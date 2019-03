ในรัฐตูกูมัน ประเทศอาร์เจนตินา ที่เรียกตัวเองว่าเป็น 'รัฐโปรไลฟ์' จากการต่อต้านการทำแท้ง มีเหตุการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเด็กหญิงอายุ 11 ปีผู้เผชิญการข่มขืน เพราะกฎหมายกีดกันการทำแท้งและกระบวนการขอยกเว้นที่ยุ่งยาก ทำให้เธอต้องถูกบีบให้ทำคลอดด้วยการผ่าตัดทางหน้าท้อง (C-Section) เรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงประณามจากทั้งแพทย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และนักสตรีนิยม



ที่มาภาพประกอบ: socialistworld.net

สื่อเดอะคัทในเครือนิวยอร์กแม็กกาซีนรายงานเรื่องเด็กหญิงอายุ 11 ปี นามสมมุติว่า 'ลูเซีย' ในอาร์เจนตินาเผชิญกับการข่มขืนจากคู่รักของยายเธอจนตั้งครรภ์ แต่กฎหมายกีดกันการทำแท้งในรัฐตูกูมันที่เธออาศัยอยู่บีบให้เธอต้องคลอดลูกด้วยการผ่าคลอด

หลังจากที่ลูเซียพบว่าเธอตั้งครรภ์จากการเผชิญการข่มขืน เธอก็ฟ้องเรียกร้องทางกฎหมายให้มีการยับยั้งการตั้งครรภ์โดยทันที ซึ่งในข้อความที่เธอแจ้งกับทางการระบุว่า 'ฉันต้องการเอาสิ่งที่ชายแก่นั่นใส่เข้ามาในตัวฉันออกไป'

อย่างไรก็ตามเธอก็ต้องเผชิญปัญหายุ่งเหยิงกับรัฐบาล จากการที่ถึงแม้ว่าแม่ของลูเซียจะอนุญาตและต้องการให้เธอทำแท้งในฐานะที่เป็นผู้ปกครองของลูเซีย แต่ระบบกฎหมายก็สร้างความสับสนในแง่ที่กำหนดให้ผู้ปกครองของเธอเป็นยาย แต่ก็กลับมีการปลดยายของเธอออกจากสถานะผู้ปกครองเพราะเป็นผู้อาศัยร่วมชายคากับคนที่ข่มขืนเด็ก และกว่าที่ทางการจะหาทางออกว่าควรจะทำอย่างไร ลูเซียก็ตั้งครรภ์ได้ 23 สัปดาห์แล้ว

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นของตูกูมันรายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาลบอกให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทำการใดๆ ก็ตามที่จำเป็นในการช่วยเหลือทั้งเด็กและทารกในครรภ์ ซึ่งทางแพทย์ตัดสินใจว่าการผ่าตัดทำคลอดลูเซียในสภาพที่ตั้งครรภ์ได้ 23 สัปดาห์จะเสี่ยงน้อยกว่าการทำแท้ง แต่การตัดสินใจนี้อาจจะกลายเป็นการละเมิดสิทธิของลูเซียตามกฎหมายอาญา ในช่วงที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องนี้ในต่างประเทศเด็กทารกที่เกิดจากลูเซียต้องอยู่ในตู้ใส่เด็กคลอดไม่ครบกำหนดและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ย้อนไปเมื่อ 7 เดือนก่อนหน้านี้ อาร์เจนตินาปฏิเสธไม่ผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้ทำแท้งสำหรับคนที่ตั้งครรภ์ในช่วง 14 สัปดาห์แรก ซึ่งถ้าหากมีการผ่านร่างและอนุมัติใช้มันจะกลายเป็นกฎหมายที่บุกเบิกความก้าวหน้าในประเด็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับประเทศอเมริกาใต้ หลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ก็มีกรณีของแม่อายุ 24 ปีผู้ที่มีลูกมาแล้ว 2 คน เสียชีวิตจากการช็อกเพราะเหตุพิษติดเชื้อ (septic shock) หลังจากที่เธอพยายามทำแท้งด้วยตัวเอง

ถึงแม้ว่ากฎหมายอาร์เจนตินาจะมีการสร้างข้อยกเว้นให้สามารถทำแท้งได้ในกรณีถูกข่มขืนและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตต่อมารดา แต่ผู้หญิงที่พยายามขอทำแท้งด้วยเหตุเหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับกำแพงปิดกั้นหลายชั้น ไม่ว่าจะเป็นการต้องค้นหาหมอที่ทำแท้งให้ได้ และในกรณีที่ยังเป็นเด็กหญิงก็มีกระบวนการกฎหมายยิบย่อยที่ทำให้การเข้าถึงอนามัยเจริญพันธุ์เป็นไปไม่ได้

ในกรณีของลูเซียนั้นหลังจากที่มีการตัดสินใจให้เธอผ่าทำคลอด ก็มีการประณามจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนและกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยมีการวิพากษ์หน่วยงานสาธารณสุขของตูกูมันว่า "ทำการถ่วงเวลาอย่างไม่มีความชอบธรรม" และ "ละเมิดสิทธิ" ของลูเซีย พวกเขามองว่าทางการตูกูมันประวิงเวลาให้เด็กท้องต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งนานพอที่จะทำให้เธอคลอด

เซซิเลีย อุสเซต หมอคนที่ร่วมทำการผ่าคลอดเธอบอกว่า พวกเขาได้ช่วยชีวิตของเด็กหญิงอายุ 11 ปีผู้ที่ "ทนทุกข์ทรมานเป็นเวลา 1 เดือน จากระบบสาธารณสุขของรัฐ" อุสเซตยังประณาม ฮวน มานซูร์ ผู้ว่าการรัฐตูกูมันว่าทำการยับยั้งการยุติการตั้งครรภ์ของลูเซียด้วยเหตุผลเรื่องคะแนนเสียงทางการเมืองจนเป็นการบีบลูเซียให้กำเนิดทารก

การที่ชีวิตของลูเซียและทารกในครรภ์ต้องเสี่ยงกับเรื่องนี้แบบนี้กลายเป็นความย้อนแย้งสำหรับกลุ่มต่อต้านการทำแท้งที่เคยใช้คำขวัญระบุว่า "ช่วยทั้ง 2 ชีวิต" ซึ่งคำขวัญนี้ทำให้ฝ่าย ที่เรียกตัวเองว่า "โปรไลฟ์" ได้รับเสียงสนับสนุนจำนวนมาก

กรณีลูเซียยังทำให้นักสตรีนิยมในอาร์เจนตินาแสดงความไม่พอใจอย่างหนัก นักเขียนที่ชื่อ คลาวเดีย ปิเยโร ระบุว่ากรณีในตูกูมันนับเป็น "การทารุณกรรมเหยื่อข่มขืนอายุ 11 ปี" และถือว่าเป็นเรื่องอันตรายที่มีอำนาจกำหนดผู้คนแบบนี้ในแบบที่พวกเขาไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ มาริอานา คาร์บาจัล นักข่าวแและนักกิจกรรมสตรีนิยมผู้ที่รายงานเรื่องกรณีลูเซียระบุว่ารัฐตูกูมันทำกับลูเซียเหมือนเธอเป็น "ภาชนะรองรับ" หรือเป็น "ตู้อบเด็ก"

โซเลดัด เดซา จากสมาคมผู้หญิงเพื่อผู้หญิงกล่าวว่ากรณีของลูเซียไม่ใช่เรื่องที่มาจากคำสั่งห้ามของแพทย์ แต่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของฝ่ายอำนาจบริหารที่ปฏิบัติแบบอนุรักษ์นิยมจนทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้

