552 ที่บีบให้ GM ล้มละลายและต้องปรับโครงสร้าง ทั้งนี้การปลดคนงานยังกลายเป็นการทำให้พื้นที่ในสหรัฐฯ และแคนาดาเหล่านี้ยากจนลงไปอีกหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากการลดลงของภาคส่วนอุตสาหกรรมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ยังเคยมีการประท้วงในช่วงเดือน ม.ค. จากกลุ่มคนงานในโอชาวา ประเทศแคนาดา ที่นั่งปักหลักประท้วงหลังจากที่ซีอีโอของ GM แมรี บาร์รา ประกาศว่าเธอจะพิจารณาใหม่อีกครั้งในเรื่องการตัดสินใจสั่งปิดโรงงาน โดยที่คนงานเหล่านี้ชุมนุมกันเองอย่างเป็นอิสระจากสหภาพยูนิฟอร์ จนทำให้เจ้าหน้าที่ของสหภาพยูนิฟอร์กลัวและใช้วิธีก่อกวนเพื่อพยายามปราบพยศ

ทั้งนี้เว็บไซต์ World Socialist ยังระบุว่าจะมีการนัดชุมนุมของกลุ่มคนงานหน้าสำนักงานใหญ่ของ GM ในวันที่ 9 ก.พ. เพื่อต่อต้านการสั่งปิดโรงงานด้วย โดยมีการประสานงานร่วมกับคนงานเม็กซิกัน 70,000 คนในมาตาโมรอสที่ปักหลักประท้วงมาเป็นเวลาเกือบ 3 สัปดาห์แล้ว ซึ่งการประท้วงของพวกเขาเป็นการเรียกรวมตัวเพื่อการงานและคุณภาพชีวิตของตัวเองโดยไม่ขึ้นกับสหภาพแรงงานยานยนต์สหรัฐ (UAW) และยูนิฟอร์เช่นกัน

เรื่องนี้ยังทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ที่เคยให้สัญญาเรื่องการสร้างงานเพิ่มออกมาวิจารณ์แสดงการต่อต้านการสั่งปิดโรงงานในครั้งนี้โดยเฉพาะในโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐที่เขาชนะการเลือกตั้งในปี 2559

เรียบเรียงจาก

GM to start laying off 4,000 salaried workers on Monday, CNN, 01-02-2019

GM to lay off 4,250 salaried workers in North America starting Monday, World Socialist Web Site, 02-02-2019