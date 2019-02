หลังจากที่ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นในทำนองว่า ชุดเสื้อ-กางเกงขายาวฤดูใบไม้ผลิแบรนด์ยูนิโคลของปีนี้มีลักษณะคล้ายชุด 'ประธานเหมา' หรือชุดพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตัวแทนของยูนิโคลออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้โดยบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญ อีกทั้งเสื้อและกางเกงขายาวมีสีอื่นๆ นอกจากสีกากีและมีการออกแบบเพื่อต้องการเน้นให้สวมใส่สบาย



ที่มาภาพ: shanghai.ist

แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติญี่ปุ่นยูนิโคลนำเสนอชุดคอลเลกชั่นฤดูใบไม้ผลิชุดใหม่ที่เรียกว่า "แจ็คเก็ตทหาร" ซึ่งเว็บไซต์เชียงไฮอิสต์ระบุว่ามีลักษณะราว "ออกมาตู้เสื้อผ้าของเหมาเจ๋อตุง" ด้วยเสื้อและกางเกงผ้าฝ้ายเบาสีกากีมีกระเป๋าหน้า 4 กระเป๋า นอกจากสื่อแล้วยังมีชาวเน็ตก็ออกมาพูดถึงความคล้ายคลึงกันของชุดยูนิโคลกับชุดของอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน

"คุณกำลังมองหาลุคแบบใหม่ในฤดูใบไม้ผลินี้ที่มีความบางเบา เรียบง่าย และเป็นกรรมาชีพ อยู่ใช่หรือไม่ ยูนิโคลมีสิ่งที่คุณต้องการ!" เว็บไซต์เชียงไฮอิสต์โปรยไว้ในเชิงยั่วล้อ

เรื่องนี้ทำให้ทางแบรนด์ยูนิโคลออกมาแถลงในเรื่องนี้ในเชิงปัดป้องว่าชุดนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ "ประธานเหมา" เพราะนอกจากสีกากีแล้วยังมีทั้งสีดำและสีกรมท่า รวมถึงมีการแยกขายระหว่างเสื้อกับกางเกงที่มีสีอื่นๆ ทั้ให้ถ้าหากนำมาสวมใส่ผสมผสานกันแล้วก็จะไม่เหมือนชุดของประธานเหมาเสียทีเดียว นอกจากนี้ชุดแจ็กเก็ตใหม่นี้ยังไม่ได้ถูกออกแบบโดยนักปฏิวัติสูงอายุแต่มาจากฝีมือของดีไซน์เนอร์ คริสตอฟ เลอแมร์ และทีมงานของเขาในปารีส ซึ่งมีเป้าหมายอยากให้ "เค้าโครงที่เต็มไปด้วยความผ่อนคลาย"

อัลโด ลิกัวรี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์นานาขาติให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่า สิ่งที่ลูกค้าและผู้คนบนอินเทอร์เน็ตพูดถึงว่ามีคามคล้ายคลึงใดๆ ก็ตามถือเป็นเรื่อง "บังเอิญล้วนๆ" โดยที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความคิดของพวกเขาเลยในตอนที่พวกเขาออกแบบชุดนี้

นอกจากชุดพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้ว บางคนยังแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียว่ามันดูคล้ายชุดของคิมจองอึน ผู้นำเผด็จการเกาหลีเหนือด้วย รวมถึงกล่าวติดตลกว่า "มันแค่ต้องการหมวกดาวแดงเท่านั้นก็จะสมบูรณ์แบบ" หรือบ้างก็แสดงความคิดเห็นว่ายูนิโคลควรจะ "เพิ่มยอดขายด้วยการโฆษณามันฐานะชุดคอสเพลย์คิมจองอิล"

ชุดดัวกล่าวมีการขายทางออนไลน์ด้วยราคา 6,990 เยน (ราว 1,900-2,000 บาท) โดยโฆษณาว่าเป็นเสื้อแจ็กเก็ตที่มาพร้อมกับกางเกงขายาวโปร่ง เรียบง่าย สำหรับฤดูใบไม้ผลิ

