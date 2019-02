ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประท้วงต่อต้านเขื่อนและต่อต้านการสร้างอนุสาวรีย์ในพม่า ซึ่งทางรัฐบาลอ้างใช้กฎหมาย "ว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวนอย่างสงบ" จับกุมทั้งสองกลุ่ม



10 ก.พ. 2562 เรดิโอฟรีเอเชียรายงานว่าตำรวจในรัฐกะฉิ่นจับกุมแกนนำของกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านเขื่อนเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าเธอฝ่ายฝืนมาตรา 20 ของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวนอย่างสงบในพม่า

รัฐกะฉิ่นนับหมื่นประท้วงเขื่อนมิตซง พม่าใช้กฎหมายชุมนุมเล่นงาน

แกนนำผู้ที่ถูกจับกุมคือจา ควอน (Ja Hkawn) เป็นผู้จัดตั้งการประท้วงที่มีผู้เข้าร่วมราว 10,000 ราย ในมิตจีนา เมืองหลวงของรัฐคะฉิ่น โดยผู้ร่วมประท้วงมีทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ผู้นำทางการเมือง กลุ่มภาคประชาสังคม พระสงฆ์ ที่ต้องการให้หยุดโครงการสร้างเขื่อนพลังงานน้ำที่มีจีนหนุนหลัง โดยที่โครงการเขื่อนดังกล่าวนี้เคยระงับโครงการไปเมื่อปี 2553 เพราะมีการต่อต้านในวงกว้างด้วยสาเหตุเกรงว่าจะส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามทางการจีนได้กดดันให้รัฐบาลพรรคเอ็นแอลดีดำเนินโครงการก่อสร้างต่อไป

ตำรวจบอกว่าผู้ประท้วงได้รับใบอนุญาตให้จัดการชุมนุมได้ แต่พวกเขาไม่ได้รับการอนุญาตจากทางการให้ใช้เครื่องขยายเสียง และใช้เครื่องมือประท้วงอื่นๆ อย่างการสวมผ้าโพกหัวที่เขียนว่า "ไม่เอาเขื่อนมิตซง" และการกล่าวปราศรัย ซึ่งในกฎหมายการชุมนุมของพม่าระบุให้ผู้จัดการชุมนุมประท้วงไม่เพียงแค่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทางการในท้องถิ่นล่วงหน้า แต่ยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำขวัญและผู้ปราศรัยในการขุมนุมด้วย

เยาวชนรัฐกะเรนนีประท้วงให้ถอดถอนอนุสาวรีย์นายพลอองซาน

นอกจากกรณีการประท้วงเขื่อนแล้วที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการประท้วงของกลุ่มเยาวชนในรัฐกะเรนนี เพื่อเรียกร้องให้ถอนอนุสาวรีย์นายพลอองซานจากเมืองลอยก่อ เมืองหลวงของรัฐกะเรนนี โดยที่กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ถูกตั้งข้อหาชุมนุมอย่างผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ทำการจับกุมผู้ชุมนุมหลังจากที่ผู้ชุมนุมเหล่านี้ประท้วงด้วยการปักหลักหน้าสำนักงานพรรคเอ็นแอลดีประจำรัฐกะเรนนี มีผู้ประท้วงที่ถูกจับหลายสิบรายได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมา ซึ่งมีบางส่วนถูกจับกุมรอบสองจากการประท้วงอีกครั้งในวันศุกร์ (8 ก.พ.) มีการตั้งข้อหาละเมิดมาตรา 19 ของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมอย่างสงบของพม่าและมีบางส่วนที่ถูกตั้งข้อหาหมิ่นประมาทและยุยงปลุกปั่นด้วย

นายพลอองซานเป็นวีรบุรุษเพื่ออิสรภาพของพม่า และเป็นพ่อของอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐจากพรรคเอ็นแอลดี ซึ่งผู้สนับสนุนพรรคเอ็นแอลดีมีแผนการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของเขาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ เรดิโอฟรีเอเชียระบุว่านายพลอองซานมีส่วนสำคัญในการปลดปล่อยพม่าจากอาณานิคมอังกฤษและลงนามสนธิสัญญากับผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้สิทธิในการปกครองตนเองกับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ แต่การสู้รบในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ทำให้รัฐบาลยุคถัดจากนั้นไม่สามารถทำตามสนธิสัญญาได้

อย่างไรก็ตามแผนการสร้างอนุสาวรีย์นายพลอองซานถูกตั้งคำถามจาก ถั่นซอหน่าย (Than Soe Naing) นักสังเกตการณ์ทางการเมืองว่ามีความจำเป็นหรือไม่ในพื้นที่รัฐกะเรนนีที่มีวีรชนในท้องถิ่นของตัวเอง โดยที่ถั่นซอหน่ายบอกว่าการก่อสร้างอนุสาวรีย์นายพลอองซานโดยไม่ใส่ใจความต้องการของผู้คนจะกลายเป็นสิ่งที่ทำลายชื่อเสียงของนายพลอองซานเอง

ทางด้านชอทินอองจากกลุ่มสหภาพเยาวชนแห่งรัฐกะเรนนีกล่าวว่าพวกเขาเคารพนายพลอองซาน แต่การที่พวกเขาต่อต้านอนุสาวรีย์นี้เพราะต้องการให้รัฐบาลเน้นทำให้เกิดสิทธิความเท่าเทียมกันสำหรับชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์มากกว่าจะห่วงเรื่องอนุสาวรีย์

