การเมืองสิงคโปร์มีเรื่องที่ทำให้เกิดข้อกังขา หลังจากที่มีการแต่งตั้งภรรยาของรัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงกลาโหมขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แถลงต่อรัฐสภาในประเด็นนี้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับกระทรวงต่างๆ ที่มีการตรวจสอบบัญชี

โกซูนโป (ซ้าย) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เธอเป็นภรรยาของ เฮงจีเฮา (ขวา) รัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์ ที่มาภาพ: theonlinecitizen.com

ประธานพรรคแรงงานสิงคโปร์ ซิลเวีย ลิม ตั้งคำถามต่อรัฐบาลสิงคโปร์ในเรื่องที่มีการแต่งตั้งภรรยาของรัฐมนตรีอาวุโสรายหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีข้อกังขาว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในสายตาประชาชนที่จะมองว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขาดความเป็นอิสระหรือไม่ ชานชุนซิงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แถลงตอบในประเด็นนี้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับกระทรวงต่างๆ ที่มีการตรวจสอบบัญชี

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของสิงคโปร์คนล่าสุดที่เพิ่งเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อต้นเดือน ก.พ. ที่่ผ่านมาคือ โกซูนโป ภรรยาของ เฮงจีเฮา รัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์ ซึ่งชานชุนซิงกล่าวว่าหน่วยงานบริการสาธารณะของสิงคโปร์ทราบในเรื่องที่โกซูนโปเป็นภรรยาของเฮงจีเฮา ชานชุนซิงกล่าวอีกว่าทางกรมได้แต่งตั้งโดยคำนึงถึง "ค่านิยมของความซื่อสัตย์และความเป็นเลิศอย่างเท่าๆ กันในกระบวนการแต่งตั้ง" อันเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญสิงคโปร์ระบุไว้

ชานชุนซิงแถลงอีกว่าการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญละกระบวนการที่ผ่านที่ปรึกษาต่างๆ โดยมีผู้แต่งตั้งโกซูนโปคือประธานาธิบดีสิงคโปร์ผู้ได้รับการเสนอแนะจากนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการหน่วยงานบริการสาธารณะ จากนั้นประธานาธิบดีจะทำการปรึกษากับสภาที่ปรึกษาของประธานาธิบดีอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้ได้คำแนะนำและการพิจารณาในอีกหนึ่งขั้นตอน

ชานชุนซิงแถลงว่าสาเหตุที่โกซูนโปได้รับการแต่งตั้งเพราะมีประสบการณ์ทำงานภาครัฐมามากกว่า 30 ปี และ "ทำงานรับใช้ได้อย่างโดดเด่น ด้วยความซื่อสัตย์อย่างถึงที่สุดและด้วยพันธกรณีต่อความเป็นเลิศ" โดยที่โกซูนโปเคยทำงานเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงใหญ่ๆ ของกระทรวงในสิงคโปร์คือกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงกิจการภายใน รวมถึงยังเคยทำงานในกระทรวงการคลังและกรมบริการสาธารณะ ทำให้ชานซุนซิงมองว่าเธอ "คุ้นเคยกับการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการคลัง, การจัดซื้อจัดจ้าง และ ทรัพยากรมนุษย์" โดยที่หน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคือการตรวจสอบบัญชีและรายงานต่อประธานาธิบดีกับรัฐสภาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรรัฐอย่างเหมาะสม

ในระบบของสิงคโปร์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (AGO) จะให้หน้าที่การตรวจสอบแก่ปลัดกระทรวงของแต่ละกระทรวง ซึ่งปลัดกระทรวงเหล่านี้จะทำหน้าที่รายงานการตรวจสอบของพวกเขาให้กับ AGO ทราบ ชานชุนซิงอธิบายว่าด้วยเหตุที่กระบวนการตรวจสอบการเงินไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำให้ "ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง AGO กับกระทรวงที่มีการตรวจสอบ"

"ที่ใดก็ตามที่มีโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมือง ที่นั่นจะมีกระบวนการเฉพาะตัวในการจัดการเรื่องนี้ เช่นเดียวกับองค์กรวิชาชีพทั้งหลาย" ชานชุนซิงกล่าว

Parliament: 'No conflict of interest' in appointing new Auditor-General, a Senior Minister of State's wife, Straits Times, 28-02-2019

https://www.straitstimes.com/politics/parliament-no-conflict-of-interest-in-appointment-of-new-auditor-general-who-is-wife-of-a