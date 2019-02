หนังสือเล่มใหม่เผยนักบวชในวาติกัน 4 ใน 5 คนเป็นคนรักเพศเดียวกัน

นักข่าวฝรั่งเศสสำรวจวงการศาสนาคริสต์คาทอลิกในวาติกันพบว่านักบวชระดับสูงจำนวนมากเป็นเกย์แต่นักบวชเหล่านี้ก็ยังพูดออกสื่อในทำนองต่อต้านการรักเพศเดียวกัน มีการนำเสนอเรื่องนี้ในหนังสือเล่มใหม่ที่สัมภาษณ์นักบวชจำนวนมากและใช้เวลาวิจัยรวบรวมข้อมูล 4 ปี

นักข่าวและนักเขียนชาวฝรั่งเศส เฟรเดอริก มาร์เทล อดีตที่ปรึกษารัฐบาลฝรั่งเศสทำการสำรวจเรื่องเพศวิถีของเหล่านักบวชคาทอลิกประจำวาติกันพบว่า มีร้อยละ 80 ที่เป็นคนรักเพศเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีกิจกรรมทางเพศ

เรื่องนี้มีการนำเสนอไว้ในหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อว่า "In the Closet of the Vatican" หนังสือขนาด 570 หน้าที่ใช้เวลาศึกษารวบรวมข้อมูล 4 ปี จากการสัมภาษณ์ผู้คน 1,500 คน โดยในจำนวนนี้มีนักบวชจากหลายลำดับชั้นตำแหน่งรวมอยู่ด้วยจำนวนหลายร้อยรูปไม่ว่าจะเป็นพระราชาคณะของคาทอลิก บิชอป ทูตของพระสันตะปาปา ทหารอารักขาพระสันตะปาปา และนักบวชกับนักศึกษาศาสนาอีกมากกว่า 200 ราย ซึ่งสำนักพิมพ์อังกฤษบลูมส์เบอร์รีระบุว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ "ปากอย่างใจอย่าง" ของวาติกัน เนื่องจากนักบวชในวาติกันจำนวนมากเทศนาในเชิงต่อต้านการรักเพศเดียวกัน

อย่างไรก็ตามในหนังสือของมาร์เทลระบุว่ามีมีนักบวชจำนวนหนึ่งที่ยอมรับในเพศวิถีของตัวเอง และมีจำนวนเล็กน้อยที่ยังคงดำเนินความสัมพันธ์อย่างระมัดระวัง ขณะที่บางส่วนก็ยอมเสี่ยงมีความสัมพันธ์แบบทั่วไป แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่พยายามปฏิเสธเพศวิถีของตนเอง

รายงานข่าวของเดอะการ์เดียนตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้พระสันตะปาปาฟรานซิสจะเริ่มพูดถึงเกย์ในเชิงยอมรับมากขึ้น แต่ก็มีการพูดถึงการรักเพศเดียวกันในเชิงลบเมื่อไม่นานมานี้ คำพูดของพระสันตะปาปาได้รับการอ้างอิงถึงในหนังสือเกี่ยวกับวิชาชีพที่ออกมาเมื่อเดือน ธ.ค. 2561 โดยบอกว่าเขากังวลเกี่ยวกับการที่นักบวชจะหันมาเป็นเกย์มากขึ้นเพราะสังคมมองว่ามัน "เป็นแฟชั่น"

ทั้งนี้ นักบวชคาทอลิกจำนวนหนึ่งก็พูดถึงความเจ็บปวดจากการที่ถูกกีดกันเพราะเป็นเกย์ มีนักบวชชาวโปแลนด์คนหนึ่งที่เคยถูกสั่งปลดจากวาติกันและถูกสั่งขับออกจากสมณเพศหลังประกาศว่าตัวเองเป็นเกย์ออกมาประณามศาสนจักรว่าทำให้ชีวิตของชาวเกย์คาทอลิกหลายล้านคนเลวร้ายเหมือนอยู่ในนรก ทั้งนี้ในปี 2558 ก็เคยมีจดหมายจากคริสซ์ตอฟ ชารัมซา ส่งถึงฟรานซิสวิพากษ์วิจารณ์ศาสนจักรวาติกันว่าเป็นพวกปากอย่างใจอย่างจากการสั่งแบนนักบวชที่เป็นเกย์



เรียบเรียงจาก

Four in five Vatican priests are gay, book claims, The Guardian, 12-02-2019

https://www.theguardian.com/world/2019/feb/12/four-in-five-vatican-priests-are-gay-book-claims