ผู้นำพรรดขวาจัดอินเดียใช้ปืนยิงรูปจำลอง 'มหาตมะ คานธี' ก่อนถูกตำรวจจับ

ในช่วงที่อินเดียเข้าใกล้การเลือกตั้งทั่วไปมากขึ้นทุกขณะ ก็มีผู้นำพรรคขวาจัดฮินดูแบบตกขอบใช้ปืนยิงรูปจำลองของมหาตมะ คานธี อดีตผู้นำ นักการเมืองชื่อดังของอินเดีย รวมถึงยกย่องผู้ลอบสังหารคานธี วิดีโอเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่เป็นไวรัลจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวอินเดียจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกุมหัวหน้าพรรคนี้ในเวลาต่อมา

รูปปั้นของมหาตมะ คานธี (ที่มา: flickr/ David)

14 ก.พ. 2562 ขณะที่อินเดียกำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือน เม.ย.-พ.ค. ที่จะถึงนี้ บูชา พันดี หัวหน้าพรรคขวาจัดชื่อ "ฮินดูมหาสภา" ใช้ปืนยิงรูปจำลองของมหาตมะ คานธี ผู้ที่ชาวอินเดียยกย่องในฐานะผู้ต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพอินเดียด้วยวิธีอหิงสา สาเหตุที่เธอทำเช่นนี้เพราะต้องการจำลองเหตุการณ์ลอบสังหารมหาตมะ คานธี การแสดงออกดังกล่าวนี้ปรากฏในวิดีโอที่แพร่กระจายเป็นไวรัลไปทั่วอินเดียทำให้ผู้คนแสดงความไม่พอใจในเรื่องนี้ โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมพันดีและสามีของเธอในเวลาต่อมา

ในอินเดียมีกลุ่มขวาจัดหลายกลุ่มที่ไม่ชอบมหาตมะ คานธี โดยอ้างว่าเขาเป็น "เป็นกลางเกินไป" ขณะเดียวกันก็แสดงการชื่นชมนาถูราม โคทเส มือลอบสังหารมหาตมะ คานธี ว่าเป็น "คนรักชาติและนักชาตินิยม" ซึ่งพันดีเป็นผู้จัดงานฉลองเหตุการณ์ครบรอบวันลอบสังหารคานธีเมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมาด้วย

การกระทำเช่นนี้ทำให้พรรคการเมืองที่เคยอยู่ภายใต้การนำของมหาตมะ คานธี คือพรรคอินเดียนเนชันแนลคองเกรส (INC) ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากนี้ยังมีผู้คนและนักกิจกรรมจำนวนมากร่วมแสดงออกวิพากษ์วิจารณ์ต่อเรื่องนี้ด้วย โดยที่ผู้ประท้วงบอกว่าการกระทำของพันดีเป็น "เรื่องอันตราย" ต่อผู้นำที่เรียกร้องอิสรภาพ ถึงแม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะออกไปในเชิงสัญลักษณ์

เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าขณะที่มหาตมะ คานธี ได้รับการยกย่องในฐานะผู้ต่อต้านอาณานิคมอังกฤษด้วยวิธีอหิงสา แต่ก็มีคนจากกลุ่มการเมืองต่างๆ มีความคิดเห็นแตกต่างออกไป เช่นก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยในประเทศกานา ที่ทวีปแอฟริกา ก็มีเหตุการณ์ปลดรูปปั้นของคานธีออกจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่พอใจที่พบว่าคานธีเคยแสดงความคิดเห็นเหยียดชุมชนชาวแอฟริกันมาก่อน

ส่วนกลุ่มศาสนาฮินดูหัวรั้นก็ไม่พอใจคานธีเช่นกัน โดยกล่าวหาว่าคานธีทรยศต่อชุมชนชาวฮินดูด้วยการ "สนับสนุนชาวมุสลิม" และสนับสนุนการแบ่งประเทศอินเดียกลายเป็นประเทศปากีสถานในปัจจุบัน ทำให้มีการลอบสังหารเกิดขึ้นในปี 2491 ซึ่งผู้ก่อเหตุคือโคทเสเป็นสมาชิกของกลุ่มฝ่ายขวาหลายกลุ่มรวมถึงฮินดูมหาสภาด้วย

อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มฝ่ายขวาในอินเดียแสดงการยกย่องมือสังหารคานธี ก่อนหน้านี้ในปี 2558 กลุ่มฮินดูมหาสภาก็เคยประกาศแผนการจะก่อสร้างรูปปปั้นของโคทเสไว้ใน 6 พื้นที่ของอินเดียจนทำให้เกิดการประท้วงทั่วอินเดีย ขณะที่ในเหตุการณ์ล่าสุดนี้มีทั้งชาวเน็ตที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์และมีบางส่วนที่บอกว่าสนับสนุนเรื่องนี้

เมื่อไม่นานนี้คณะกรรมาธิการรัฐสภาอินเดียเคยเรียกตัวแทนทวิตเตอร์เข้าพบจากข้อกล่าวหาที่ว่าทวิตเตอร์มีอคติต่อต้านฝ่ายขวาซึ่งตัวแทนจากทวิตเตอร์ให้การปฏิเสธในเรื่องนี้

สื่อโกลบอลวอยซ์ออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มฝ่ายขวาในอินเดียพยายามทำให้ชาตินิยมแบบฮินดูกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมและต้องการเปลี่ยนแปลงอินเดียจากเดิมที่มีลักษณะแบบรัฐโลกวิสัยตามรัฐธรรมนูญ

