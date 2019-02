ผู้ประท้วงต้านรัฐบาลฝรั่งเศสร่วมมือสหภาพแรงงาน

สื่อฝรั่งเศสรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศส โดยล่าสุดในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านนโยบายของรัฐบาลเอมมานูเอล มาครง กลุ่มนี้ก็ผนึกกำลังกับกลุ่มสหพันธ์แรงงานฝรั่งเศส (CGT) ทำการประท้วงในหลายที่ หนึ่งในนั้นคือที่จัตุรัสกลางกรุงปารีสปลัสเดอลากงกอร์ด

ที่มาภาพ: CGT Confédération Générale du Travail

สื่อวิทยุกระจายเสียงนานาชาติฝรั่งเศส (RFI) รายงานว่า มีประชาชนทั่วฝรั่งเศสหลายหมื่นคนนัดหยุดงานประท้วงในช่วงวันอังคารที่ผ่านมา (5 ก.พ.) เพื่อประท้วงต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดี เอมมานูเอง มาครง โดยมีกลุ่มที่เรียกชุมนุมคือสหพันธ์แรงงานฝรั่งเศส (CGT) ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานซ้ายจัด อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อกั๊กเหลืองมาเข้าร่วม

กลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสเป็นประชาชนที่ไม่มีแกนนำออกมาประท้วงต่อต้านรัฐบาลมาครงมาตั้งแต่เดือน พ.ย. 2561 เพราะไม่พอใจการขึ้นภาษีเชื้อเพลิง นโยบายรัดเข็มขัด และนโยบายอื่นๆ ที่เอาใจคนรวย นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องเรื่องอื่นๆ อย่างการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบบริการสาธารณะของรัฐในพื้นที่ชนบท เป็นต้น

ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินขบวนประท้วงตามเมืองต่างๆ อย่าง มาร์แซย์, สตาร์สบูร์ก, แซงต์-นาแซร์, มอนเตลิมาร์, ตูลูซ, รูอ็อง และ เลออาฟวร์ ซึ่งผู้คนมองเห็นว่ามีกลุ่มสหพันธ์แรงงานเสื้อกั๊กสีแดงที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์เดินขบวนร่วมกับกลุ่มขบวนการรากหญ้าเสื้อกั๊กเหลือง

ขณะที่ในเมืองหลวงกรุงปารีส มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ถือป้ายประท้วงและตะโกนคำขวัญต่อต้านทุนนิยมอย่าง "ราคาสินค้าพุ่งเป็นจรวด เงินเดือนต่ำเตี้ยติดดิน" และ "ทั้งความยุติธรรมทางสังคมและเสรีภาพถูกขยี้อยู่ใต้ฝ่าเท้า"

การประท้วงในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ CGT ชวนให้กลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองมาประท้วงร่วมกัน จากการที่พวกเขามีจุดร่วมบางส่วนเช่นการต่อต้านระบบภาษีที่ไม่เป็นธรรม

อย่างไรก็ตามนักสังคมวิทยา มิเชล วีวอร์กา ก็ชื้ให้เห็นว่ากลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองเป็นขบวนการที่เป็นกลุ่มช่างฝีมือ เจ้าของร้านค้า และผู้รับบำนาญผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานเลย นอกจากนี้ยังมีบางประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่สองกลุ่มนี้อาจจะเห็นไม่ตรงกัน เช่น การที่ฝ่ายเสื้อกั๊กเหลืองมีท่าทีเน้นต่อต้านภาษีส่วน CGT และสหภาพฯ ส่วนใหญ่จะต้องการให้ฝรั่งเศสมีบริการภาครัฐที่เข้มแข็ง

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีความแตกต่างเหล่านี้ แต่ ฟาบริซ แองเก ก็บอกว่าทางสหภาพ CGT ยื่นมือเข้าหากลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองมาโดยตลอด โดยถึงแม้ว่าความต่างอาจจะทำให้ไม่สามารถร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพได้ทั่วประเทศ แต่พวกเขาก็เล็งเห็นว่ามีกลุ่มที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจอยู่ในหมู่คนเสื้อกั๊กเหลืองไม่ว่าจะเป็นคนรับบำนาญ แม่เลี้ยงเดี่ยว คนทำงานค่าจ้างต่ำ ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นของสหภาพ CGT จึงเป็นเรื่องดีที่พวกเขามีปฏิบัติการร่วมกันได้

