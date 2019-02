สวีเดนเรียกตัวเอกอัครราชทูตประจำกรุงปักกิ่งกลับประเทศ หลัง 'แองเจลา กุ้ย' ลูกสาวของคนขายหนังสือที่ถูกทางการจีนคุมขัง เปิดโปงเรื่องที่ทูตสวีเดนในจีนจัดนัดหมายให้เธอพบปะกับนักธุรกิจจีนอย่างลับๆ เพื่อเจรจาต่อรองเรื่องการปล่อยตัวพ่อของเธอ

แองเจลา กุ้ย ลูกสาวของ กุ้ยหมินไห่ คนทำหนังสือและนักวิชาการที่เคยถูกทางการจีนลักพาตัวเมื่อช่วง 1-2 ปี ก่อนหน้านี้ ที่มาภาพ: The Local Sweden

แองเจลา กุ้ย เป็นลูกสาวของ กุ้ยหมินไห่ คนทำหนังสือและนักวิชาการที่เคยถูกทางการจีนลักพาตัวเมื่อช่วง 1-2 ปี ก่อนหน้านี้และอยู่ภายใต้การคุมขังของทางการจีน เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอเขียนเว็บล็อกระบุถึง "ประสบการณ์ประหลาดมาก" ที่เธอเผชิญมา

แองเจลาระบุว่าเมื่อปลายเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาเธอเดินทางไปที่กรุงสต็อกโฮล์มตามคำเชิญของ แอนนา ลินด์สเต็ดต์ เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำกรุงปักกิ่ง ลินด์สเต็ดต์จัดเตรียมให้เธอพบปะกับนักธุรกิจชาวจีนที่อ้างว่าจะช่วยเหลือให้มีการปล่อยตัวพ่อของเธอได้ แองเจลาระบุว่าในการพบปะดังกล่าวมีการดื่มไวน์และมีผู้คนจำนวนมาก รวมถึงมีคำถามแปลกๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ทุกขณะ แต่ในตอนนั้นมีลินด์สเต็ดต์อยู่ด้วยเธอจึงคาดว่ามันเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนจัดให้มี

แองเจลาเล่าว่าการพบปะมีขึ้นที่เลาจน์ของโรงแรมซึ่งต้องมีคีย์การ์ดเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปได้ และเมื่อแองเจลาบอกว่าเธอต้องการพบเพื่อนก็มีคนบอกให้เธอชวนเพื่อนมาที่เลาจน์ของโรงแรมด้วย นักธุรกิจที่พบปะกับเธอให้สัญญาแบบกำกวมว่าจะช่วยเหลือพ่อของเธอและแม้กระทั่งให้งานเธอทำในจีนโดยจะจัดการเรื่องวีซาให้

หลังจากที่เกิดกรณีการลักพาตัวกุ้ยหมินไห่ แองเจลาก็ทำการณรงค์เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวพ่อของเธอมาเป็นเวลาหลายปี โดยที่กุ้ยหมินไห่เป็นหนึ่งในคนขายหนังสือชาวฮ่องกงที่หายตัวไปเมื่อปี 2558 ขณะพักผ่อนวันหยุดในไทย เขาปรากฏตัวอีกครั้งให้ออการับสารภาพในคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์แต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการจัดฉากโดยรัฐบาลจีน กุ้ยหมินไห่ได้รับการปล่อยตัวในเดือน ต.ค. 2560 แต่แองเจลาก็บอกว่าพ่อของเธออยู่ภายใต้การจับตามองของทางการภายในอพาร์ทเมนต์ของตำรวจ แต่ในเดือน ม.ค. 2561 ก็มีการจับกุมกุ้ยหมินไห่อีกครั้ง

นักธุรกิจที่นัดพบกับแองเจลาอ้างว่าพวกเขามีเส้นสายกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน และมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เสนอว่าจะช่วยเหลือเธอโดยแลกเปลี่ยนกับการให้เธออยู่เงียบๆ และหยุดการรณรงค์เคลื่อนไหวของเธอ นักธุรกิจเหล่านี้อ้างอีกว่าหน้าที่การงานของลินด์สเต็ดต์จะเสียหายถ้าเธอยังคงพูดคุยกับสื่อต่อไป โดยที่ลินด์สเต็ดต์ซึ่งนั่งอยู่ข้างเธอในตอนนั้นเห็นด้วยกับแผนการนี้ ลินด์สเต็ดต์กล่าวกับเธอว่าถ้าหากพ่อของแองเจลาได้รับการปล่อยตัวแล้วเธอจะไปพูดออกสื่อโทรทัศน์สวีเดนเกี่ยวกับ "อนาคตที่สดใสทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างสวีเดนกับจีน"

หลังจากออกจากการนัดพบปะดังกล่าวนี้แล้ว แองเจลาเล่าว่าเธอได้โทรศัพท์ไปสอบถามกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนแจ้งต่อแองเจลาว่าพวกเขาไม่ได้รับทราบเรื่องการพบปะดังกล่าวและไม่ทราบว่าลินด์สตัดต์อยู่ในประเทศ เรื่องนี้ทำให้การต่างประเทศของสวีเดนเปิดเผยว่าจะสืบสวนการกระทำของของลินด์สตัดต์

แพทริค นีลส์สัน หัวหน้าสำนักงานโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนกล่าวให้สัมภาษณต่อสื่อสวีเดนว่า พวกเขาพอจะมองภาพออกว่าเกิดอะไรขึ้นและพวกเขาก็จะสืบสวนสอบสวนการกระทำนี้ อย่างไรก็ตามพวกเขาบอกได่ว่าการกระทำของลินด์สตัดต์นั้นไม่ถูกต้อง

นอกจากเว็บล็อกของเธอแล้วแองเจลายังเคยให้สัมภาษณ์เมื่อต้นเดือน ก.พ. ต่อสื่อสวีเดน Svenska Dagbladet เอาไว้คร่าวๆ อย่างไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการพบปะกับนักธุรกิจจีน โดยที่หลังจากนั้นก็มีการคาดเดากันว่าเกิดอะไรขึ้น รวมถึงสถานทูตจีนในสวีเดนก็ออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ว่าพวกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพบปะดังกล่าวและจะไม่สั่งการอนุญาตให้ใครไปติดต่อกับลูกสาวของกุ้ยหมินไห่ รวมถึงกล่าวหาว่าแองเจลากุเรื่องขึ้นเพื่อสร้างกระแส ทำให้แองเจลาต้องเขียนบล็อกเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่ขาดหายไปในเรื่องนี้

เรียบเรียงจาก

