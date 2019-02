ธนาธร เซอไพรส์ มีตติ้งชาวสยามแห่รับท่วมท้น ไม่หวั่นคดีถูกเร่งรัด-อาจถูกฝากขัง #savethanathorn ขึ้นอับดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ หลังมีข่าว 'ธนาธร' เตรียมพบอัยการลุ้นฝากขังหรือไม่ 27 ก.พ.นี้ คดี คสช.ฟ้อง เหตุ Facebook Live วิจารณ์การดูดอดีต ส.ส. ของ คสช.

20 ก.พ.2562 หลังจากที่โฆษกพรรคอนาคตใหม่เผย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคและ 2 แกนนำพรรค เตรียมเข้าพบอัยการสูงสุด 27 ก.พ.นี้ พร้อมลุ้นด้วยว่าจะมีการสั่งฝากขังหรือไม่ จากกรณีถูก พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ฝ่ายกฎหมาย คสช. แจ้งความดำเนินคดี กรณีวิจารณ์จัด Facebook Live วิจารณ์การดูดอดีต ส.ส. ของ คสช.นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ทวิตเตอร์ #savethanathorn ขึ้นอับดับ 1 Thailand trends

ขณะที่ วันเดียวกันนี้ ธนาธร ลงพื้นที่พบปะชาวสยามแสควร์ โดยมีผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่มารอพบเป็นจำนวนมากตั้งแต่เวลา 15:30 น. ก่อนเวลานัดหมายถึงครึ่งชั่วโมง โดยเมื่อ ธนาธร มาถึง ผู้ที่มารอพบต่างพากันรุมล้อมเข้ามาขอถ่ายรูปและพูดคุยกับ ธนาธร พร้อมฝากความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้

โดย ธนาธร ได้กล่าวขอบคุณ #savethanathorn ที่ขึ้นเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในวันนี้ จากกรณีอัยการเร่งรัดคดีที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่,ไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนพรรค, และ จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค ถูก พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ในฐานะตัวแทนของ คสช.แจ้งข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(2) จากกรณีจัดรายการ “คืนวันศุกร์ให้ประชาชน” ผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ในเพจอนาคตใหม่ - The Future We Want และเพจ Thanathorn Juangroongruangkit วิจารณ์กระแสข่าวกรณีพลังดูดของ คสช. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

ธนาธรยังได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่าไม่ได้ทำให้ตนเสียขวัญและกำลังใจในการทำงานเลย โดยตนและสมาชิกคนอื่นๆก็จะเดินหน้าหาเสียงต่อไป และขอกำลังใจจากประชาชนที่รักความถูกต้องร่วมกันสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ต่อไป

รวมถึงกรณีที่มีการโจมตีทางโซเชียลมีเดียต่างๆนาๆ ธนาธร ยืนยันว่า พรรคอนาคตใหม่ไม่ขอตอบโต้การกระทำดังกล่าว แม้การใส่ร้ายป้ายสีจะเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจ แต่พรรคอนาคตใหม่มีจุดยืนชัดเจนที่จะนำเสนอความจริงต่อประชาชน และการใส่ร้ายฝ่ายตรงข่ามเช่นนี้คือต้นเหตุที่ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าประชาชนมีวิจารณญานในการรับข่าวสารอยู่แล้ว

ส่วนการตอบรับจากการลงพื้นที่สยามในวันนี้ ธนาธรได้กล่าวขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้การต้อนรับพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงการลงหาเสียงในทุกพื้นที่ๆผ่านมา และเชื่อว่าสิ่งที่จะสร้างความไม่สบายใจให้ฝ่ายตรงข้าม คือพลังของคนรุ่นใหม่ที่ตื่นตัวเรื่องการเมืองและสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่มากขึ้นอย่างชัดเจน