จุฬาฯ ชนะธรรมศาสตร์ 2-1 ฟุตบอลประเพณีครั้งที่ 73

ที่มาภาพ: Chulalongkorn University

9 ก.พ. 2562 การแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73 ที่สนามศุภชลาศัย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดในแนวคิด "The Way for Tomorrow อนาคตใครนิยาม" มี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธาน สำหรับผลการแข่งขัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะธรรมศาสตร์ 2-1 คว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 17

'อนาคตใหม่' ชมหุ่นล้อการเมืองเจ๋ง สะท้อนปมการเมืองผูกขาด

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่าเมื่อเวลา 15.20 น. ที่อาคารจันทนยิ่งยง แกนนำพรรคอนาคตใหม่ นำโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค, นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค, น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่, นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เข้าชมขบวนล้อการเมือง ในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ครั้งที่ 73 ที่สนามศุภชลาศัย พร้อมกับให้กำลังใจนักศึกษาและนิสิตกลุ่มทำล้อการเมืองที่หน้าอาคารจันทนยิ่งยงด้วย

โดยนายธนาธรได้ชมหุ่นล้อการเมืองของทั้ง 2 สถาบัน และให้ความสนใจหุ่นล้อการเมืองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ชื่อว่า เลือกตั้งไม่ผิด ผิดที่สัญญา ซึ่งเป็นรูปหีบบัตรการเมือง และมีหุ่นนักการเมืองที่ติดรูปหน้าของ นายธนาธร ถูกล่ามโซ่พร้อมกับหุ่นที่มีรูปหน้านักการเมือง ได้แก่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย, พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียาเวช หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย

ทั้งนี้นายธนาธร กล่าวตอนหนึ่งว่าหุ่นล้อการเมืองดังกล่าวที่ล่ามโซ่หุ่นนักการเมือง 4 ตัว สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มการเมืองไม่สนับสนุนการต่อต้าน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ​และมีหีบบัตรและแสดงผลการลากตั้ง ที่สะท้อนภาพความไม่เป็นธรรมของสังคมไทย

จากนั้น นายธนาธรให้สัมภาษณ์ชื่นชมกลุ่มพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ถือเป็นสิ่งสะท้อนว่าคนรุ่นใหม่สนใจการเมือง เช่นเดียวกันสถานการณ์การเมืองช่วง 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เขียนข้อความและติดแฮชแท็กสะท้อนถึงความสนใจต่อสถานการณ์ทางการเมือง ติดอันดับของสื่อโซเชียลมีเดีย ขณะที่ปรากฏการณ์ที่เกิดกับพรรคไทยรักษาชาติแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีทางเลือกที่มากกว่าฝ่ายของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกฯ และพรรคของทหาร