ชาวโอกินาวะลงประชามติร้อยละ 72 ค้านตั้งฐานทัพสหรัฐฯ ในพื้นที่

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่นกล่าวถึงการลงประชามติของชาวโอกินาวะที่มีร้อยละ 72 คัดค้านการย้ายฐานทัพสหรัฐฯ ไปสร้างที่อ่าวเฮะโนะโกะ โดยบอกว่าเขายอมรับผลประชามติในครั้งนี้ "ด้วยใจจริง" แต่ก็ยังยืนยันแนวทางเดิมคือจะย้ายฐานทัพฟูเทนมะจากกิโนะวังไปยังอ่าวเฮะโนะโกะที่เมืองนาโงะ อ้างสาเหตุเรื่องฐานทัพแห่งเดิมตั้งอยู่ในที่ๆ มีผู้คนหนาแน่น

ภาพทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นที่ค่ายคินเซอร์ ประเทศญี่ปุ่น ฐานทัพสหรัฐฯ ในโอกินาวะ (ที่มา:wikipedia)

27 ก.พ. 2562 ชาวโอกินาวะลงประชามติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (24 ก.พ.) ในคำถามว่าจะสนับสนุนหรือต่อต้านการย้ายฐานทัพสหรัฐฯ ไปที่อ่าวเฮะโนะโกะ ผลปรากฏว่ามีผู้ลงคะแนนร้อยละ 72.15 ต่อต้านการสร้างฐานทัพนี้ ขณะที่มีคะแนนเสียงสนับสนุนร้อยละ 19.1 และไม่ระบุความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ร้อยละ 8.75 อย่างไรก็ตาม การลงประชามติในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่จัดทำขึ้นในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นเพราะไม่มีผลผูกมัดต่อรัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่มีการผลักดันให้เกิดการสร้างฐานทัพดังกล่าวอยู่แล้ว

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ กล่าวถึงผลการลงประชามติในครั้งนี้ว่า เขายอมรับผลการลงประชามติ "ด้วยใจจริง" แต่ก็จะมุ่ง "ทำความเข้าใจ" กับผู้อยู่อาศัยในโอกินาวะเกี่ยวกับการตัดสินใจย้ายฐานทัพสหรัฐฯ มาสร้างใหม่ที่อ่าวเฮะโนะโกะ อาเบะกล่าวว่าทางการญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ ตกลงร่วมกันมาเป็นเวลา 20 ปีแล้วในเรื่องนี้และจะไม่ให้เกิดความล่าช้าในการย้ายฐานทัพอีก

ประชาชนในโอกินาวะทำการต่อต้านฐานทัพสหรัฐฯ ในพื้นที่จังหวัดของพวกเขามาเป็นเวลานานแล้ว ล่าสุดนี้มีการต่อต้านการย้ายฐานทัพอากาศของนาวิกโยธินสหรัฐฯ ฟูเทนมะจากเมืองกิโนะวังมาที่อ่าวเฮะโนะโกะ โดยที่เมื่อปีที่แล้วเดนนี ทามากิ ผู้ว่าราชการคนล่าสุดของโอกินาวะเคยเดินทางไปเยือนสหรัฐฯ เพื่อหารือไม่ให้มีการสร้างฐานทัพที่ใหม่แห่งนี้ และจากผลการลงประชามติก็ทำให้ทามากิจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งแก่ทั้งอาเบะและผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์

ทามากิบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีคนแสดงให้เห็นการต่อต้านแผนการสร้างฐานทัพอย่างมีนัยสำคัญ ทามากิกล่าวว่า "ผมยอมรับผลการลงประชามติในครั้งนี้อย่างเต็มที่ และเรียกร้องอย่างหนักแน่น (ต่อรัฐบาลกลาง) ให้หยุดการย้ายฐานทัพ"

มีการประเมินว่าประชาชนชาวโอกินาวะจำนวนมากได้แสดงให้เห็นการต่อต้านฐานทัพนี้มาตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ ปีที่แล้ว โดยการลงคะแนนเลือกทามากิผู้ต่อต้านฐานทัพสหรัฐฯ แทนผู้สมัครอีกรายที่เป็นผู้ได้รับการหนุนหลังจากพรรคของอาเบะ

การลงประชามติในครั้งนี้มีประชาชนมาใช้สิทธิร้อยละ 52.48 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ที่กำหนดไว้ทำให้เป็นการลงประชามติที่มีความชอบธรรม มีผู้ลงคะแนนเสียงคัดค้าน 434,273 เสียง คิดเป็นร้อยละ 72.15 แนวคิดการลงประชามติในครั้งนี้มาจากการริเริ่มจากกลุ่มภาคประชาสังคมที่หวังว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นในการยับยั้งแผลการของรัฐบาลกลาง

โคได อรากาคิ อายุ 24 ปี จากเมืองนาโงะ ที่ตั้งของอ่าวเฮะโนะโกะกล่าวว่าถึงแม้เขาจะเชื่อว่าคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการย้ายฐานทัพมาที่เฮะโนะโกะ แต่เขาก็ลงคะแนนคัดค้านแผนการนี้เพราะหวังว่าประชามติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้รัฐบาลกลางและประชาชนในญี่ปุ่นได้เข้าใจสถานการณ์ในโอกินาวะ

หญิงอายุ 40 ปี จากนาโงะผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองกิโนะวังเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานฟูเทนมะลงคะแนนสนับสนุนแผนการย้ายฐานทัพนี้โดยให้เหตุผลว่าการทำให้ประเด็นนี้มีการตกลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะดีกว่ากับพวกเขามากกว่าการปล่อยให้มีปัญหาเกี่ยวกับการย้ายฐานใหม่ต่อไป

นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวย้ำว่าพวกเขาไม่ได้สร้างฐานทัพใหม่แต่กำลังจะย้ายฐานทัพ และให้เหตุผลที่ต้องย้ายฐานทัพว่าเพราะฐานทัพฟูเทนมะตั้งอยู่ในเขตที่ผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและตั้งอยู่ในโอกินาวะเช่นกัน โดยการย้ายฐานทัพจะช่วยลดจำนวนบ้านที่ต้องติดตั้งระบบป้องกันเสียงจาก 10,000 หลังเหลือ 0 หลัง อาเบะกล่าวอีกว่าการลดภาระของโอกินาวะเป็นความรับผิดชอบหลักของรัฐบาลกลาง พวกเขาจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการลดภาระที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพื้นที่ตั้งฐานทัพ

อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ฝ่ายต่อต้านฐานทัพสหรัฐฯ ในโอกินาวะต้องการจะสื่อถึงรัฐบาลกลางญี่ปุ่นคือพวกเขาต้องการให้กระจายการตั้งฐานทัพสหรัฐฯ ไปอยู่ในจังหวัดอื่นๆ ของญี่ปุ่นบ้างแทนการตั้งฐานทัพอยู่ที่ในโอกินาวะเพียงอย่างเดียว ในขณะที่พื้นที่จังหวัดโอกินาวะกินพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ 1 ของพื้นที่ๆ เป็นแผ่นดินของญี่ปุ่นทั้งหมด แต่ฐานทัพสหรัฐฯ ในจังหวัดนี้ที่มีทหารสหรัฐฯ พักอยู่ราว 26,000 นาย นับเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนทหารสหรัฐฯ ทั้งหมดในญี่ปุ่น

