ไทยแถลงความร่วมมือกั บองค์การยูนิเซฟในการเป็นแหล่ งข้อมูลของโลกด้านการยุติการแพร่เชื้ อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก โดยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ และความสำเร็จในการดำเนินงานที่ ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายนี้ต่อไป

ภาพ เด็กซึ่งปลอดภัยจากเชื้อเอชไอวีแม้จะเกิดจากแม่ที่มีเชื้อเอชไอวีก็ตาม ประเทศไทยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลกว่า สามารถยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ (เครดิตภาพ: ยูนิเซฟ/Jingjai N.)

28 ก.พ.25620 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย รายงานว่า การประกาศความร่วมมือครั้งนี้ หรือ South-South Cooperation on Elimination of Mother-to-Child Transmission (EMTCT) of HIV and Syphilis จัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ในกรอบความร่วมมือใต้-ใต้ (ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลั งพัฒนา) และไตรภาคี ทั้งสามหน่วยงานจะร่วมกันสนั บสนุนการแบ่งปันและแลกเปลี่ ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านสาธารณสุ ขและอนามัยแม่และเด็กกั บประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค ผ่านการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยสนับสนุนให้ นานาประเทศสามารถยุติการแพร่เชื้ อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลู กต่อไป

(จากซ้าย) บีนา กุลติพารามบิล หัวหน้าฝ่ายเอชไอวีและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ณ งานแถลงความร่วมมือด้านการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก (เครดิตภาพ: ยูนิเซฟ/บัณฑิต โชติสุวรรณ.)

ในพ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้รับการรับรองอย่ างเป็นทางการจากองค์การอนามั ยโลกว่า สามารถยุติการถ่ายทอดเชื้ อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลู กได้สำเร็จ และล่าสุดได้รับการรับรองว่า ยังคงรักษาสถานะนี้ไว้ได้จนถึ งปัจจุบัน ประเทศไทยนับเป็นประเทศแรก ๆ ของโลก และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชี ย ที่สามารถลดอัตราการติดเชื้ อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกให้อยู่ ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ได้

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลู กในประเทศไทยลดลงจากร้อยละ 10.3 ในพ.ศ. 2546 เหลือเพียงร้อยละ 1.68 ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ขององค์ การอนามัยโลก การยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ หมายถึงการที่อัตราดังกล่าวอยู่ ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 2