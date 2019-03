องค์กรจัดตามองสถานการณ์ตะวันออกกลางมิดเดิลอีสต์มอนิเตอร์ (MEMO) รายงานเรื่องที่บริษัทยาอิสราเอลทำการทดลองยากับผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์ โดยมาจากการเปิดเผยของศาตราจารย์ชาวอิสราเอลผู้ทำการวิจัยในเรื่องนี้ ซึ่งตามหน้าประวัติศาสตร์แล้วเคยมีการทำเช่นนี้มาก่อน

ภาพการประท้วงในกรุงเยรูซาเล็ม (ที่มา:flickr/Montecruz Foto)

1 มี.ค. 2562 นาเดรา ชัลฮูบ-เควอร์เกียน ศาตราจารย์ชาวอิสราเอลจากมหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเลมกล่าวว่า ทางการอิสราเอลให้ออกใบอนุญาตให้บริษัทยาขนาดใหญ่ทำการทดลองยากันนักโทษปาเลสไตน์และนักโทษชาวอาหรับได้

นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวของ Times of Israel อ้างอิงจากคำพูดของศาตราจารย์คนเดียวกันว่าบริษัทการทหารของอิสราเอลมีการทดลองอาวุธกับเด็กชาวปาเลสไตน์เพื่อ "ช่วยเพิ่มยอดขาย" อย่างไรก็ตามมีความคิดเห็นท้ายข่าวหลายความคิดเห็นโต้แย้งว่าเป็นเรื่องไม่จริงและเรียกร้องให้นำหลักฐานมาพิสูจน์ในเรื่องนี้

ชัลฮูบ-เควอร์เกียนพูดถึงเรื่องนี้ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กซิตี ในหัวข้อเรื่อง "Disturbing Spaces – Violent Technologies in Palestinian Jerusalem" เธอบอกว่าเธอเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องนี้ได้ขณะทำการวิจัยให้กับโครงการของมหาวิทยาลัยฮิบรู

ศาตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮิบรูเปิดเผยว่าพื้นที่ปาเลสไตน์กลายเป็น "ห้องทดลอง" สำหรับบรรษัทค้าอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิสราเอลใช้ทดสอบอาวุธและเครื่องมือปราบปรามชาวปาเลสไตน์รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบว่าควรจะใช้ระเบิดชนิดใด ระเบิดแก็สหรือระเบิดเหม็น จะใช้ถุงผ้าหรือถุงพลาสติก จะใช้วิธีทุบตีผู้คนด้วยไรเฟิลหรือจะใช้รองเท้าบูธเตะพวกเขา ชัลฮูบ-เควอร์เกียนบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการประกาศใช้เคอร์ฟิวมาเป็นระยะเวลานานและเป็นผลมาจากการที่กองทัพอิสราเอลกดขี่ชาวปาเลสไตน์

ทั้งนี้เคยมีกรณีเมื่อกลางเดือน ก.พ. ที่ทางการอิสราเอลปฏิเสธจะส่งคืนร่างของฟาเรส บารูด ผู้เสียชีวิตในเรือนจำอิสราเอลหลังจากที่เป็นโรคหลายโรค ครอบครัวของผู้ต้องขังกังวลว่าบารูดอาจจะถูกใช้ทดลองยาทำให้ทางการอิสราเอลไม่ยอมส่งคืนร่างของเขาเพราะกลัวว่าจะถูกเปิดโปงเรื่องนี้ผ่านทางกระบวนการนิติเวชวิทยา

อย่างไรก็ตามการใช้ชาวปาเลสไตน์เป็นหนูลองยาอาจจะย้อนไปได้ไกลกว่านั้น โดยในปี 2540 หนังสือพิมพ์อิสราเอลเคยรายงานเรื่องที่ดาเลีย อิตซิก ประธานกรรมาธิการสภาในสมัยนั้นออกมายอมรับว่ากระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลให้อนุญาตบริษัทยาในการทดลองยาใหม่กับผู้ต้องขังได้ โดยมีการทดลองยากับผู้ต้องขังในตอนนั้นแล้วราว 5,000 ราย

โรเบรชต์ แวนเดอบีเคน เลขาธิการด้านวัฒนธรรมของสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจทั่วไปของเบลเยียมเคยเตือนไว้เมื่อปีที่แล้วว่าประชาชนในฉนวนกาซาอาจจะถูกบีบให้อดอยากจนเสียชีวิต ถูกวางยา มีการลักพาตัวเด็กและการฆาตกรรมเพื่อเอาอวัยวะ เรื่องนี้คล้ายกับคำเตือนของริยาด มานซูร์ เอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำสหประชาชาติซึ่งเปิดเผยว่ามีการคืนร่างของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกสังหารโดยกองกำลังความมั่นคงอิสราเอลในสภาพที่ "ไม่มีกระจกตาและอวัยวะอื่นๆ ซึ่งเป็นการยืนยันรายงานที่มีมาก่อนหน้านี้ว่าผู้ใช้อำนาจยึดครองดินแดนทำการเก็บเกี่ยวอวัยวะ (ของชาวปาเลสไตน์)"

เรียบเรียงจาก

Israel pharmaceutical firms test medicines on Palestinian prisoners, Middle East Monitor, Feb. 20, 2019

Hebrew U: Prof. who claims arms tested on Palestinian kids doesn’t represent us, Times of Israel, Feb. 17, 2019