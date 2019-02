โป๊ปฟรานซิสยอมรับศาสนจักรมีปัญหานักบวชล่วงละเมิดทางเพศแม่ชี

ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพระสันตะปาปาฟรานซิส แห่งวาติกัน ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อยอมรับเรื่องที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกมีปัญหานักบวชล่วงละเมิดทางเพศแม่ชีเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นการยอมรับเรื่องนี้ต่อหน้าสาธารณะเป็นครั้งแรกหลังจากที่กลุ่มแม่ชีในหลายประเทศทั่วโลกเคยพยายามเรียกร้องให้เห็นปัญหานี้มาโดยตลอด



ที่มาภาพประกอบ: Crux Now

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมาพระสันตะปาปาฟรานซิส แห่งวาติกัน กล่าวยอมรับว่าศาสนจักรโรมันคาทอลิกมีปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศที่บาทหลวงและบิชอปกระทำต่อแม่ชีเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปากล่าวต่อสาธารณะยอมรับเกี่ยวกับปัญหานี้

ก่อนหน้านี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีกรณีที่แม่ชีในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกตามที่ต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย, แอฟริกา, ลาตินอเมริกา และอิตาลี แสดงตัวกล่าวหาบาทหลวงในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ และในนิตยสารวาติกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ระบุถึงกรณีที่มีแม่ชีทำแท้งหรือให้กำเนิดเด็กที่มาจากนักบวช แต่พระสันตะปาปาฟรานซิสก็ไม่เคยพูดถึงประเด็นนี้มาก่อน

จนกระทั่งในช่วงที่พระสันตะปาปาฟรานซิสกำลังเดินทางลงจากเครื่องบินที่กรุงโรมหลังกลับจากงานแถลงข่าวที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีคนถามขอความคิดเห็นจากประเด็นนี้ทำให้พระสันตะปาปากล่าวยอมรับในเรื่องดังกล่าวโดยบอกว่า "มันเป็นเรื่องจริง" ที่มีบาทหลวงและบิชอปก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศต่อแม่ชี

จากที่กลุ่มแม่ชีเคยพยายามเรียกร้องให้คนสนใจประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในศาสนจักรมานานหลายปีแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาก็มีขบวนการเปิดเผยเหตุล่วงละเมิดทางเพศที่เรียกว่า #MeToo ที่กดดันให้พระสันตะปาปาฟรานซิสต้องหันมายอมรับในเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้หญิงในศาสนาเอง เช่นในเดือน พ.ย. 2561 มีองค์กรตัวแทนผู้หญิงคาทอลิกที่ชื่อว่าอินเตอร์เนชันแนลยูเนียนออฟซูพีเรียร์เจเนอรัล ประณามออกสื่อในเรื่อง "วัฒนธรรมของความเงียบและการปิดลับ" ที่เป็นปัจจัยให้เกิดการล่วงละเมิด รวมถึงมีการสนับสนุนให้แม่ชีรายงานเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย

เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมามีกรณีที่ เฮอร์มานน์ ไกสเลอร์ หัวหน้าคณะสงฆ์แห่งสำนักงานหลักธรรมของวาติกันลาออกจากตำแหน่ง โดยที่ตำแหน่งของไกสเลอร์เป็นตำแหน่งที่ต้องจัดการกับกรณีข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศ แต่ก็มีอดีตแม่ชีกล่าวหาไกสเลอร์ว่าเป็นผู้ที่เสนอตัวในเชิงล่วงล้ำทางเพศเธอในช่วงที่มีการสารภาพบาป ซึ่งไกสเลอร์ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้

ลูเซตตา สการาฟเฟีย นักวิชาการสตรีนิยมผู้ที่เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในนิตยสาร "วูแมนเชิร์ชเวิร์ลด์" ซึ่งเป็นนิตยสารสตรีของวาติกันระบุว่าการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นเพราะนักบวชมีอำนาจมากเกิน ทั้งนี้เมื่อการล่วงละเมิดทางเพศส่งผลให้ผู้หญิงท้องหรือมีลูกก็มักจะกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวที่บีบให้ต้องทำแท้งหรือมีเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นลูกจากนักบวช

พระสันตะปาปาฟรานซิสตอบคำถามสื่อในประเด็นการแก้ไขปัญหาว่า พวกเขาอยู่บนหนทางที่แก้ปัญหาเหล่านี้แล้วนับตั้งแต่สมัยของพระสันตะปาปาองค์ก่อนหน้านี้ที่มีการสั่งปลดนักบวชที่ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศหรือทำให้เป็นทาสทางเพศ

อย่างไรก็ตามเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศแม่ชีนี้ได้รับความสนใจน้อยกว่าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและชายวัยหนุ่มมาโดยตลอด แต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงราว 20-30 ปีที่แล้วเริ่มต้นในสหรัฐฯ โดยที่ผู้นำคณะสงฆ์หญิงเขียนรายงานหลายเรื่องให้คนหันมาสนใจประเด็นแม่ชีถูกล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ยังมีกรณีตัวอย่างจำนวนมากเกิดขึ้นในแอฟริกาช่วงที่โรคเอดส์ระบาด มีนักบวชจำนวนมากที่หันมามีเพศสัมพันธ์กับแม่ชีแทน ในอินเดียเมื่อปีที่แล้วมีแม่ชีรายหนึ่งกล่าวหาว่าบิชอปข่มขืนเธอมาตลอดในช่วงปี 2557-2559 ซึ่งทำให้บิชอปถูกจับกุมโดยตำรวจหลังจากเธอแจ้งความ แต่ในชุมชนคาทอลิกของที่นั่นก็มีสมาชิกจำนวนมากที่ยังยกย่องบิชอปผู้นี้ นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เกิดขึ้นในชิลีที่แม่ชีรายงานเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศแต่แม่ชีเหล่านี้กลับเป็นฝ่ายถูกขับออกจากศาสนจักรเสียเอง

เมื่อปีที่แล้วเคยมีการสำรวจจากสำนักข่าวต่างประเทศพบว่าวาติกันไม่ได้ลงโทษผู้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศมากพอหรือสนับสนุนผู้เผชิญการข่มขืนมากพอ ซึ่งกรณีแบบนี้เกิดขึ้นทั้งในยุโรป, เอเชีย, แอฟริกา และอเมริกาใต้

นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์โดยแมรี ดิสเพนซา อดีตแม่ชีจากจากเครือข่ายผู้เคยเผชิญการล่วงละเมิดทางเพศโดยบาทหลวง (Survivors Network of Those Abused by Priests) ทำให้แฮชแท็ก #nunstoo (แม่ชีก็ด้วย) มีชื่อเสียงในทวิตเตอร์ โดยในทีแรกเธอมีเจตนาจะรวบรวมเรื่องราวที่ผู้คนถูกล่วงละเมิดทางเพศจากแม่ขี แต่ก็เริ่มมีแม่ชีเล่าเรื่องราวที่พวกเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบาทหลวงบ้าง โดยที่ดิสเพนซาบอกว่าเธอรู้สึกโกรธที่พระสันตะปาปาไม่ออกมาปกป้องพวกเขาด้วยการพูดประณามเหตุล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นและมีปฏิบัติการแก้ปัญหานี้

เรียบเรียงจาก

Pope Acknowledges Nuns Were Sexually Abused by Priests and Bishops, New York Times, 05-02-2019

https://www.nytimes.com/2019/02/05/world/europe/pope-nuns-sexual-abuse.html